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ДТП с "перевертышем" в Ялте: пострадали 8-летний ребенок и взрослый
ДТП с "перевертышем" в Ялте: пострадали 8-летний ребенок и взрослый - РИА Новости Крым, 09.03.2023
ДТП с "перевертышем" в Ялте: пострадали 8-летний ребенок и взрослый
Два человека, в том числе 8-летний ребенок, пострадали в аварии в Ялте. Полиция начала проверку по факту происшествия, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T15:26
2023-03-09T15:26
2023-03-09T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Два человека, в том числе 8-летний ребенок, пострадали в аварии в Ялте. Полиция начала проверку по факту происшествия, сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.ДТП произошло в ночь на четверг. Водитель автомобиля Chevrolet Lanos, следуя со стороны улицы Володарского в сторону Коммунаров, не справился с управлением, наехал на припаркованные на дороге Chery и Daewoo Matiz, после чего опрокинулся.Уточняется, что девочка в момент ДТП находилась на заднем сиденье автомобиля в детском удерживающем устройстве, соответствующем весу и росту ребенка. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму BMW слетел с дороги и врезался в дерево – водитель в больницеВ Крыму внедорожник сбил пешехода в наушникахВ Севастополе ребенка сбили на пешеходном переходе: девочка в больнице
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ДТП с "перевертышем" в Ялте: пострадали 8-летний ребенок и взрослый
В Ялте иномарка протаранила припаркованные авто и перевернулась – двое в больнице
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Два человека, в том числе 8-летний ребенок, пострадали в аварии в Ялте. Полиция начала проверку по факту происшествия, сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.
ДТП произошло в ночь на четверг. Водитель автомобиля Chevrolet Lanos, следуя со стороны улицы Володарского в сторону Коммунаров, не справился с управлением, наехал на припаркованные на дороге Chery и Daewoo Matiz, после чего опрокинулся.
"В результате аварии 35-летний водитель и 8-летний пассажир автомобиля Chevrolet получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждение", - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что девочка в момент ДТП находилась на заднем сиденье автомобиля в детском удерживающем устройстве, соответствующем весу и росту ребенка. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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