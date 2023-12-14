Всплеск кори в России связан с притоком мигрантов с Украины – Путин
Путин: всплеск заболеваемости корью в РФ связан с большим количеством приезжих с Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Всплеск заболеваемости корью в России связан с большим количеством мигрантов с Украины, где низкий уровень иммунизации, а также техническим сбоем, который привел к недостатку вакцин. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" в четверг.
"Всплеск заболеваний по кори во всем мире раз в четыре года происходит. Это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты. И с Украины, потому что оттуда к нам тоже миллионы людей переехали, а на Украине иммунизация находилась на очень низком уровне, а сейчас, наверное, еще ниже. И это тоже реальная проблема", – отметил глава государства.
Что касается нехватки трехкомпонентных препаратов для иммунизации от кори, паротита и краснухи, она, по словам президента, обусловлена "техническим сбоем".
"С чем этот сбой связан? Как ни странно, с яйцом, потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы его было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества", – пояснил Путин.
Президент заверил, что в ближайшее время эта проблема будет решена.
Роспотребнадзор в середине ноября сообщал, что в России от кори привиты около 80% граждан от числа подлежащих иммунизации, но наблюдается очередной циклический подъем, традиционный для кори. В ведомстве подчеркнули, что в некоторых регионах рост заболеваемости отмечается преимущественно за счет непривитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья.
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