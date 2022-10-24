Рейтинг@Mail.ru
Ваш смартфон прослужит дольше: эксперт о главных "убийцах" гаджетов - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221024/vash-smartfon-prosluzhit-dolshe-ekspert-o-glavnykh-ubiytsakh-gadzhetov-1125048235.html
Ваш смартфон прослужит дольше: эксперт о главных "убийцах" гаджетов
Ваш смартфон прослужит дольше: эксперт о главных "убийцах" гаджетов - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Ваш смартфон прослужит дольше: эксперт о главных "убийцах" гаджетов
Современные смартфоны боятся перегрева, неоригинальных зарядок, воды и карманов. Как продлить жизнь гаджету, объяснил руководитель отдела ИТ группы компаний... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T08:11
2022-10-24T08:11
общество
наука и технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/04/1121328860_0:33:3138:1798_1920x0_80_0_0_e7da28294f1116d077166bd36f587552.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Современные смартфоны боятся перегрева, неоригинальных зарядок, воды и карманов. Как продлить жизнь гаджету, объяснил руководитель отдела ИТ группы компаний "Рексофт" Евгений Черток, пишет "Прайм".Еще один совет: оградить устройство от попадания воды и брызг. Не стоит брать его в ванную комнату, если решили принять душ – капли, брызги и даже водяной пар могут попасть на устройство, существенно сократив срок его службы. Не меньшую опасность представляют пролитые кофе, чай или сок.Смартфоны боятся деформации и сгибания. При сильном давлении можно повредить не только "родное" и защитные стекла, но и микросхемы. Чтобы этого не случилось, эксперт порекомендовал не носить их в карманах узких брюк. Не меньший вред могут причинить ключи, ручки и другие предметы, если они лежит в сумке рядом со смартфоном. Чтобы избежать царапин и сколов на стекле и корпусе выделите для него собственное отделение.Черток указал на еще двух "убийц" смартфона – это прямые солнечные лучи и радиаторы отопления. Перегрев устройства в лучшем случае приведет к вздутию батареи, в худшем может оплавить корпус, вывести из строя дисплей и даже размягчить панель смартфона. Старайтесь держать телефон вдали от источников тепла и яркого солнца.Дети и животные не менее опасны для хрупких гаджетов. Не стремитесь прямо сейчас обновлять модель? Тогда держите смартфон подальше от очаровательных любознательных карапузов.Финальный совет – при поломке или других неприятностях обращайтесь только в сертифицированные сервисные центры. Тогда смартфон прослужит дольше, резюмировал эксперт.
https://crimea.ria.ru/20221003/kakie-priznaki-ukazyvayut-na-proslushku-smartfona-1124706628.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/04/1121328860_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_b5a5143a7bf9da1bfc8bd653a6e12819.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, наука и технологии
Ваш смартфон прослужит дольше: эксперт о главных "убийцах" гаджетов

Карманы, китайские зарядки и перегрев – эксперт назвал "убийц" смартфонов

08:11 24.10.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Современные смартфоны боятся перегрева, неоригинальных зарядок, воды и карманов. Как продлить жизнь гаджету, объяснил руководитель отдела ИТ группы компаний "Рексофт" Евгений Черток, пишет "Прайм".
"Смартфоны боятся перепадов напряжения, поэтому лучше воздержаться от использования неоригинальных дешевых зарядных устройств. Они вредят не только аккумулятору, но и всему устройству", – сказал Черток. Он также порекомендовал придерживаться полного цикла заряда, и не отключать не полностью заряженный гаджет.
Еще один совет: оградить устройство от попадания воды и брызг. Не стоит брать его в ванную комнату, если решили принять душ – капли, брызги и даже водяной пар могут попасть на устройство, существенно сократив срок его службы. Не меньшую опасность представляют пролитые кофе, чай или сок.
Смартфоны боятся деформации и сгибания. При сильном давлении можно повредить не только "родное" и защитные стекла, но и микросхемы. Чтобы этого не случилось, эксперт порекомендовал не носить их в карманах узких брюк. Не меньший вред могут причинить ключи, ручки и другие предметы, если они лежит в сумке рядом со смартфоном. Чтобы избежать царапин и сколов на стекле и корпусе выделите для него собственное отделение.
Черток указал на еще двух "убийц" смартфона – это прямые солнечные лучи и радиаторы отопления. Перегрев устройства в лучшем случае приведет к вздутию батареи, в худшем может оплавить корпус, вывести из строя дисплей и даже размягчить панель смартфона. Старайтесь держать телефон вдали от источников тепла и яркого солнца.
Дети и животные не менее опасны для хрупких гаджетов. Не стремитесь прямо сейчас обновлять модель? Тогда держите смартфон подальше от очаровательных любознательных карапузов.
Финальный совет – при поломке или других неприятностях обращайтесь только в сертифицированные сервисные центры. Тогда смартфон прослужит дольше, резюмировал эксперт.
Работа с картой банка
3 октября, 20:50
Какие признаки указывают на прослушку смартфона
 
ОбществоНаука и технологии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:29Три поисковых операции в горах Крыма – четверо спасенных
08:55СМИ сообщили причину крушения Су-34 в Ейске
08:53Киев готовит провокацию с обстрелом мирных граждан – Минобороны
08:47Как уберечь себя от негативных новостей – психологи
08:33Долой канцеляризмы: от чиновников потребовали говорить по-человечьи
08:11Ваш смартфон прослужит дольше: эксперт о главных "убийцах" гаджетов
07:23Опасности и возможности: что принесет людям солнечное затмение
07:01Хуже 1970-х: экономист предсказал миру стагфляционный долговой кризис
03:36Сколько заплатит ипотечный заемщик за кредитные каникулы по мобилизации
00:01Прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 24 октября
21:01Главные события и заявления дня: 23 октября
19:55Без кота и жизнь не та: как и почему кошки влияют на людей - психолог
19:24Шойгу провел переговоры с министрами обороны стран НАТО
19:17Мы не чувствуем себя ущемленными: как живут греки в Крыму
18:45Когда домашняя консервация становится опасной - эксперты
18:23Какая погода ждет Крым на следующей неделе - ФОБОС
17:46В обществе растет запрос на психологическую помощь – эксперты
16:52Глава Иркутской области Кобзев прокомментировал крушение Су-30
16:36Половина крымских гостиниц не получили ни одной звезды
Лента новостейМолния