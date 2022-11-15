https://crimea.ria.ru/20221115/v-roskachestve-nazvali-zolotoe-pravilo-zaryadki-telefona-1125364182.html

В Роскачестве назвали "золотое правило" зарядки телефона

В Роскачестве назвали "золотое правило" зарядки телефона - РИА Новости Крым, 15.11.2022

В Роскачестве назвали "золотое правило" зарядки телефона

Срок службы аккумулятора мобильного телефона рассчитан в среднем на три-пять лет, однако если батарею заряжать неправильно, она может прослужить гораздо меньше. РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T08:44

2022-11-15T08:44

2022-11-15T08:44

совет эксперта

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Срок службы аккумулятора мобильного телефона рассчитан в среднем на три-пять лет, однако если батарею заряжать неправильно, она может прослужить гораздо меньше. Об этом предупреждают в Роскачестве.По словам экспертов, "золотое правило" заключается в том, чтобы лавировать в промежутке от 20 до 80% заряда.По их словам, полная зарядка телефона не является критичной для аккумулятора, но укорачивает срок его службы. То же и с разрядкой. Если она опустилась ниже 20% – аккумулятор изнашивается.Ранее руководитель отдела ИТ группы компаний "Рексофт" Евгений Черток рассказал, как продлить жизнь гаджету.

https://crimea.ria.ru/20221003/kakie-priznaki-ukazyvayut-na-proslushku-smartfona-1124706628.html

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2022

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совет эксперта, общество