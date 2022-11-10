https://crimea.ria.ru/20221110/magazin-prilozheniy-rustore-stanet-obyazatelnym-dlya-predustanovki-v-rf-1125306959.html
Магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки в РФ
Магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки в РФ - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки в РФ
Отечественный единый магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на электронные устройства россиян в 2023 году. Соответствующее... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T10:51
2022-11-10T10:51
2022-11-10T10:51
российская федерация (россия, рф)
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Отечественный единый магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на электронные устройства россиян в 2023 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства РФ.Единый магазин приложений заменит программу для доступа к социально значимым инфоресурсам APP List, раньше входившую в перечень: RuStore дублирует и расширяет ее возможности.Отмечается, что принятое решение позволит обеспечить российским пользователям "бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений".RuStore (единый магазин приложений) – программа, предназначенная для поиска, просмотра и приобретения программ, применяемых физлицами с использованием технически сложных товаров.Программа была разработана по поручению главы правительства РФ Михаила Мишустина, ее созданием занималась команда "ВКонтакте" и крупнейшие IT-компании России при поддержке Минцифры. RuStore запустили в мае 2022.Также с 1 марта 2023 года вступит в силу решение правительства РФ, согласно которому число обязательных для предустановки приложений для доступа к аудиовизуальным сервисам увеличится с 10 до 15.В документе сказано, что это поспособствует "использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности".Отмечается также, что ограничения, препятствующие распространению или иному использованию программы на отдельных территориях государств – членов Евразийского экономического союза отсутствуют.Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить финансирование IT-сферы с РФ.
https://crimea.ria.ru/20220124/ekspert-rasskazal-kakie-telefonnye-prilozheniya-sledyat-za-rossiyanami-1122144315.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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российская федерация (россия, рф), наука и технологии
Магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки в РФ
Единый магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки в 2023 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Отечественный единый магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на электронные устройства россиян в 2023 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства РФ.
"Отечественный единый магазин приложений RuStore включен в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2023 году", – говорится в сообщении.
Единый магазин приложений заменит программу для доступа к социально значимым инфоресурсам APP List, раньше входившую в перечень: RuStore дублирует и расширяет ее возможности.
Отмечается, что принятое решение позволит обеспечить российским пользователям "бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений".
RuStore (единый магазин приложений) – программа, предназначенная для поиска, просмотра и приобретения программ, применяемых физлицами с использованием технически сложных товаров.
Программа была разработана по поручению главы правительства РФ Михаила Мишустина, ее созданием занималась команда "ВКонтакте" и крупнейшие IT-компании России при поддержке Минцифры. RuStore запустили в мае 2022.
Также с 1 марта 2023 года вступит в силу решение правительства РФ, согласно которому число обязательных для предустановки приложений для доступа к аудиовизуальным сервисам увеличится с 10 до 15.
В документе сказано, что это поспособствует "использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности".
Отмечается также, что ограничения, препятствующие распространению или иному использованию программы на отдельных территориях государств – членов Евразийского экономического союза отсутствуют.