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Ребенок в коме: прокуратура взяла дело о ДТП в Симферополе на контроль
Ребенок в коме: прокуратура взяла дело о ДТП в Симферополе на контроль - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Ребенок в коме: прокуратура взяла дело о ДТП в Симферополе на контроль
Республиканская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП в Симферополе, в котором пострадала пятилетняя девочка. Об этом... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T15:42
2023-02-21T15:42
2023-02-21T15:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Республиканская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП в Симферополе, в котором пострадала пятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства."В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - сообщили в прокуратуре Республики Крым.Инцидент произошел 16 февраля в Симферополе на улице Тургенева. Водитель Ford Focus сбил 5-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе с мамой по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего ребенка госпитализировали в отделение реанимации Республиканской детской клинической больницы. Отмечается, что водитель был трезв. Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП в Симферополе: пятилетний ребенок впал в комуПьяный водитель устроил массовое ДТП в СимферополеВ Севастополе водитель сбил школьницу на "зебре" и скрылся
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Ребенок в коме: прокуратура взяла дело о ДТП в Симферополе на контроль
Прокуратура Крыма взяла на контроль уголовное дело о ДТП с пострадавшей 5-летней девочкой