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Трагедия в Севастополе: все о ЧП в стройгородке трассы "Таврида" - РИА Новости Крым, 02.02.2023
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Трагедия в Севастополе: все о ЧП в стройгородке трассы "Таврида"
Трагедия в Севастополе: все о ЧП в стройгородке трассы "Таврида" - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Трагедия в Севастополе: все о ЧП в стройгородке трассы "Таврида"
Восемь человек погибли в результате пожара в строительном модуле в Севастополе, еще двое госпитализированы с ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T11:21
2023-02-02T11:29
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Восемь человек погибли в результате пожара в строительном модуле в Севастополе, еще двое госпитализированы с ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России."В результате пожара погибли восемь человек, двое пострадали", - говорится в сообщении.Медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести, проинформировал заместитель губернатора города Александр Кулагин.Пожар в строительном модуле в СевастополеВозгорание в двухэтажном жилом строительном модуле в пригородном поселке Сахарная головка произошло около 2 часов ночи. Огонь охватил порядка 200 "квадратов". На место происшествия оперативно выехали спасатели.К утру открытое горение было ликвидировано, а к 11 часам сотрудники МЧС полностью потушили пожар и завершили разбор конструкций. Здание выгорело полностью. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.Погибли строители из разных регионов РоссииПо данным севастопольских властей, погибшие приехали на строительство трассы "Таврида" из разных регионов страны – Тверской области, Краснодарского края, Адыгеи."Это строительный городок ДСК – субподрядчика компании ВАД. Нашего опытного и надежного подрядчика, приношу им и родственникам погибшим свои соболезнования", - написал губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.И.о. замгубернатора Павел Иено, в свою очередь, добавил, что севастопольцев среди погибших нет, со стороны города будет оказана всяческая помощь семьям.Всего в строительном модуле проживали более 100 рабочих.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар в Симферополе: горел малярный цехНочной пожар в пятиэтажке под Симферополем – людей эвакуировалиВ Симферополе на ходу вспыхнул пассажирский автобус
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Трагедия в Севастополе: все о ЧП в стройгородке трассы "Таврида"

На пожаре в стройгородке трассы "Таврида" в Севастополе погибли восемь рабочих

11:21 02.02.2023 (обновлено: 11:29 02.02.2023)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюТушение пожара в строительном городке в Севастополе
Тушение пожара в строительном городке в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Восемь человек погибли в результате пожара в строительном модуле в Севастополе, еще двое госпитализированы с ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В результате пожара погибли восемь человек, двое пострадали", - говорится в сообщении.
Медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести, проинформировал заместитель губернатора города Александр Кулагин.
"Два человека поступили в горбольницу №4 с ожогами II степени. Это ожоги средней тяжести, вся необходимая медпомощь им оказана", - сообщил он.

Пожар в строительном модуле в Севастополе

Возгорание в двухэтажном жилом строительном модуле в пригородном поселке Сахарная головка произошло около 2 часов ночи. Огонь охватил порядка 200 "квадратов". На место происшествия оперативно выехали спасатели.
К утру открытое горение было ликвидировано, а к 11 часам сотрудники МЧС полностью потушили пожар и завершили разбор конструкций. Здание выгорело полностью. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяПоследствия пожара в строительном городке в Севастополе
Последствия пожара в строительном городке в Севастополе
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
Последствия пожара в строительном городке в Севастополе

Погибли строители из разных регионов России

По данным севастопольских властей, погибшие приехали на строительство трассы "Таврида" из разных регионов страны – Тверской области, Краснодарского края, Адыгеи.
"Это строительный городок ДСК – субподрядчика компании ВАД. Нашего опытного и надежного подрядчика, приношу им и родственникам погибшим свои соболезнования", - написал губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
И.о. замгубернатора Павел Иено, в свою очередь, добавил, что севастопольцев среди погибших нет, со стороны города будет оказана всяческая помощь семьям.
Всего в строительном модуле проживали более 100 рабочих.
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