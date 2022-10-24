https://crimea.ria.ru/20221024/vash-smartfon-prosluzhit-dolshe-ekspert-o-glavnykh-ubiytsakh-gadzhetov-1125048235.html

Ваш смартфон прослужит дольше: эксперт о главных "убийцах" гаджетов

Ваш смартфон прослужит дольше: эксперт о главных "убийцах" гаджетов - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Ваш смартфон прослужит дольше: эксперт о главных "убийцах" гаджетов

Современные смартфоны боятся перегрева, неоригинальных зарядок, воды и карманов. Как продлить жизнь гаджету, объяснил руководитель отдела ИТ группы компаний... РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T08:11

2022-10-24T08:11

2022-10-24T08:11

общество

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Современные смартфоны боятся перегрева, неоригинальных зарядок, воды и карманов. Как продлить жизнь гаджету, объяснил руководитель отдела ИТ группы компаний "Рексофт" Евгений Черток, пишет "Прайм".Еще один совет: оградить устройство от попадания воды и брызг. Не стоит брать его в ванную комнату, если решили принять душ – капли, брызги и даже водяной пар могут попасть на устройство, существенно сократив срок его службы. Не меньшую опасность представляют пролитые кофе, чай или сок.Смартфоны боятся деформации и сгибания. При сильном давлении можно повредить не только "родное" и защитные стекла, но и микросхемы. Чтобы этого не случилось, эксперт порекомендовал не носить их в карманах узких брюк. Не меньший вред могут причинить ключи, ручки и другие предметы, если они лежит в сумке рядом со смартфоном. Чтобы избежать царапин и сколов на стекле и корпусе выделите для него собственное отделение.Черток указал на еще двух "убийц" смартфона – это прямые солнечные лучи и радиаторы отопления. Перегрев устройства в лучшем случае приведет к вздутию батареи, в худшем может оплавить корпус, вывести из строя дисплей и даже размягчить панель смартфона. Старайтесь держать телефон вдали от источников тепла и яркого солнца.Дети и животные не менее опасны для хрупких гаджетов. Не стремитесь прямо сейчас обновлять модель? Тогда держите смартфон подальше от очаровательных любознательных карапузов.Финальный совет – при поломке или других неприятностях обращайтесь только в сертифицированные сервисные центры. Тогда смартфон прослужит дольше, резюмировал эксперт.

https://crimea.ria.ru/20221003/kakie-priznaki-ukazyvayut-na-proslushku-smartfona-1124706628.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, наука и технологии