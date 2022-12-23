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В селе под Бахчисараем полностью сгорел жилой дом – фото - РИА Новости Крым, 23.12.2022
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В селе под Бахчисараем полностью сгорел жилой дом – фото
В селе под Бахчисараем полностью сгорел жилой дом – фото - РИА Новости Крым, 23.12.2022
В селе под Бахчисараем полностью сгорел жилой дом – фото
В селе под Бахчисараем полностью выгорел жилой дом. Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, на борьбу с огнем ушло несколько часов, погибших и... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T12:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. В селе под Бахчисараем полностью выгорел жилой дом. Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, на борьбу с огнем ушло несколько часов, погибших и пострадавших нет.По данным спасателей, сообщение о возгорании жилого дома в селе Счастливое поступило в четверг утром. К месту происшествия выехала дежурная смена пожарной охраны из поселка Куйбышево, а также подразделение главного управления МЧС России по Крыму.Дальнейшего распространения огня удалось избежать, однако дом был полностью уничтожен. К счастью, пострадавших в этом пожаре нет, его причины устанавливаются.Ранее при пожаре в частном доме в Бахчисарайском районе погиб человек. Инцидент произошел в селе Нижняя Голубинка.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в пятиэтажке под Симферополем – есть пострадавшийКрымчанин из ревности сжег имущество подруги, ущерб составил 15 млн руб.В Крыму из горящей квартиры спасли мужчину с отравлением угарным газом
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крым, бахчисарай, происшествия, мчс крыма, новости крыма, общество
В селе под Бахчисараем полностью сгорел жилой дом – фото

В Бахчисарайском районе пожар полностью уничтожил жилой дом

12:12 23.12.2022
 
© МЧС Республики КрымВ селе Счастливое Бахчисарайского района сгорел жилой дом
В селе Счастливое Бахчисарайского района сгорел жилой дом
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. В селе под Бахчисараем полностью выгорел жилой дом. Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, на борьбу с огнем ушло несколько часов, погибших и пострадавших нет.
По данным спасателей, сообщение о возгорании жилого дома в селе Счастливое поступило в четверг утром. К месту происшествия выехала дежурная смена пожарной охраны из поселка Куйбышево, а также подразделение главного управления МЧС России по Крыму.
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"По прибытии пожарных, стало известно, что в одноэтажном частном жилом доме произошло возгорание. Существует угроза его распространения на два дома, находящиеся вблизи. Огнеборцы проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. В течении двух часов возгорание было локализовано и ликвидировано. Площадь пожара составила 120 квадратов", - сказано в сообщении.

Дальнейшего распространения огня удалось избежать, однако дом был полностью уничтожен. К счастью, пострадавших в этом пожаре нет, его причины устанавливаются.
Ранее при пожаре в частном доме в Бахчисарайском районе погиб человек. Инцидент произошел в селе Нижняя Голубинка.
© МЧС Республики КрымВ селе Счастливое Бахчисарайского района сгорел жилой дом
В селе Счастливое Бахчисарайского района сгорел жилой дом
1 из 4
В селе Счастливое Бахчисарайского района сгорел жилой дом
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымВ селе Счастливое Бахчисарайского района сгорел жилой дом
В селе Счастливое Бахчисарайского района сгорел жилой дом
2 из 4
В селе Счастливое Бахчисарайского района сгорел жилой дом
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымВ селе Счастливое Бахчисарайского района сгорел жилой дом
В селе Счастливое Бахчисарайского района сгорел жилой дом
3 из 4
В селе Счастливое Бахчисарайского района сгорел жилой дом
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымВ селе Счастливое Бахчисарайского района сгорел жилой дом
В селе Счастливое Бахчисарайского района сгорел жилой дом
4 из 4
В селе Счастливое Бахчисарайского района сгорел жилой дом
© МЧС Республики Крым
1 из 4
В селе Счастливое Бахчисарайского района сгорел жилой дом
© МЧС Республики Крым
2 из 4
В селе Счастливое Бахчисарайского района сгорел жилой дом
© МЧС Республики Крым
3 из 4
В селе Счастливое Бахчисарайского района сгорел жилой дом
© МЧС Республики Крым
4 из 4
В селе Счастливое Бахчисарайского района сгорел жилой дом
© МЧС Республики Крым
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