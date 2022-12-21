https://crimea.ria.ru/20221221/kakie-simptomy-dolzhny-nastorozhit-perebolevshikh-grippom-1126019437.html

Какие симптомы должны насторожить переболевших гриппом

Какие симптомы должны насторожить переболевших гриппом - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Какие симптомы должны насторожить переболевших гриппом

Переболевшим гриппом важно внимательно следить за своим здоровьем: есть четыре симптома, которые обязательно должны насторожить. Об этом предупредила врач Елена РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T07:55

2022-12-21T07:55

2022-12-21T07:55

роспотребнадзор

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грипп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Переболевшим гриппом важно внимательно следить за своим здоровьем: есть четыре симптома, которые обязательно должны насторожить. Об этом предупредила врач Елена Данилова.По ее словам, даже после выздоровления, которое обычно занимает около двух недель, могут возникнуть неприятные симптомы. При их обнаружении следует обязательно обратиться в больницу.Вероятность получить осложнения после гриппа, по словам врача, могут несколько категорий людей. Особенно внимательным следует быть людям старше 65 лет, беременным женщинам, пациентам, у которых проблемы с сердцем. Также необходимо повышенное внимание к детям, которые переболели вирусными заболеваниями. Еще одна группа — люди, болеющие диабетом или страдающие от иммуносупрессивного состояния.Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что в стране напряженная эпидситуация в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией. В частности, число новых случаев COVID-19 выросло на 10-11%, прирост по ОРВИ и гриппу – порядка 30-35%.В понедельник две школы и более 50 классов в Крыму закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму ждать пика заболеваемости свиным гриппомКакие ограничения из-за свиного гриппа введут в Севастополе — властиУченые прогнозируют пик заболеваемости гриппом к новогодним праздникам

https://crimea.ria.ru/20221215/pochemu-lyudi-umirayut-ot-grippa-1125919852.html

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роспотребнадзор, здоровье, грипп, свиной грипп, здравоохранение в россии, общество, совет эксперта