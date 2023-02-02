Рейтинг@Mail.ru
Пять человек погибли при пожаре в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230202/pyat-chelovek-pogibli-pri-pozhare-v-sevastopole-1126719652.html
Пять человек погибли при пожаре в Севастополе
Пять человек погибли при пожаре в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Пять человек погибли при пожаре в Севастополе
Пять человек погибли при пожаре в Балаклавском муниципальном округе Севастополя. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T07:48
2023-02-02T07:59
происшествия
севастополь
общество
пожар
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999485_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b17b1260a7c66e054b64b9a712357369.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Пять человек погибли при пожаре в Балаклавском муниципальном округе Севастополя. Об этом сообщает МЧС России.Возгорание произошло ночью в двухэтажном жилом строительном модуле на улице Нефтяная. По информации ТАСС, возгорание возникло на территории городка, где живут рабочие, участвующие в строительстве трассы "Таврида".Читайте также на РИА Новости Крым:Более 500 пожаров: в МЧС просят не заряжать гаджеты по ночамВ Крыму на пожаре в пятиэтажке погиб человекТрагедия на Кубани: при пожаре в жилом доме погибли трое детей - видео
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999485_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8341956a18da45478cedbe4492889ca1.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, севастополь, общество, пожар, новости крыма, крым
Пять человек погибли при пожаре в Севастополе

МЧС: в Севастополе при пожаре в строительных бытовках погибли пять человек

07:48 02.02.2023 (обновлено: 07:59 02.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevУчения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе
Учения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Пять человек погибли при пожаре в Балаклавском муниципальном округе Севастополя. Об этом сообщает МЧС России.
Возгорание произошло ночью в двухэтажном жилом строительном модуле на улице Нефтяная.

"Наблюдалось открытое горение на площади 200 кв. метров. На данный момент открытое горение ликвидировано, ведется проливка и разбор конструкций. Обнаружены пятеро погибших", - говорится в сообщении.

По информации ТАСС, возгорание возникло на территории городка, где живут рабочие, участвующие в строительстве трассы "Таврида".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 500 пожаров: в МЧС просят не заряжать гаджеты по ночам
В Крыму на пожаре в пятиэтажке погиб человек
Трагедия на Кубани: при пожаре в жилом доме погибли трое детей - видео
ПроисшествияСевастопольОбществоПожарНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:55Константинов анонсировал старт работ на месте "Картофельного городка"
07:48Пять человек погибли при пожаре в Севастополе
07:25"Родина-мать зовет!". Архивное видео битвы за Сталинград 1:01
07:01В Севастополе за свалки взыщут с граждан – размер штрафов утвержден
03:32Сладкие десерты и лакомства оздоравливают организм — диетолог
00:01Дождь с мокрым снегом: прогноз погоды для Крыма на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 2 февраля
22:05Главные новости Крыма: 1 февраля
21:59Главные новости и заявления дня: 1 февраля
21:44Легковушка сбила мотоциклиста на перекрестке в Симферополе
21:06Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль село в ДНР
20:54Более 500 пожаров: в МЧС просят не заряжать гаджеты по ночам
20:16Россиян стало на полмиллиона меньше
19:48В Севастополе пьяный рецидивист угнал авто и влетел в забор
19:04Вызов брошен: житель Крыма посадил сотни деревьев и объявил челлендж
18:56Сохранить "культурное лицо": в Феодосии арестуют исторические особняки
18:33Автобусы из Крыма в Геническ и Скадовск: стартовали регулярные рейсы
18:12В Крыму национализируют имущество Ахметова и Шуфрича
18:10В Севастополе появился новый стационар для онкобольных
18:00Аксенов доложил Путину о фортификационных укреплениях в Крыму
Лента новостейМолния