https://crimea.ria.ru/20230202/tragediya-v-sevastopole-vse-o-chp-v-stroygorodke-trassy-tavrida-1126724009.html
Трагедия в Севастополе: все о ЧП в стройгородке трассы "Таврида"
Трагедия в Севастополе: все о ЧП в стройгородке трассы "Таврида" - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Трагедия в Севастополе: все о ЧП в стройгородке трассы "Таврида"
Восемь человек погибли в результате пожара в строительном модуле в Севастополе, еще двое госпитализированы с ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T11:21
2023-02-02T11:21
2023-02-02T11:29
пожар
пожар в строительном городке в севастополе
севастополь
происшествия
новости крыма
крым
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крымский следком
гу мчс россии по севастополю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126723556_66:0:1090:576_1920x0_80_0_0_f6b5225121c8dadb4d727f0c3575c0ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Восемь человек погибли в результате пожара в строительном модуле в Севастополе, еще двое госпитализированы с ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России."В результате пожара погибли восемь человек, двое пострадали", - говорится в сообщении.Медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести, проинформировал заместитель губернатора города Александр Кулагин.Пожар в строительном модуле в СевастополеВозгорание в двухэтажном жилом строительном модуле в пригородном поселке Сахарная головка произошло около 2 часов ночи. Огонь охватил порядка 200 "квадратов". На место происшествия оперативно выехали спасатели.К утру открытое горение было ликвидировано, а к 11 часам сотрудники МЧС полностью потушили пожар и завершили разбор конструкций. Здание выгорело полностью. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.Погибли строители из разных регионов РоссииПо данным севастопольских властей, погибшие приехали на строительство трассы "Таврида" из разных регионов страны – Тверской области, Краснодарского края, Адыгеи."Это строительный городок ДСК – субподрядчика компании ВАД. Нашего опытного и надежного подрядчика, приношу им и родственникам погибшим свои соболезнования", - написал губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.И.о. замгубернатора Павел Иено, в свою очередь, добавил, что севастопольцев среди погибших нет, со стороны города будет оказана всяческая помощь семьям.Всего в строительном модуле проживали более 100 рабочих.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар в Симферополе: горел малярный цехНочной пожар в пятиэтажке под Симферополем – людей эвакуировалиВ Симферополе на ходу вспыхнул пассажирский автобус
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126723556_194:0:962:576_1920x0_80_0_0_f749efd88405b880296fb4d1a6f8ecf3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, пожар в строительном городке в севастополе, севастополь, происшествия, новости крыма, крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), крымский следком, гу мчс россии по севастополю
Трагедия в Севастополе: все о ЧП в стройгородке трассы "Таврида"
На пожаре в стройгородке трассы "Таврида" в Севастополе погибли восемь рабочих
11:21 02.02.2023 (обновлено: 11:29 02.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Восемь человек погибли в результате пожара в строительном модуле в Севастополе, еще двое госпитализированы с ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В результате пожара погибли восемь человек, двое пострадали", - говорится в сообщении.
Медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести, проинформировал заместитель губернатора города Александр Кулагин.
"Два человека поступили в горбольницу №4 с ожогами II степени. Это ожоги средней тяжести, вся необходимая медпомощь им оказана", - сообщил он.
Пожар в строительном модуле в Севастополе
Возгорание в двухэтажном жилом строительном модуле в пригородном поселке Сахарная головка произошло
около 2 часов ночи. Огонь охватил порядка 200 "квадратов". На место происшествия оперативно выехали спасатели.
К утру открытое горение было ликвидировано, а к 11 часам сотрудники МЧС полностью потушили пожар и завершили разбор конструкций. Здание выгорело полностью. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело
по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.
Погибли строители из разных регионов России
По данным севастопольских властей, погибшие приехали на строительство трассы "Таврида" из разных регионов страны
– Тверской области, Краснодарского края, Адыгеи.
"Это строительный городок ДСК – субподрядчика компании ВАД. Нашего опытного и надежного подрядчика, приношу им и родственникам погибшим свои соболезнования", - написал губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
И.о. замгубернатора Павел Иено, в свою очередь, добавил, что севастопольцев среди погибших нет, со стороны города будет оказана всяческая помощь семьям.
Всего в строительном модуле проживали более 100 рабочих.
Читайте также на РИА Новости Крым: