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Полиция ищет свидетелей: на севере Крыма насмерть сбили женщину - РИА Новости Крым, 09.03.2023
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Полиция ищет свидетелей: на севере Крыма насмерть сбили женщину
Полиция ищет свидетелей: на севере Крыма насмерть сбили женщину - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Полиция ищет свидетелей: на севере Крыма насмерть сбили женщину
Смертельное ДТП произошло неподалеку от села Знаменка Красногвардейского района Крыма. Правоохранители начали проверку по факту случившегося, сообщает... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T18:47
2023-03-09T18:47
ситуация на дорогах крыма
происшествия
дтп
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новости крыма
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мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло неподалеку от села Знаменка Красногвардейского района Крыма. Правоохранители начали проверку по факту случившегося, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Инцидент на трассе Таврида-Джанкой-Симферополь произошел в вечернее время.От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.По факту смертельного ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося уточняются.Сообщается, что правоохранители разыскивают очевидцев данного ДТП и просят всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, сообщать по телефонам: 102 или 8 (36556) 55-780.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с "перевертышем" в Ялте: пострадали 8-летний ребенок и взрослыйВ Крыму BMW слетел с дороги и врезался в дерево – водитель в больницеВ Феодосии поймали сбежавшего с места ДТП пенсионера
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Полиция ищет свидетелей: на севере Крыма насмерть сбили женщину

МВД по Крыму: водитель Ford Focus насмерть сбил 52-летнюю женщину-пешехода

18:47 09.03.2023
 
© МВД по Республике КрымНа трассе Таврида-Джанкой-Симферополь насмерть сбили пешехода
На трассе Таврида-Джанкой-Симферополь насмерть сбили пешехода
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло неподалеку от села Знаменка Красногвардейского района Крыма. Правоохранители начали проверку по факту случившегося, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Инцидент на трассе Таврида-Джанкой-Симферополь произошел в вечернее время.
"Водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь со стороны Джанкоя в направлении Симферополя, совершил наезд на 52-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте", - говорится в сообщении.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
По факту смертельного ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося уточняются.
Сообщается, что правоохранители разыскивают очевидцев данного ДТП и просят всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, сообщать по телефонам: 102 или 8 (36556) 55-780.
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