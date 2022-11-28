https://crimea.ria.ru/20221128/smertelnyy-pozhar-v-krymskom-sele-sgorel-chastnyy-dom-1125575012.html

Смертельный пожар: в крымском селе сгорел частный дом

Смертельный пожар: в крымском селе сгорел частный дом - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Смертельный пожар: в крымском селе сгорел частный дом

Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Первомайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T11:04

2022-11-28T11:04

2022-11-28T11:04

крым

происшествия

мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Первомайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Инцидент произошел в воскресенье вечером в селе Войково. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По данным ведомства, работа осложнялась сильным задымлением и захламленностью в помещении.В ходе разведки помещения спасатели обнаружили и вынесли газовый баллон, после чего приступили к ликвидации пожара. Полностью потушить огонь удалось через 2,5 часа, его площадь составила 16 кв. м. В причинах происшествия разбираются эксперты.

https://crimea.ria.ru/20221125/na-dachnom-uchastke-v-schelkino-sluchilsya-pozhar-odin-chelovek-pogib-1125540782.html

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2022

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крым, происшествия, мчс крыма