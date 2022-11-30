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Пожар в Бахчисарайском районе – в сгоревшем доме найден погибший
Пожар в Бахчисарайском районе – в сгоревшем доме найден погибший - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Пожар в Бахчисарайском районе – в сгоревшем доме найден погибший
Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T16:24
2022-11-30T16:24
2022-11-30T16:24
крым
бахчисарай
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мчс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Инцидент произошел в среду утром в селе Нижняя Голубинка. К месту происшествия оперативно были направлены пожарно-спасательные подразделения.Смертельный пожар: в крымском селе сгорел частный дом >>"В течении 2 часов 50 минут возгорание было локализовано и ликвидировано. Площадь пожара составила 80 кв. м. В результате возгорания огнем уничтожен весь дом. К сожалению, на месте пожара обнаружен погибший", - говорится в сообщении.В причинах происшествия разбираются эксперты.Смертельный пожар ранее произошел и в городе Щелкино Ленинского района Крыма. Загорелась хозпостройка на дачном участке. При тушении возгорания спасателями обнаружен погибший. Причины происшествия устанавливаются.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, бахчисарай, происшествия, мчс крыма
Пожар в Бахчисарайском районе – в сгоревшем доме найден погибший
Пожар уничтожил дом в Бахчисарайском районе, погиб человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Инцидент произошел в среду утром в селе Нижняя Голубинка. К месту происшествия оперативно были направлены пожарно-спасательные подразделения.
"В течении 2 часов 50 минут возгорание было локализовано и ликвидировано. Площадь пожара составила 80 кв. м. В результате возгорания огнем уничтожен весь дом. К сожалению, на месте пожара обнаружен погибший", - говорится в сообщении.
В причинах происшествия разбираются эксперты.
Смертельный пожар
ранее произошел и в городе Щелкино Ленинского района Крыма. Загорелась хозпостройка на дачном участке. При тушении возгорания спасателями обнаружен погибший. Причины происшествия устанавливаются.