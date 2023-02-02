https://crimea.ria.ru/20230202/tragediya-v-sevastopole-vse-o-chp-v-stroygorodke-trassy-tavrida-1126724009.html

Трагедия в Севастополе: все о ЧП в стройгородке трассы "Таврида"

Трагедия в Севастополе: все о ЧП в стройгородке трассы "Таврида" - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Трагедия в Севастополе: все о ЧП в стройгородке трассы "Таврида"

Восемь человек погибли в результате пожара в строительном модуле в Севастополе, еще двое госпитализированы с ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T11:21

2023-02-02T11:21

2023-02-02T11:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Восемь человек погибли в результате пожара в строительном модуле в Севастополе, еще двое госпитализированы с ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России."В результате пожара погибли восемь человек, двое пострадали", - говорится в сообщении.Медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести, проинформировал заместитель губернатора города Александр Кулагин.Пожар в строительном модуле в СевастополеВозгорание в двухэтажном жилом строительном модуле в пригородном поселке Сахарная головка произошло около 2 часов ночи. Огонь охватил порядка 200 "квадратов". На место происшествия оперативно выехали спасатели.К утру открытое горение было ликвидировано, а к 11 часам сотрудники МЧС полностью потушили пожар и завершили разбор конструкций. Здание выгорело полностью. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.Погибли строители из разных регионов РоссииПо данным севастопольских властей, погибшие приехали на строительство трассы "Таврида" из разных регионов страны – Тверской области, Краснодарского края, Адыгеи."Это строительный городок ДСК – субподрядчика компании ВАД. Нашего опытного и надежного подрядчика, приношу им и родственникам погибшим свои соболезнования", - написал губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.И.о. замгубернатора Павел Иено, в свою очередь, добавил, что севастопольцев среди погибших нет, со стороны города будет оказана всяческая помощь семьям.Всего в строительном модуле проживали более 100 рабочих.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар в Симферополе: горел малярный цехНочной пожар в пятиэтажке под Симферополем – людей эвакуировалиВ Симферополе на ходу вспыхнул пассажирский автобус

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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