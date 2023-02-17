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ДТП в Симферополе: пятилетний ребенок впал в кому
ДТП в Симферополе: пятилетний ребенок впал в кому - РИА Новости Крым, 17.02.2023
ДТП в Симферополе: пятилетний ребенок впал в кому
В Симферополе на пешеходном переходе водитель иномарки сбил ребенка, пятилетняя девочка находится в состоянии комы. Полиция проводит проверку. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T15:17
2023-02-17T15:17
2023-02-17T15:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе на пешеходном переходе водитель иномарки сбил ребенка, пятилетняя девочка находится в состоянии комы. Полиция проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.По предварительным данным правоохранителей, в 16 февраля днем при повороте на улицу Тургенева, водитель не уступил дорогу матери с ребенком. "Водитель автомобиля "Форд Фокус", двигаясь по ул. Тургенева, не уступил дорогу которые пересекали ее по нерегулируемому пешеходному переходу", - сообщили в прокуратуре РК. Отмечается, что водитель был трезв и остался на месте происшествия. Обстоятельства аварии выясняются.Прокуратура Республики Крым взяла на контроль ход проведения проверки обстоятельств ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водитель сбил школьницу на "зебре" и скрылсяВ Крыму таксист сбил пенсионерку - дело ушло в судВ Крыму на пожарах и в ДТП за неделю погибли четыре человека
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РИА Новости Крым
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ДТП в Симферополе: пятилетний ребенок впал в кому
МВД по РК: в Симферополе на пешеходном переходе сбили ребенка, девочка в состоянии комы
15:17 17.02.2023 (обновлено: 15:24 17.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе на пешеходном переходе водитель иномарки сбил ребенка, пятилетняя девочка находится в состоянии комы. Полиция проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По предварительным данным правоохранителей, в 16 февраля днем при повороте на улицу Тургенева, водитель не уступил дорогу матери с ребенком.
"Водитель автомобиля "Форд Фокус", двигаясь по ул. Тургенева, не уступил дорогу которые пересекали ее по нерегулируемому пешеходному переходу", - сообщили в прокуратуре РК.
"В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и была доставлена в Республиканскую детскую клиническую больницу, где находится в отделении реанимации в состоянии комы", - сообщили в МВД.
Отмечается, что водитель был трезв и остался на месте происшествия. Обстоятельства аварии выясняются.
Прокуратура Республики Крым взяла на контроль ход проведения проверки обстоятельств ДТП.
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