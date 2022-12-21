https://crimea.ria.ru/20221221/urolog-nazval-top-prichin-muzhskogo-besplodiya-1126047918.html

Уролог назвал топ причин мужского бесплодия

Уролог назвал топ причин мужского бесплодия - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Уролог назвал топ причин мужского бесплодия

Причины нарушения репродуктивной функции у мужчин можно поделить на две основные группы, но явных сигналов определения мужского бесплодия нет. Об этом... РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T20:54

2022-12-21T20:54

2022-12-21T20:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Причины нарушения репродуктивной функции у мужчин можно поделить на две основные группы, но явных сигналов определения мужского бесплодия нет. Об этом предупредил главный внештатный уролог минздрава Республики Крым Рудольф Геворкян.По его словам, к бесплодию могут привести внутренние причины – врожденные патологии и заболевания, в том числе инфекционные, а также внешние факторы. "Это, в первую очередь, стрессы. Психологический фактор. Есть такая фраза: все болезни от нервов, так вот может быть и не все, но очень многие", — отметил Геворкян в пресс-центре РИА Новости Крым в среду.Он предупредил, что постоянное недосыпание, хроническая усталость и тревожные состояния снижают гормональный фон и также способствуют развитию нарушений мужского здоровья.Среди других рисков: вредные привычки. "Убить" мужское здоровье может курение, алкоголь и употребление наркотиков.Геворкян акцентировал, что на мужскую половую функцию влияет даже смартфон."Мобильные телефоны тоже являются причиной нарушения репродуктивной функции у мужчин. Постоянное ношение мобильного телефона в карманах ила на пояснице очень негативно сказывается на мужском здоровье", — обозначил врач.Геворкян добавил, что явных симптомов нарушения репродуктивной функции нет, проблема обнаруживается только в момент планирования беременности. Поэтому врачи рекомендуют заботиться о своем здоровье и заблаговременно отказаться от вредных привычек.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие симптомы должны насторожить переболевших гриппомПочему либидо мужчин "боится" затяжных праздниковВрачи рассказали, какие продукты снижают либидо

https://crimea.ria.ru/20220925/pozdnie-rody-detskaya-beremennost-i-eko---chto-s-rozhdaemostyu-v-krymu-1124608631.html

https://crimea.ria.ru/20211217/chudo-frukt-ot-muzhskogo-besplodiya-i-dlya-zhenskoy-krasoty-vse-o-mango--1121767581.html

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