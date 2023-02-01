https://crimea.ria.ru/20230201/bolee-500-pozharov-v-mchs-prosyat-ne-zaryazhat-gadzhety-po-nocham-1126713102.html

Более 500 пожаров: в МЧС просят не заряжать гаджеты по ночам

Более 500 пожаров: в МЧС просят не заряжать гаджеты по ночам - РИА Новости Крым, 01.02.2023

Более 500 пожаров: в МЧС просят не заряжать гаджеты по ночам

Мобильные телефоны и другие гаджеты часто становятся причиной пожаров. В этой связи в МЧС России обозначили правила пользования техникой, которые позволят... РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T20:54

2023-02-01T20:54

2023-02-01T20:54

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

безопасность

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111811/36/1118113629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2e3e1a07568a3cfb8425945d6b1d3de.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Мобильные телефоны и другие гаджеты часто становятся причиной пожаров. В этой связи в МЧС России обозначили правила пользования техникой, которые позволят снизить пожарные риски. В этой связи специалисты призывают покупать только сертифицированные зарядные устройства, а также не оставлять без присмотра включенные в сеть аккумуляторные батареи, телефоны, электросамокаты, гироскутеры и другие гаджеты. Кроме того, в МЧС просят не заряжать технику ночью, не класть смартфоны под подушку и отключать устройства от сети после стопроцентной зарядки.Ранее в Роскачестве назвали "золотое правило" зарядки телефона. Читайте также на РИА Новости Крым:Вредно ли класть телефон на ночь рядом с головойВаш смартфон прослужит дольше: эксперт о главных "убийцах" гаджетовВ огне не горит, в воде не тонет: как защитить гаджет от поломки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, безопасность, совет эксперта