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Пять человек погибли при пожаре в Севастополе
Пять человек погибли при пожаре в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Пять человек погибли при пожаре в Севастополе
Пять человек погибли при пожаре в Балаклавском муниципальном округе Севастополя. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T07:48
2023-02-02T07:48
2023-02-02T07:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Пять человек погибли при пожаре в Балаклавском муниципальном округе Севастополя. Об этом сообщает МЧС России.Возгорание произошло ночью в двухэтажном жилом строительном модуле на улице Нефтяная. По информации ТАСС, возгорание возникло на территории городка, где живут рабочие, участвующие в строительстве трассы "Таврида".Читайте также на РИА Новости Крым:Более 500 пожаров: в МЧС просят не заряжать гаджеты по ночамВ Крыму на пожаре в пятиэтажке погиб человекТрагедия на Кубани: при пожаре в жилом доме погибли трое детей - видео
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Пять человек погибли при пожаре в Севастополе
МЧС: в Севастополе при пожаре в строительных бытовках погибли пять человек
07:48 02.02.2023 (обновлено: 07:59 02.02.2023)