https://crimea.ria.ru/20221024/vash-smartfon-prosluzhit-dolshe-ekspert-o-glavnykh-ubiytsakh-gadzhetov-1125048235.html
Ваш смартфон прослужит дольше: эксперт о главных "убийцах" гаджетов
Ваш смартфон прослужит дольше: эксперт о главных "убийцах" гаджетов - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Ваш смартфон прослужит дольше: эксперт о главных "убийцах" гаджетов
Современные смартфоны боятся перегрева, неоригинальных зарядок, воды и карманов. Как продлить жизнь гаджету, объяснил руководитель отдела ИТ группы компаний... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T08:11
2022-10-24T08:11
2022-10-24T08:11
общество
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Современные смартфоны боятся перегрева, неоригинальных зарядок, воды и карманов. Как продлить жизнь гаджету, объяснил руководитель отдела ИТ группы компаний "Рексофт" Евгений Черток, пишет "Прайм".Еще один совет: оградить устройство от попадания воды и брызг. Не стоит брать его в ванную комнату, если решили принять душ – капли, брызги и даже водяной пар могут попасть на устройство, существенно сократив срок его службы. Не меньшую опасность представляют пролитые кофе, чай или сок.Смартфоны боятся деформации и сгибания. При сильном давлении можно повредить не только "родное" и защитные стекла, но и микросхемы. Чтобы этого не случилось, эксперт порекомендовал не носить их в карманах узких брюк. Не меньший вред могут причинить ключи, ручки и другие предметы, если они лежит в сумке рядом со смартфоном. Чтобы избежать царапин и сколов на стекле и корпусе выделите для него собственное отделение.Черток указал на еще двух "убийц" смартфона – это прямые солнечные лучи и радиаторы отопления. Перегрев устройства в лучшем случае приведет к вздутию батареи, в худшем может оплавить корпус, вывести из строя дисплей и даже размягчить панель смартфона. Старайтесь держать телефон вдали от источников тепла и яркого солнца.Дети и животные не менее опасны для хрупких гаджетов. Не стремитесь прямо сейчас обновлять модель? Тогда держите смартфон подальше от очаровательных любознательных карапузов.Финальный совет – при поломке или других неприятностях обращайтесь только в сертифицированные сервисные центры. Тогда смартфон прослужит дольше, резюмировал эксперт.
https://crimea.ria.ru/20221003/kakie-priznaki-ukazyvayut-na-proslushku-smartfona-1124706628.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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общество, наука и технологии
Ваш смартфон прослужит дольше: эксперт о главных "убийцах" гаджетов
Карманы, китайские зарядки и перегрев – эксперт назвал "убийц" смартфонов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Современные смартфоны боятся перегрева, неоригинальных зарядок, воды и карманов. Как продлить жизнь гаджету, объяснил руководитель отдела ИТ группы компаний "Рексофт" Евгений Черток, пишет "Прайм".
"Смартфоны боятся перепадов напряжения, поэтому лучше воздержаться от использования неоригинальных дешевых зарядных устройств. Они вредят не только аккумулятору, но и всему устройству", – сказал Черток. Он также порекомендовал придерживаться полного цикла заряда, и не отключать не полностью заряженный гаджет.
Еще один совет: оградить устройство от попадания воды и брызг. Не стоит брать его в ванную комнату, если решили принять душ – капли, брызги и даже водяной пар могут попасть на устройство, существенно сократив срок его службы. Не меньшую опасность представляют пролитые кофе, чай или сок.
Смартфоны боятся деформации и сгибания. При сильном давлении можно повредить не только "родное" и защитные стекла, но и микросхемы. Чтобы этого не случилось, эксперт порекомендовал не носить их в карманах узких брюк. Не меньший вред могут причинить ключи, ручки и другие предметы, если они лежит в сумке рядом со смартфоном. Чтобы избежать царапин и сколов на стекле и корпусе выделите для него собственное отделение.
Черток указал на еще двух "убийц" смартфона – это прямые солнечные лучи и радиаторы отопления. Перегрев устройства в лучшем случае приведет к вздутию батареи, в худшем может оплавить корпус, вывести из строя дисплей и даже размягчить панель смартфона. Старайтесь держать телефон вдали от источников тепла и яркого солнца.
Дети и животные не менее опасны для хрупких гаджетов. Не стремитесь прямо сейчас обновлять модель? Тогда держите смартфон подальше от очаровательных любознательных карапузов.
Финальный совет – при поломке или других неприятностях обращайтесь только в сертифицированные сервисные центры. Тогда смартфон прослужит дольше, резюмировал эксперт.