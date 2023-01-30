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В Крыму на пожаре в пятиэтажке погиб человек - РИА Новости Крым, 30.01.2023
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В Крыму на пожаре в пятиэтажке погиб человек
В Крыму на пожаре в пятиэтажке погиб человек - РИА Новости Крым, 30.01.2023
В Крыму на пожаре в пятиэтажке погиб человек
Один человек погиб на пожаре в пятиэтажном жилом доме в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T13:50
2023-01-30T13:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Один человек погиб на пожаре в пятиэтажном жилом доме в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.Возгорание произошло днем в воскресенье на улице Лисконоженко в селе Багерово. Огонь вспыхнул в одной из комнат на пятом этаже многоквартирного дома, 60 жителей верхних этажей здания, в том числе семеро детей, были эвакуированы.В причинах произошедшего разбираются эксперты, возбуждена прокурорская проверка."В ходе организованных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности", - отметили в прокуратуре Крыма.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ночью вспыхнул грузовикШесть боевых выездов: как прошла новогодняя ночь для МЧС в СевастополеВ селе под Бахчисараем полностью сгорел жилой дом – фото
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крым, происшествия, мчс крыма, прокуратура республики крым, общество, новости крыма, ленинский район
В Крыму на пожаре в пятиэтажке погиб человек

В селе Багерово Ленинского района Крыма при пожаре в жилом доме погиб человек

13:50 30.01.2023 (обновлено: 13:51 30.01.2023)
 
© МЧС Республики КрымВ селе Багерово Ленинского района Крыма при пожаре в жилом доме погиб человек
В селе Багерово Ленинского района Крыма при пожаре в жилом доме погиб человек
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Один человек погиб на пожаре в пятиэтажном жилом доме в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
Возгорание произошло днем в воскресенье на улице Лисконоженко в селе Багерово. Огонь вспыхнул в одной из комнат на пятом этаже многоквартирного дома, 60 жителей верхних этажей здания, в том числе семеро детей, были эвакуированы.
"Пожар был локализован и ликвидирован в течение 15 минут. Площадь составила пять квадратных метров. К сожалению, на пожаре обнаружен один погибший", - проинформировали в ведомстве.
В причинах произошедшего разбираются эксперты, возбуждена прокурорская проверка.
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"В ходе организованных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности", - отметили в прокуратуре Крыма.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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