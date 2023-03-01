https://crimea.ria.ru/20230301/v-feodosii-poymali-sbezhavshego-s-mesta-dtp-pensionera-1127288541.html
В Феодосии поймали сбежавшего с места ДТП пенсионера
В Феодосии поймали сбежавшего с места ДТП пенсионера - РИА Новости Крым, 01.03.2023
В Феодосии поймали сбежавшего с места ДТП пенсионера
Полицейские задержали водителя, который в Феодосии сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Крыму. РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T18:27
2023-03-01T18:27
2023-03-01T18:27
дтп
феодосия
дтп в крыму и севастополе
происшествия
крым
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f2eb43907149ded89d9f89acd294df22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Полицейские задержали водителя, который в Феодосии сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Крыму.Инцидент произошел в районе Симферопольского Шоссе в начале восьмого утра 16 февраля 2023 года.Прибывшие на место происшествия медики диагностировали ушибы обеих стоп. Ей было назначено амбулаторное лечение.Сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-розыскные мероприятие и нашли очевидца ДТП. Мужчина предоставил правоохранителям записи видеорегистратора, которые помогли установить личность водителя. Последним оказался 72-летний местный житель. Пенсионер пояснил полицейским, что покинул место ДТП так как испугался последствий.За оставление места происшествия на мужчину составлен административный протокол. Кроме того, Феодосийский городской суд отправил его под арест на сутки.Ранее в Севастополе полицейские задержали водителя, который сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории пешеход переходил дорогу на "красный" и попал под колесаВыбежал на дорогу: в Джанкое ВАЗ сбил ребенкаРебенок в коме: прокуратура взяла дело о ДТП в Симферополе на контроль
https://crimea.ria.ru/20230301/v-sevastopole-rebenka-sbili-na-peshekhodnom-perekhode-devochka-v-bolnitse-1127288156.html
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_56ded167aad5b5854b53d23227095b10.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, феодосия, дтп в крыму и севастополе, происшествия, крым, новости
В Феодосии поймали сбежавшего с места ДТП пенсионера
Сбил и скрылся: в Феодосии поймали сбившего женщину 72-летнего водителя
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Полицейские задержали водителя, который в Феодосии сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Крыму.
Инцидент произошел в районе Симферопольского Шоссе в начале восьмого утра 16 февраля 2023 года.
"Водитель авто Renaul Tkangoo совершил наезд на 35-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и покинул место аварии", – говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия медики диагностировали ушибы обеих стоп. Ей было назначено амбулаторное лечение.
Сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-розыскные мероприятие и нашли очевидца ДТП. Мужчина предоставил правоохранителям записи видеорегистратора, которые помогли установить личность водителя. Последним оказался 72-летний местный житель. Пенсионер пояснил полицейским, что покинул место ДТП так как испугался последствий.
За оставление места происшествия на мужчину составлен административный протокол. Кроме того, Феодосийский городской суд отправил его под арест на сутки.
Ранее в Севастополе полицейские задержали водителя, который сбил школьницу на пешеходном переходе
и скрылся с места ДТП.
Читайте также на РИА Новости Крым: