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Почему гаджеты "садятся" на морозе и какие батарейки работают при -20 - РИА Новости Крым, 30.12.2022
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Почему гаджеты "садятся" на морозе и какие батарейки работают при -20
Почему гаджеты "садятся" на морозе и какие батарейки работают при -20 - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Почему гаджеты "садятся" на морозе и какие батарейки работают при -20
Инженер Константин Пушница рассказал, почему телефон быстрее садится на морозе, и батарея из какого материала прослужит владельцу дольше даже при низких... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T08:46
2022-12-30T08:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Инженер Константин Пушница рассказал, почему телефон быстрее садится на морозе, и батарея из какого материала прослужит владельцу дольше даже при низких температурах.По словам кандидата технических наук, длительность работы гаджета зависит от материала элемента его питания. Например, устройство с литий-ионной батареей может работать при температуре от +2 до +25 градусов. Значительно повысить работоспособность позволит литий-полимерная батарея, она способна выдержать как мороз до -20, так и жару до +35.Пушница объяснил, что батарейка состоит из электродов, внутри происходят химические реакции и заставляют ее работать. Электроды погружены в специальное вещество электролит, которое густеет при низких температурах. При этом уменьшается и скорость химических реакций, то есть той самой движущей силы.С минимальным зарядом перенесенное в тепло устройство проработает еще какое-то время, добавил он. А вот заряжать гаджет на холоде не стоит – в этом случае батарея может сломаться и ее придется менять.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роскачестве назвали "золотое правило" зарядки телефонаКак вычислить прослушку в смартфоне – простой способ от экспертаМагазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки в РФ
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крым, общество, наука и технологии, россия, погода, совет эксперта
Почему гаджеты "садятся" на морозе и какие батарейки работают при -20

Инженер Пушница рассказал, почему батарейки гаджетов быстрее разряжаются на холоде

08:46 30.12.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Инженер Константин Пушница рассказал, почему телефон быстрее садится на морозе, и батарея из какого материала прослужит владельцу дольше даже при низких температурах.
По словам кандидата технических наук, длительность работы гаджета зависит от материала элемента его питания. Например, устройство с литий-ионной батареей может работать при температуре от +2 до +25 градусов. Значительно повысить работоспособность позволит литий-полимерная батарея, она способна выдержать как мороз до -20, так и жару до +35.
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Пушница объяснил, что батарейка состоит из электродов, внутри происходят химические реакции и заставляют ее работать. Электроды погружены в специальное вещество электролит, которое густеет при низких температурах. При этом уменьшается и скорость химических реакций, то есть той самой движущей силы.

"Контроллер батареи распознает это как снижение емкости и отображает ее разрядку. Однако не стоит думать, что на морозе батарея сразу сядет. Просто сократится продолжительность ее работы", - приводит слова специалиста издание "Моя планета".

С минимальным зарядом перенесенное в тепло устройство проработает еще какое-то время, добавил он. А вот заряжать гаджет на холоде не стоит – в этом случае батарея может сломаться и ее придется менять.
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