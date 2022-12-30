https://crimea.ria.ru/20221230/pochemu-gadzhety-sadyatsya-na-moroze-i-kakie-batareyki-rabotayut-pri--20-1126198321.html

Почему гаджеты "садятся" на морозе и какие батарейки работают при -20

Почему гаджеты "садятся" на морозе и какие батарейки работают при -20 - РИА Новости Крым, 30.12.2022

Почему гаджеты "садятся" на морозе и какие батарейки работают при -20

Инженер Константин Пушница рассказал, почему телефон быстрее садится на морозе, и батарея из какого материала прослужит владельцу дольше даже при низких... РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T08:46

2022-12-30T08:46

2022-12-30T08:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Инженер Константин Пушница рассказал, почему телефон быстрее садится на морозе, и батарея из какого материала прослужит владельцу дольше даже при низких температурах.По словам кандидата технических наук, длительность работы гаджета зависит от материала элемента его питания. Например, устройство с литий-ионной батареей может работать при температуре от +2 до +25 градусов. Значительно повысить работоспособность позволит литий-полимерная батарея, она способна выдержать как мороз до -20, так и жару до +35.Пушница объяснил, что батарейка состоит из электродов, внутри происходят химические реакции и заставляют ее работать. Электроды погружены в специальное вещество электролит, которое густеет при низких температурах. При этом уменьшается и скорость химических реакций, то есть той самой движущей силы.С минимальным зарядом перенесенное в тепло устройство проработает еще какое-то время, добавил он. А вот заряжать гаджет на холоде не стоит – в этом случае батарея может сломаться и ее придется менять.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роскачестве назвали "золотое правило" зарядки телефонаКак вычислить прослушку в смартфоне – простой способ от экспертаМагазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки в РФ

https://crimea.ria.ru/20221104/kak-vybrat-pauerbank--sovety-roskachestva-1125225233.html

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