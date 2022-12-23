https://crimea.ria.ru/20221223/v-sele-pod-bakhchisaraem-polnostyu-sgorel-zhiloy-dom--foto-1126096406.html

В селе под Бахчисараем полностью сгорел жилой дом – фото

В селе под Бахчисараем полностью сгорел жилой дом – фото - РИА Новости Крым, 23.12.2022

В селе под Бахчисараем полностью сгорел жилой дом – фото

В селе под Бахчисараем полностью выгорел жилой дом. Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, на борьбу с огнем ушло несколько часов, погибших и... РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T12:12

2022-12-23T12:12

2022-12-23T12:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. В селе под Бахчисараем полностью выгорел жилой дом. Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, на борьбу с огнем ушло несколько часов, погибших и пострадавших нет.По данным спасателей, сообщение о возгорании жилого дома в селе Счастливое поступило в четверг утром. К месту происшествия выехала дежурная смена пожарной охраны из поселка Куйбышево, а также подразделение главного управления МЧС России по Крыму.Дальнейшего распространения огня удалось избежать, однако дом был полностью уничтожен. К счастью, пострадавших в этом пожаре нет, его причины устанавливаются.Ранее при пожаре в частном доме в Бахчисарайском районе погиб человек. Инцидент произошел в селе Нижняя Голубинка.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в пятиэтажке под Симферополем – есть пострадавшийКрымчанин из ревности сжег имущество подруги, ущерб составил 15 млн руб.В Крыму из горящей квартиры спасли мужчину с отравлением угарным газом

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