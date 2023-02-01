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Более 500 пожаров: в МЧС просят не заряжать гаджеты по ночам - РИА Новости Крым, 01.02.2023
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Более 500 пожаров: в МЧС просят не заряжать гаджеты по ночам
Более 500 пожаров: в МЧС просят не заряжать гаджеты по ночам - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Более 500 пожаров: в МЧС просят не заряжать гаджеты по ночам
Мобильные телефоны и другие гаджеты часто становятся причиной пожаров. В этой связи в МЧС России обозначили правила пользования техникой, которые позволят... РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T20:54
2023-02-01T20:54
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Мобильные телефоны и другие гаджеты часто становятся причиной пожаров. В этой связи в МЧС России обозначили правила пользования техникой, которые позволят снизить пожарные риски. В этой связи специалисты призывают покупать только сертифицированные зарядные устройства, а также не оставлять без присмотра включенные в сеть аккумуляторные батареи, телефоны, электросамокаты, гироскутеры и другие гаджеты. Кроме того, в МЧС просят не заряжать технику ночью, не класть смартфоны под подушку и отключать устройства от сети после стопроцентной зарядки.Ранее в Роскачестве назвали "золотое правило" зарядки телефона. Читайте также на РИА Новости Крым:Вредно ли класть телефон на ночь рядом с головойВаш смартфон прослужит дольше: эксперт о главных "убийцах" гаджетовВ огне не горит, в воде не тонет: как защитить гаджет от поломки
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, безопасность, совет эксперта
Более 500 пожаров: в МЧС просят не заряжать гаджеты по ночам

МЧС призывает не класть телефоны под подушку и не заряжать технику ночью

20:54 01.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая розетка
Электрическая розетка - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Мобильные телефоны и другие гаджеты часто становятся причиной пожаров. В этой связи в МЧС России обозначили правила пользования техникой, которые позволят снизить пожарные риски.
"В прошлом году в стране произошло более полутысячи пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов. При этом в 86% случаев причина пожара – неисправность зарядных устройств", - констатировали в ведомстве.
В этой связи специалисты призывают покупать только сертифицированные зарядные устройства, а также не оставлять без присмотра включенные в сеть аккумуляторные батареи, телефоны, электросамокаты, гироскутеры и другие гаджеты. Кроме того, в МЧС просят не заряжать технику ночью, не класть смартфоны под подушку и отключать устройства от сети после стопроцентной зарядки.
Ранее в Роскачестве назвали "золотое правило" зарядки телефона.
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МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ОбществоБезопасностьСовет эксперта
 
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