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За гибель работников в стройгородке "Таврида" ответит завхоз участка
За гибель работников в стройгородке "Таврида" ответит завхоз участка - РИА Новости Крым, 09.02.2023
За гибель работников в стройгородке "Таврида" ответит завхоз участка
Завхоз хозяйственного участка подрядной организации обвиняется в нарушении требований безопасности, повлекших гибель рабочих на пожаре под Севастополем. Об этом РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T13:09
2023-02-09T13:09
2023-02-09T13:09
пожар в строительном городке в севастополе
пожар
севастополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Завхоз хозяйственного участка подрядной организации обвиняется в нарушении требований безопасности, повлекших гибель рабочих на пожаре под Севастополем. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что этот сотрудник нес персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на участке и должен был организовать обслуживание и надлежащее содержание зданий и помещений вахтовых поселков.Следователи и криминалисты продолжают допрос свидетелей, родственников погибших, работников и руководящего состава строительной организации. Назначены пожаротехническая, судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.Уголовное дело соединено в единое производство с ранее возбужденным по ч.3 ст. 109 УК РФ (по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам) и находится личном на контроле руководителя крымского управления Следкома.Пожар в стройгородке в СевастополеВозгорание в двухэтажном жилом строительном модуле в пригородном поселке Сахарная головка произошло ночью 2 февраля. Это был стройгородок компании ВАД. В результате происшествия здание выгорело полностью. Внутри находились более 100 человек. Восемь рабочих погибли, двое получили травмы и были госпитализированы.По данным севастопольских властей, погибшие приехали на строительство трассы "Таврида" из разных регионов страны – Тверской области, Краснодарского края, Адыгеи. Власти города пообещали их семьям оказать помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:СК Крыма расследует пожар с погибшими в СевастополеСтрашный пожар в Севастополе – погибли 7 строителей трассы "Таврида"В Симферополе на ходу вспыхнул пассажирский автобус
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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пожар в строительном городке в севастополе, пожар, севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), крымский следком, новости, новости крыма, трасса таврида
За гибель работников в стройгородке "Таврида" ответит завхоз участка
СК: завхоза подрядной фирмы обвиняют в гибели 8 рабочих на пожаре под Севастополем
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Завхоз хозяйственного участка подрядной организации обвиняется в нарушении требований безопасности, повлекших гибель рабочих на пожаре под Севастополем. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что этот сотрудник нес персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на участке и должен был организовать обслуживание и надлежащее содержание зданий и помещений вахтовых поселков.
"Однако ранним утром 2 февраля в нарушении требований пожарной безопасности на территории хозяйственного участка, расположенного в поселке Сахарная головка (Инкерман), произошло возгорание сборно-разборного здания из термопанелей. В результате трагедии погибли восемь рабочих, проживавших в общежитии", - говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты продолжают допрос свидетелей, родственников погибших, работников и руководящего состава строительной организации. Назначены пожаротехническая, судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.
Уголовное дело соединено в единое производство с ранее возбужденным по ч.3 ст. 109 УК РФ (по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам) и находится личном на контроле руководителя крымского управления Следкома.
Пожар в стройгородке в Севастополе
Возгорание в двухэтажном жилом строительном модуле
в пригородном поселке Сахарная головка произошло ночью 2 февраля. Это был стройгородок компании ВАД. В результате происшествия здание выгорело полностью. Внутри находились более 100 человек. Восемь рабочих погибли, двое получили травмы и были госпитализированы.
По данным севастопольских властей, погибшие приехали на строительство трассы "Таврида" из разных регионов страны – Тверской области, Краснодарского края, Адыгеи. Власти города пообещали их семьям оказать помощь.
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