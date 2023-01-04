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Вредно ли класть телефон на ночь рядом с головой - РИА Новости Крым, 04.01.2023
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Вредно ли класть телефон на ночь рядом с головой
Вредно ли класть телефон на ночь рядом с головой - РИА Новости Крым, 04.01.2023
Вредно ли класть телефон на ночь рядом с головой
Класть мобильный телефон на ночь возле головы не рекомендуется, так как электромагнитное поле прибора может оказывать влияние на головной мозг человека. Об этом РИА Новости Крым, 04.01.2023
2023-01-04T19:44
2023-01-04T19:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Класть мобильный телефон на ночь возле головы не рекомендуется, так как электромагнитное поле прибора может оказывать влияние на головной мозг человека. Об этом предупредил замначальника управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Андрей Гуськов.Даже если телефон будет лежать на прикроватной тумбочке, это не убережет от излучения. Чтобы избежать вредоносного влияния, гаджет лучше убрать подальше от кровати, говорит эксперт. По его словам, на сегодняшний день чрезмерное воздействие электромагнитного поля любой частоты не имеет ярко выраженного характерного проявления. Однако Международное агентство по изучению рака относит воздействие электромагнитного поля радиочастотного диапазона к вероятному канцерогенному фактору, подчеркнул специалист. Если у вас нет возможности убрать телефон из-под подушки, например, в поезде или самолете, то лучшим будет включить на аппарате режим полета. При этом необходимо также отключить функции Wi-Fi и Bluetooth. Читайте также на РИА Новости Крым:Чем опасна одежда с подогревом - ответ врача Почему гаджеты "садятся" на морозе и какие батарейки работают при -20 Уролог назвал топ причин мужского бесплодия
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совет эксперта, общество, роспотребнадзор, здоровье, безопасность
Вредно ли класть телефон на ночь рядом с головой

Эксперт призвал не класть телефон под подушку из-за электромагнитного излучения

19:44 04.01.2023
 
© Depositphotos.com 9nong Девушка во время бессонницы
Девушка во время бессонницы - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© Depositphotos.com 9nong
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Класть мобильный телефон на ночь возле головы не рекомендуется, так как электромагнитное поле прибора может оказывать влияние на головной мозг человека. Об этом предупредил замначальника управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Андрей Гуськов.
"Любой мобильный телефон в процессе своей работы излучает электромагнитное поле радиочастотного диапазона, это целевое назначение мобильного телефона, потому что он должен иметь связь с базовыми станциями. Головной мозг достаточно чувствителен. Хотя у человека в процессе развития организма в целом и не сформировались органы чувств к электромагнитному полю, но тем не менее воздействие, все равно, оказывается", - приводит слова Гуськова РИА Новости.
Даже если телефон будет лежать на прикроватной тумбочке, это не убережет от излучения. Чтобы избежать вредоносного влияния, гаджет лучше убрать подальше от кровати, говорит эксперт.
По его словам, на сегодняшний день чрезмерное воздействие электромагнитного поля любой частоты не имеет ярко выраженного характерного проявления. Однако Международное агентство по изучению рака относит воздействие электромагнитного поля радиочастотного диапазона к вероятному канцерогенному фактору, подчеркнул специалист.
Если у вас нет возможности убрать телефон из-под подушки, например, в поезде или самолете, то лучшим будет включить на аппарате режим полета. При этом необходимо также отключить функции Wi-Fi и Bluetooth.
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