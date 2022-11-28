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Смертельный пожар: в крымском селе сгорел частный дом - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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Смертельный пожар: в крымском селе сгорел частный дом
Смертельный пожар: в крымском селе сгорел частный дом - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Смертельный пожар: в крымском селе сгорел частный дом
Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Первомайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T11:04
2022-11-28T11:04
крым
происшествия
мчс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Первомайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Инцидент произошел в воскресенье вечером в селе Войково. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По данным ведомства, работа осложнялась сильным задымлением и захламленностью в помещении.В ходе разведки помещения спасатели обнаружили и вынесли газовый баллон, после чего приступили к ликвидации пожара. Полностью потушить огонь удалось через 2,5 часа, его площадь составила 16 кв. м. В причинах происшествия разбираются эксперты.
https://crimea.ria.ru/20221125/na-dachnom-uchastke-v-schelkino-sluchilsya-pozhar-odin-chelovek-pogib-1125540782.html
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4.7
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крым, происшествия, мчс крыма
Смертельный пожар: в крымском селе сгорел частный дом

В Крыму на пожаре в частном доме погиб человек

11:04 28.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпециалист МЧС. Архивное фото
Специалист МЧС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Первомайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Инцидент произошел в воскресенье вечером в селе Войково. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По данным ведомства, работа осложнялась сильным задымлением и захламленностью в помещении.
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25 ноября, 11:54
На пожаре в Щелкино погиб человек
"По прибытии стало известно, что произошло возгорание в одной из комнат частного жилого дома. К сожалению, на месте пожара обнаружен один погибший", - говорится в сообщении.
В ходе разведки помещения спасатели обнаружили и вынесли газовый баллон, после чего приступили к ликвидации пожара. Полностью потушить огонь удалось через 2,5 часа, его площадь составила 16 кв. м. В причинах происшествия разбираются эксперты.
КрымПроисшествияМЧС Крыма
 
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