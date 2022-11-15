https://crimea.ria.ru/20221115/v-roskachestve-nazvali-zolotoe-pravilo-zaryadki-telefona-1125364182.html
В Роскачестве назвали "золотое правило" зарядки телефона
В Роскачестве назвали "золотое правило" зарядки телефона - РИА Новости Крым, 15.11.2022
В Роскачестве назвали "золотое правило" зарядки телефона
Срок службы аккумулятора мобильного телефона рассчитан в среднем на три-пять лет, однако если батарею заряжать неправильно, она может прослужить гораздо меньше. РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T08:44
2022-11-15T08:44
2022-11-15T08:44
совет эксперта
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Срок службы аккумулятора мобильного телефона рассчитан в среднем на три-пять лет, однако если батарею заряжать неправильно, она может прослужить гораздо меньше. Об этом предупреждают в Роскачестве.По словам экспертов, "золотое правило" заключается в том, чтобы лавировать в промежутке от 20 до 80% заряда.По их словам, полная зарядка телефона не является критичной для аккумулятора, но укорачивает срок его службы. То же и с разрядкой. Если она опустилась ниже 20% – аккумулятор изнашивается.Ранее руководитель отдела ИТ группы компаний "Рексофт" Евгений Черток рассказал, как продлить жизнь гаджету.
https://crimea.ria.ru/20221003/kakie-priznaki-ukazyvayut-na-proslushku-smartfona-1124706628.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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совет эксперта, общество
В Роскачестве назвали "золотое правило" зарядки телефона
Эксперты Роскачества научили правильно заряжать мобильные телефоны
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Срок службы аккумулятора мобильного телефона рассчитан в среднем на три-пять лет, однако если батарею заряжать неправильно, она может прослужить гораздо меньше. Об этом предупреждают в Роскачестве.
По словам экспертов, "золотое правило" заключается в том, чтобы лавировать в промежутке от 20 до 80% заряда.
"Поставьте телефон на зарядку, когда показатель упадет ниже 50%, но отключите прежде, чем он достигнет 100%. По этой причине ставить устройство на зарядку на всю ночь – сомнительная затея", - поясняют специалисты.
По их словам, полная зарядка телефона не является критичной для аккумулятора, но укорачивает срок его службы. То же и с разрядкой. Если она опустилась ниже 20% – аккумулятор изнашивается.
Ранее руководитель отдела ИТ группы компаний "Рексофт" Евгений Черток рассказал, как продлить жизнь гаджету.