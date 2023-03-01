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В Феодосии поймали сбежавшего с места ДТП пенсионера

В Феодосии поймали сбежавшего с места ДТП пенсионера - РИА Новости Крым, 01.03.2023

В Феодосии поймали сбежавшего с места ДТП пенсионера

Полицейские задержали водителя, который в Феодосии сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Крыму. РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T18:27

2023-03-01T18:27

2023-03-01T18:27

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Полицейские задержали водителя, который в Феодосии сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Крыму.Инцидент произошел в районе Симферопольского Шоссе в начале восьмого утра 16 февраля 2023 года.Прибывшие на место происшествия медики диагностировали ушибы обеих стоп. Ей было назначено амбулаторное лечение.Сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-розыскные мероприятие и нашли очевидца ДТП. Мужчина предоставил правоохранителям записи видеорегистратора, которые помогли установить личность водителя. Последним оказался 72-летний местный житель. Пенсионер пояснил полицейским, что покинул место ДТП так как испугался последствий.За оставление места происшествия на мужчину составлен административный протокол. Кроме того, Феодосийский городской суд отправил его под арест на сутки.Ранее в Севастополе полицейские задержали водителя, который сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории пешеход переходил дорогу на "красный" и попал под колесаВыбежал на дорогу: в Джанкое ВАЗ сбил ребенкаРебенок в коме: прокуратура взяла дело о ДТП в Симферополе на контроль

https://crimea.ria.ru/20230301/v-sevastopole-rebenka-sbili-na-peshekhodnom-perekhode-devochka-v-bolnitse-1127288156.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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