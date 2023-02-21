https://crimea.ria.ru/20230221/rebenok-v-kome-prokuratura-vzyala-delo-o-dtp-v-simferopole-na-kontrol-1127131327.html

Ребенок в коме: прокуратура взяла дело о ДТП в Симферополе на контроль

Ребенок в коме: прокуратура взяла дело о ДТП в Симферополе на контроль - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Ребенок в коме: прокуратура взяла дело о ДТП в Симферополе на контроль

Республиканская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП в Симферополе, в котором пострадала пятилетняя девочка. Об этом... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T15:42

2023-02-21T15:42

2023-02-21T15:42

крым

симферополь

дтп

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

происшествия

прокуратура республики крым

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127131210_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_aea92e276ecfde4a1f7fb35c47a2d331.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Республиканская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП в Симферополе, в котором пострадала пятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства."В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - сообщили в прокуратуре Республики Крым.Инцидент произошел 16 февраля в Симферополе на улице Тургенева. Водитель Ford Focus сбил 5-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе с мамой по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего ребенка госпитализировали в отделение реанимации Республиканской детской клинической больницы. Отмечается, что водитель был трезв. Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП в Симферополе: пятилетний ребенок впал в комуПьяный водитель устроил массовое ДТП в СимферополеВ Севастополе водитель сбил школьницу на "зебре" и скрылся

https://crimea.ria.ru/20230218/vybezhal-na-dorogu-v-dzhankoe-vaz-sbil-rebenka-1127063698.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, прокуратура республики крым, общество, новости крыма