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Всплеск кори в России связан с притоком мигрантов с Украины – Путин - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Всплеск кори в России связан с притоком мигрантов с Украины – Путин
Всплеск кори в России связан с притоком мигрантов с Украины – Путин - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Всплеск кори в России связан с притоком мигрантов с Украины – Путин
Всплеск заболеваемости корью в России связан с большим количеством мигрантов с Украины, где низкий уровень иммунизации, а также техническим сбоем, который... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T15:01
2023-12-14T15:01
прямая линия с владимиром путиным в 2023 году
владимир путин (политик)
корь
здоровье
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Всплеск заболеваемости корью в России связан с большим количеством мигрантов с Украины, где низкий уровень иммунизации, а также техническим сбоем, который привел к недостатку вакцин. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" в четверг.Что касается нехватки трехкомпонентных препаратов для иммунизации от кори, паротита и краснухи, она, по словам президента, обусловлена "техническим сбоем".Президент заверил, что в ближайшее время эта проблема будет решена.Роспотребнадзор в середине ноября сообщал, что в России от кори привиты около 80% граждан от числа подлежащих иммунизации, но наблюдается очередной циклический подъем, традиционный для кори. В ведомстве подчеркнули, что в некоторых регионах рост заболеваемости отмечается преимущественно за счет непривитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья.Читайте также на РИА Новости Крым:Без антибиотиков: чем лечить простуды и ОРВИ - советы врачаМегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковидаУченые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для Крыма
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прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), корь, здоровье, здравоохранение в россии
Всплеск кори в России связан с притоком мигрантов с Украины – Путин

Путин: всплеск заболеваемости корью в РФ связан с большим количеством приезжих с Украины

15:01 14.12.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор"
ГНЦ вирусологии и биотехнологии Вектор - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Всплеск заболеваемости корью в России связан с большим количеством мигрантов с Украины, где низкий уровень иммунизации, а также техническим сбоем, который привел к недостатку вакцин. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" в четверг.
"Всплеск заболеваний по кори во всем мире раз в четыре года происходит. Это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты. И с Украины, потому что оттуда к нам тоже миллионы людей переехали, а на Украине иммунизация находилась на очень низком уровне, а сейчас, наверное, еще ниже. И это тоже реальная проблема", – отметил глава государства.
Что касается нехватки трехкомпонентных препаратов для иммунизации от кори, паротита и краснухи, она, по словам президента, обусловлена "техническим сбоем".
"С чем этот сбой связан? Как ни странно, с яйцом, потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы его было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества", – пояснил Путин.
Президент заверил, что в ближайшее время эта проблема будет решена.
Роспотребнадзор в середине ноября сообщал, что в России от кори привиты около 80% граждан от числа подлежащих иммунизации, но наблюдается очередной циклический подъем, традиционный для кори. В ведомстве подчеркнули, что в некоторых регионах рост заболеваемости отмечается преимущественно за счет непривитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья.
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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2023 годуВладимир Путин (политик)КорьЗдоровьеЗдравоохранение в России
 
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