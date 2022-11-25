https://crimea.ria.ru/20221125/na-dachnom-uchastke-v-schelkino-sluchilsya-pozhar-odin-chelovek-pogib-1125540782.html

На пожаре в Щелкино погиб человек

На пожаре в Щелкино погиб человек - РИА Новости Крым, 25.11.2022

На пожаре в Щелкино погиб человек

В городе Щелкино Ленинского района Крыма при пожаре на дачном участке погиб человек, причины возгорания устанавливают эксперты. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T11:54

2022-11-25T11:54

2022-11-25T11:56

происшествия

мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В городе Щелкино Ленинского района Крыма при пожаре на дачном участке погиб человек, причины возгорания устанавливают эксперты. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций РК.Сообщение о пожаре в Щелкино поступило на пульт дежурного вечером в четверг. На место выехали огнеборцы пожарной части города.Кроме того, в помещении спасатели обнаружили газовый баллон, его удалось оперативно эвакуировать и тем самым предотвратить взрыв.Локализовать и ликвидировать пожар общей площадью 24 "квадрата" огнеборцы смогли за полтора часа. Выяснить причины произошедшего предстоит экспертам.Ранее в многоэтажке Симферополя при взрыве газа пострадал мужчина, началась проверка.

https://crimea.ria.ru/20221108/pozhar-v-pyatietazhke-pod-simferopolem--est-postradavshiy-1125275828.html

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2022

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происшествия, мчс крыма