https://crimea.ria.ru/20231214/vsplesk-kori-v-rossii-svyazan-s-pritokom-migrantov-s-ukrainy--putin-1133549463.html

Всплеск кори в России связан с притоком мигрантов с Украины – Путин

Всплеск кори в России связан с притоком мигрантов с Украины – Путин - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Всплеск кори в России связан с притоком мигрантов с Украины – Путин

Всплеск заболеваемости корью в России связан с большим количеством мигрантов с Украины, где низкий уровень иммунизации, а также техническим сбоем, который... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T15:01

2023-12-14T15:01

2023-12-14T15:01

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году

владимир путин (политик)

корь

здоровье

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Всплеск заболеваемости корью в России связан с большим количеством мигрантов с Украины, где низкий уровень иммунизации, а также техническим сбоем, который привел к недостатку вакцин. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" в четверг.Что касается нехватки трехкомпонентных препаратов для иммунизации от кори, паротита и краснухи, она, по словам президента, обусловлена "техническим сбоем".Президент заверил, что в ближайшее время эта проблема будет решена.Роспотребнадзор в середине ноября сообщал, что в России от кори привиты около 80% граждан от числа подлежащих иммунизации, но наблюдается очередной циклический подъем, традиционный для кори. В ведомстве подчеркнули, что в некоторых регионах рост заболеваемости отмечается преимущественно за счет непривитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья.Читайте также на РИА Новости Крым:Без антибиотиков: чем лечить простуды и ОРВИ - советы врачаМегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковидаУченые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для Крыма

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прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), корь, здоровье, здравоохранение в россии