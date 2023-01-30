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В Крыму на пожаре в пятиэтажке погиб человек

В Крыму на пожаре в пятиэтажке погиб человек - РИА Новости Крым, 30.01.2023

В Крыму на пожаре в пятиэтажке погиб человек

Один человек погиб на пожаре в пятиэтажном жилом доме в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T13:50

2023-01-30T13:50

2023-01-30T13:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Один человек погиб на пожаре в пятиэтажном жилом доме в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.Возгорание произошло днем в воскресенье на улице Лисконоженко в селе Багерово. Огонь вспыхнул в одной из комнат на пятом этаже многоквартирного дома, 60 жителей верхних этажей здания, в том числе семеро детей, были эвакуированы.В причинах произошедшего разбираются эксперты, возбуждена прокурорская проверка."В ходе организованных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности", - отметили в прокуратуре Крыма.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ночью вспыхнул грузовикШесть боевых выездов: как прошла новогодняя ночь для МЧС в СевастополеВ селе под Бахчисараем полностью сгорел жилой дом – фото

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, мчс крыма, прокуратура республики крым, общество, новости крыма, ленинский район