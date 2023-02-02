https://crimea.ria.ru/20230202/pyat-chelovek-pogibli-pri-pozhare-v-sevastopole-1126719652.html

Пять человек погибли при пожаре в Севастополе

Пять человек погибли при пожаре в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Пять человек погибли при пожаре в Севастополе

Пять человек погибли при пожаре в Балаклавском муниципальном округе Севастополя. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T07:48

2023-02-02T07:48

2023-02-02T07:59

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Пять человек погибли при пожаре в Балаклавском муниципальном округе Севастополя. Об этом сообщает МЧС России.Возгорание произошло ночью в двухэтажном жилом строительном модуле на улице Нефтяная. По информации ТАСС, возгорание возникло на территории городка, где живут рабочие, участвующие в строительстве трассы "Таврида".Читайте также на РИА Новости Крым:Более 500 пожаров: в МЧС просят не заряжать гаджеты по ночамВ Крыму на пожаре в пятиэтажке погиб человекТрагедия на Кубани: при пожаре в жилом доме погибли трое детей - видео

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, севастополь, общество, пожар, новости крыма, крым