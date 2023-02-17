Рейтинг@Mail.ru
ДТП в Симферополе: пятилетний ребенок впал в кому - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230217/dtp-v-simferopole-pyatiletniy-rebenok-vpal-v-komu-1127049024.html
ДТП в Симферополе: пятилетний ребенок впал в кому
ДТП в Симферополе: пятилетний ребенок впал в кому - РИА Новости Крым, 17.02.2023
ДТП в Симферополе: пятилетний ребенок впал в кому
В Симферополе на пешеходном переходе водитель иномарки сбил ребенка, пятилетняя девочка находится в состоянии комы. Полиция проводит проверку. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T15:17
2023-02-17T15:24
дтп
дтп в крыму и севастополе
симферополь
происшествия
общество
крым
новости
новости крыма
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/11/1127048650_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4bb9f846467fa368257cbfdc8e210f2d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе на пешеходном переходе водитель иномарки сбил ребенка, пятилетняя девочка находится в состоянии комы. Полиция проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.По предварительным данным правоохранителей, в 16 февраля днем при повороте на улицу Тургенева, водитель не уступил дорогу матери с ребенком. "Водитель автомобиля "Форд Фокус", двигаясь по ул. Тургенева, не уступил дорогу которые пересекали ее по нерегулируемому пешеходному переходу", - сообщили в прокуратуре РК. Отмечается, что водитель был трезв и остался на месте происшествия. Обстоятельства аварии выясняются.Прокуратура Республики Крым взяла на контроль ход проведения проверки обстоятельств ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водитель сбил школьницу на "зебре" и скрылсяВ Крыму таксист сбил пенсионерку - дело ушло в судВ Крыму на пожарах и в ДТП за неделю погибли четыре человека
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/11/1127048650_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d2f4c182055ea85d5388bc93276dc7d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, дтп в крыму и севастополе, симферополь, происшествия, общество, крым, новости, новости крыма, прокуратура республики крым
ДТП в Симферополе: пятилетний ребенок впал в кому

МВД по РК: в Симферополе на пешеходном переходе сбили ребенка, девочка в состоянии комы

15:17 17.02.2023 (обновлено: 15:24 17.02.2023)
 
© МВД по Республике КрымВ Симферополе на переходе сбили пятилетнюю девочку
В Симферополе на переходе сбили пятилетнюю девочку
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе на пешеходном переходе водитель иномарки сбил ребенка, пятилетняя девочка находится в состоянии комы. Полиция проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По предварительным данным правоохранителей, в 16 февраля днем при повороте на улицу Тургенева, водитель не уступил дорогу матери с ребенком.
"Водитель автомобиля "Форд Фокус", двигаясь по ул. Тургенева, не уступил дорогу которые пересекали ее по нерегулируемому пешеходному переходу", - сообщили в прокуратуре РК.

"В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и была доставлена в Республиканскую детскую клиническую больницу, где находится в отделении реанимации в состоянии комы", - сообщили в МВД.

Отмечается, что водитель был трезв и остался на месте происшествия. Обстоятельства аварии выясняются.
Прокуратура Республики Крым взяла на контроль ход проведения проверки обстоятельств ДТП.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе водитель сбил школьницу на "зебре" и скрылся
В Крыму таксист сбил пенсионерку - дело ушло в суд
В Крыму на пожарах и в ДТП за неделю погибли четыре человека
ДТПДТП в Крыму и СевастополеСимферопольПроисшествияОбществоКрымНовостиНовости КрымаПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:41"Фея Евромайдана": в Совфеде напомнили о роли Нуланд в судьбе Украины
15:17ДТП в Симферополе: пятилетний ребенок впал в кому
15:10Вывоз зерна и техники – Сальдо объяснил причину ограничений на Херсонщине 1:06
15:05Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Видео
15:00Власти Крыма ответили Нуланд на слова об ударах по полуострову
14:51Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский - есть повреждения
14:47Как ответит Россия на конфискацию своих активов на Западе – МИД
14:43Ударом по объектам на Украине нарушено снабжение ВСУ
14:36Аксенов высказался о Мюнхенской конференции и "представителях" России
14:18Шойгу сменил командующего Центральным военным округом
14:01В МИД России ответили на "украинизацию" Айвазовского и Репина
13:37Хотел перейти на сторону врага: в Крыму осужден житель Санкт-Петербурга
13:27Спецоперация против США: что последует за попыткой ударить по Крыму
13:14Обстрел Курской области – под удар попали два села
12:55Дело Ефремова: что решил суд о смягчении наказания за смертельное ДТП
12:45Работа Керченской переправы 17 февраля
12:32Захарова назвала шизофренией слова Кулебы о "создателях" России
12:28Захарова дала совет Нуланд после ее слов об ударах по Крыму
12:20Дожди, снег и сильный ветер: в Крым идет затяжной шторм
12:11В Джанкое мужчина вынес 600 тысяч рублей из кассы магазина
Лента новостейМолния