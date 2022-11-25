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На пожаре в Щелкино погиб человек - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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На пожаре в Щелкино погиб человек
На пожаре в Щелкино погиб человек - РИА Новости Крым, 25.11.2022
На пожаре в Щелкино погиб человек
В городе Щелкино Ленинского района Крыма при пожаре на дачном участке погиб человек, причины возгорания устанавливают эксперты. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T11:54
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В городе Щелкино Ленинского района Крыма при пожаре на дачном участке погиб человек, причины возгорания устанавливают эксперты. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций РК.Сообщение о пожаре в Щелкино поступило на пульт дежурного вечером в четверг. На место выехали огнеборцы пожарной части города.Кроме того, в помещении спасатели обнаружили газовый баллон, его удалось оперативно эвакуировать и тем самым предотвратить взрыв.Локализовать и ликвидировать пожар общей площадью 24 "квадрата" огнеборцы смогли за полтора часа. Выяснить причины произошедшего предстоит экспертам.Ранее в многоэтажке Симферополя при взрыве газа пострадал мужчина, началась проверка.
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происшествия, мчс крыма
На пожаре в Щелкино погиб человек

В Щелкино при пожаре на дачном участке погиб мужчина, эксперты устанавливают причины

11:54 25.11.2022 (обновлено: 11:56 25.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе
Учения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В городе Щелкино Ленинского района Крыма при пожаре на дачном участке погиб человек, причины возгорания устанавливают эксперты. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций РК.
Сообщение о пожаре в Щелкино поступило на пульт дежурного вечером в четверг. На место выехали огнеборцы пожарной части города.

"Произошло возгорание хозпостройки на территории дачного участка. К сожалению, на месте обнаружен один погибший", – говорится в сообщении.

Кроме того, в помещении спасатели обнаружили газовый баллон, его удалось оперативно эвакуировать и тем самым предотвратить взрыв.
Локализовать и ликвидировать пожар общей площадью 24 "квадрата" огнеборцы смогли за полтора часа. Выяснить причины произошедшего предстоит экспертам.
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