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Пожар в пятиэтажке под Симферополем – есть пострадавший
Пожар в пятиэтажке под Симферополем – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Пожар в пятиэтажке под Симферополем – есть пострадавший
Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в поселке Школьное Симферопольского района, пострадал один человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T11:57
2022-11-08T11:57
2022-11-08T11:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в поселке Школьное Симферопольского района, пострадал один человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.Сообщение о возгорании поступило в службу спасения накануне вечером. На место происшествия оперативно были направлены пожарные подразделения.В результате возгорания в одной из комнат полностью сгорели бытовые вещи. Площадь пожара составила два квадратных метра, в его причинах разбираются эксперты.
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происшествия, крым, симферополь, гу мчс рф по республике крым
Пожар в пятиэтажке под Симферополем – есть пострадавший
На пожаре в пятиэтажке в Симферопольском районе пострадал человек