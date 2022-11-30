https://crimea.ria.ru/20221130/pozhar-v-bakhchisarayskom-rayone--v-sgorevshem-dome-nayden-pogibshiy-1125620399.html

Пожар в Бахчисарайском районе – в сгоревшем доме найден погибший

Пожар в Бахчисарайском районе – в сгоревшем доме найден погибший - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Пожар в Бахчисарайском районе – в сгоревшем доме найден погибший

Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T16:24

2022-11-30T16:24

2022-11-30T16:24

крым

бахчисарай

происшествия

мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Инцидент произошел в среду утром в селе Нижняя Голубинка. К месту происшествия оперативно были направлены пожарно-спасательные подразделения.Смертельный пожар: в крымском селе сгорел частный дом >>"В течении 2 часов 50 минут возгорание было локализовано и ликвидировано. Площадь пожара составила 80 кв. м. В результате возгорания огнем уничтожен весь дом. К сожалению, на месте пожара обнаружен погибший", - говорится в сообщении.В причинах происшествия разбираются эксперты.Смертельный пожар ранее произошел и в городе Щелкино Ленинского района Крыма. Загорелась хозпостройка на дачном участке. При тушении возгорания спасателями обнаружен погибший. Причины происшествия устанавливаются.

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бахчисарай, происшествия, мчс крыма