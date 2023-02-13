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В Крыму на пожарах и в ДТП за неделю погибли четыре человека

В Крыму на пожарах и в ДТП за неделю погибли четыре человека - РИА Новости Крым, 13.02.2023

В Крыму на пожарах и в ДТП за неделю погибли четыре человека

Три человека погибли на пожарах в Крыму за минувшую неделю, один человек стал жертвой несоблюдения правил дорожного движения. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T13:14

2023-02-13T13:14

2023-02-13T13:14

мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Три человека погибли на пожарах в Крыму за минувшую неделю, один человек стал жертвой несоблюдения правил дорожного движения. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.Аварии и пожарыПо данным Садаклиева, на единый номер вызова экстренных служб "112" с 6 по 12 февраля поступило более 13,5 тысяч вызовов. В основном, крымчане заявляли о пожарах и авариях. В результате происшествий за неделю погибли четыре человека.Непогода в КрымуСадаклиев напомнил, что в течение недели на территории региона действовало четыре штормовых предупреждения – в Крыму прошли снегопады и снежные дожди, порывы ветра достигали до 30 м/с, ночью температура воздуха опускалась до -11…14 градусов, на дороге образовалась гололедица.По статистике МЧС Крыма, на четырех участках автодорог были зафиксированы снежные переметы. Из снежных заносов эвакуировали 22 автомобиля, в которых находился 41 человек, в том числе 9 детей. При этом, глава ведомства отметил, что прогноз оправдался частично, чрезвычайных ситуаций не произошло.Погода на полуострове в понедельникПо данным регионального гидрометцентра, 13 февраля в Крыму до пяти градусов тепла и без осадков. Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с. В городах облачно, в Севастополе и Симферополе с прояснениями. На дорогах местами гололедица.Вместе с тем, в МЧС предупредили о двухдневном шторме: 12 и 13 февраля на Крым обрушится сильный ветер с порывами до 22 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежный накат, гололед и ветер: как работает Керченская переправаЗа гибель аботников в стройгородке "Таврида" ответит завхоз участкаВ Крыму иномарку занесло на "встречку": погиб водитель ВАЗа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, сергей садаклиев, происшествия, новости, новости крыма, крым