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ДТП в Симферополе: пятилетний ребенок впал в кому

ДТП в Симферополе: пятилетний ребенок впал в кому - РИА Новости Крым, 17.02.2023

ДТП в Симферополе: пятилетний ребенок впал в кому

В Симферополе на пешеходном переходе водитель иномарки сбил ребенка, пятилетняя девочка находится в состоянии комы. Полиция проводит проверку. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T15:17

2023-02-17T15:17

2023-02-17T15:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе на пешеходном переходе водитель иномарки сбил ребенка, пятилетняя девочка находится в состоянии комы. Полиция проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.По предварительным данным правоохранителей, в 16 февраля днем при повороте на улицу Тургенева, водитель не уступил дорогу матери с ребенком. "Водитель автомобиля "Форд Фокус", двигаясь по ул. Тургенева, не уступил дорогу которые пересекали ее по нерегулируемому пешеходному переходу", - сообщили в прокуратуре РК. Отмечается, что водитель был трезв и остался на месте происшествия. Обстоятельства аварии выясняются.Прокуратура Республики Крым взяла на контроль ход проведения проверки обстоятельств ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водитель сбил школьницу на "зебре" и скрылсяВ Крыму таксист сбил пенсионерку - дело ушло в судВ Крыму на пожарах и в ДТП за неделю погибли четыре человека

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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