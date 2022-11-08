https://crimea.ria.ru/20221108/pozhar-v-pyatietazhke-pod-simferopolem--est-postradavshiy-1125275828.html

Пожар в пятиэтажке под Симферополем – есть пострадавший

Пожар в пятиэтажке под Симферополем – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Пожар в пятиэтажке под Симферополем – есть пострадавший

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в поселке Школьное Симферопольского района, пострадал один человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T11:57

2022-11-08T11:57

2022-11-08T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в поселке Школьное Симферопольского района, пострадал один человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.Сообщение о возгорании поступило в службу спасения накануне вечером. На место происшествия оперативно были направлены пожарные подразделения.В результате возгорания в одной из комнат полностью сгорели бытовые вещи. Площадь пожара составила два квадратных метра, в его причинах разбираются эксперты.

https://crimea.ria.ru/20221106/na-pozhare-v-yalte-obnaruzhen-trup-muzhchiny-1125251302.html

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2022

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