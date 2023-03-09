https://crimea.ria.ru/20230309/politsiya-ischet-svideteley-na-severe-kryma-nasmert-sbili-zhenschinu-1127441654.html

Полиция ищет свидетелей: на севере Крыма насмерть сбили женщину

Полиция ищет свидетелей: на севере Крыма насмерть сбили женщину - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Полиция ищет свидетелей: на севере Крыма насмерть сбили женщину

Смертельное ДТП произошло неподалеку от села Знаменка Красногвардейского района Крыма. Правоохранители начали проверку по факту случившегося, сообщает... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T18:47

2023-03-09T18:47

2023-03-09T18:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло неподалеку от села Знаменка Красногвардейского района Крыма. Правоохранители начали проверку по факту случившегося, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Инцидент на трассе Таврида-Джанкой-Симферополь произошел в вечернее время.От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.По факту смертельного ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося уточняются.Сообщается, что правоохранители разыскивают очевидцев данного ДТП и просят всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, сообщать по телефонам: 102 или 8 (36556) 55-780.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с "перевертышем" в Ялте: пострадали 8-летний ребенок и взрослыйВ Крыму BMW слетел с дороги и врезался в дерево – водитель в больницеВ Феодосии поймали сбежавшего с места ДТП пенсионера

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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