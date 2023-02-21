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Ребенок в коме: прокуратура взяла дело о ДТП в Симферополе на контроль - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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Ребенок в коме: прокуратура взяла дело о ДТП в Симферополе на контроль
Ребенок в коме: прокуратура взяла дело о ДТП в Симферополе на контроль - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Ребенок в коме: прокуратура взяла дело о ДТП в Симферополе на контроль
Республиканская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП в Симферополе, в котором пострадала пятилетняя девочка. Об этом... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T15:42
2023-02-21T15:42
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симферополь
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Республиканская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП в Симферополе, в котором пострадала пятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства."В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - сообщили в прокуратуре Республики Крым.Инцидент произошел 16 февраля в Симферополе на улице Тургенева. Водитель Ford Focus сбил 5-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе с мамой по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего ребенка госпитализировали в отделение реанимации Республиканской детской клинической больницы. Отмечается, что водитель был трезв. Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП в Симферополе: пятилетний ребенок впал в комуПьяный водитель устроил массовое ДТП в СимферополеВ Севастополе водитель сбил школьницу на "зебре" и скрылся
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, прокуратура республики крым, общество, новости крыма
Ребенок в коме: прокуратура взяла дело о ДТП в Симферополе на контроль

Прокуратура Крыма взяла на контроль уголовное дело о ДТП с пострадавшей 5-летней девочкой

15:42 21.02.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Симферополе водитель иномарки сбил на пешеходном переходе пятилетнюю девочку
В Симферополе водитель иномарки сбил на пешеходном переходе пятилетнюю девочку
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Республиканская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП в Симферополе, в котором пострадала пятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - сообщили в прокуратуре Республики Крым.
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18 февраля, 10:54Ситуация на дорогах Крыма
Выбежал на дорогу: в Джанкое ВАЗ сбил ребенка
Инцидент произошел 16 февраля в Симферополе на улице Тургенева. Водитель Ford Focus сбил 5-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе с мамой по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего ребенка госпитализировали в отделение реанимации Республиканской детской клинической больницы. Отмечается, что водитель был трезв.
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