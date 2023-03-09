https://crimea.ria.ru/20230309/dtp-s-perevertyshem-v-yalte-postradali-8-letniy-rebenok-i-vzroslyy-1127437023.html

ДТП с "перевертышем" в Ялте: пострадали 8-летний ребенок и взрослый

ДТП с "перевертышем" в Ялте: пострадали 8-летний ребенок и взрослый - РИА Новости Крым, 09.03.2023

ДТП с "перевертышем" в Ялте: пострадали 8-летний ребенок и взрослый

Два человека, в том числе 8-летний ребенок, пострадали в аварии в Ялте. Полиция начала проверку по факту происшествия, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T15:26

2023-03-09T15:26

2023-03-09T15:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Два человека, в том числе 8-летний ребенок, пострадали в аварии в Ялте. Полиция начала проверку по факту происшествия, сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.ДТП произошло в ночь на четверг. Водитель автомобиля Chevrolet Lanos, следуя со стороны улицы Володарского в сторону Коммунаров, не справился с управлением, наехал на припаркованные на дороге Chery и Daewoo Matiz, после чего опрокинулся.Уточняется, что девочка в момент ДТП находилась на заднем сиденье автомобиля в детском удерживающем устройстве, соответствующем весу и росту ребенка. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму BMW слетел с дороги и врезался в дерево – водитель в больницеВ Крыму внедорожник сбил пешехода в наушникахВ Севастополе ребенка сбили на пешеходном переходе: девочка в больнице

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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