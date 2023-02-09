https://crimea.ria.ru/20230209/za-gibel-rabotnikov-v-stroygorodke-tavrida-otvetit-zavkhoz-uchastka-1126879116.html

За гибель работников в стройгородке "Таврида" ответит завхоз участка

За гибель работников в стройгородке "Таврида" ответит завхоз участка - РИА Новости Крым, 09.02.2023

За гибель работников в стройгородке "Таврида" ответит завхоз участка

Завхоз хозяйственного участка подрядной организации обвиняется в нарушении требований безопасности, повлекших гибель рабочих на пожаре под Севастополем. Об этом РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T13:09

2023-02-09T13:09

2023-02-09T13:09

пожар в строительном городке в севастополе

пожар

севастополь

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крымский следком

новости

новости крыма

трасса таврида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126720586_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_73469ed8cba887c0a0f6a3c69aeb42d9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Завхоз хозяйственного участка подрядной организации обвиняется в нарушении требований безопасности, повлекших гибель рабочих на пожаре под Севастополем. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что этот сотрудник нес персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на участке и должен был организовать обслуживание и надлежащее содержание зданий и помещений вахтовых поселков.Следователи и криминалисты продолжают допрос свидетелей, родственников погибших, работников и руководящего состава строительной организации. Назначены пожаротехническая, судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.Уголовное дело соединено в единое производство с ранее возбужденным по ч.3 ст. 109 УК РФ (по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам) и находится личном на контроле руководителя крымского управления Следкома.Пожар в стройгородке в СевастополеВозгорание в двухэтажном жилом строительном модуле в пригородном поселке Сахарная головка произошло ночью 2 февраля. Это был стройгородок компании ВАД. В результате происшествия здание выгорело полностью. Внутри находились более 100 человек. Восемь рабочих погибли, двое получили травмы и были госпитализированы.По данным севастопольских властей, погибшие приехали на строительство трассы "Таврида" из разных регионов страны – Тверской области, Краснодарского края, Адыгеи. Власти города пообещали их семьям оказать помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:СК Крыма расследует пожар с погибшими в СевастополеСтрашный пожар в Севастополе – погибли 7 строителей трассы "Таврида"В Симферополе на ходу вспыхнул пассажирский автобус

https://crimea.ria.ru/20230209/pozhar-proizoshel-v-ispravitelnoy-kolonii-v-rostove--pogibli-osuzhdennye-1126878593.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в строительном городке в севастополе, пожар, севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), крымский следком, новости, новости крыма, трасса таврида