https://crimea.ria.ru/20231115/pochemu-v-rossii-rastet-zabolevaemost-koryu-1132790356.html

Почему в России растет заболеваемость корью

Почему в России растет заболеваемость корью - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Почему в России растет заболеваемость корью

В России от кори привиты 77,5% граждан от числа подлежащих иммунизации, но наблюдается очередной циклический подъем, традиционный для кори. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T07:43

2023-11-15T07:43

2023-11-15T07:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В России от кори привиты 77,5% граждан от числа подлежащих иммунизации, но наблюдается очередной циклический подъем, традиционный для кори. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в некоторых регионах рост заболеваемости отмечается преимущественно за счет непривитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья.Для снижения эпидемического подъема специалистами Роспотребнадзора ведется адресная информационно-разъяснительная работа по профилактике, в случаях подозрения на корь проводится эпидемиологическое расследование, а если получено подтверждение заболевания – полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, добавили в ведомстве.Также в РФ за неделю отмечен рост заболеваемости коронавирусом на 22%, увеличение числа заболевших зафиксировано в 70 регионах страны. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России новая волна заболеваемости COVID-19, ситуация расценивается специалистами как начало эпидемии. При этом заболеваемость COVID и гриппом в Крыму не превышает эпидпорога. Что касается гриппа, в этом году в стране актуален самый тяжелый по клиническим проявлениям штамм гриппа H1N1 или "свиной" грипп. По словам Поповой, компоненты для этого штамма содержатся в противогриппозной вакцине.В условиях межсезонья и среднесуточного перепада температур иммунитет особенно подвержен вирусной угрозе, поэтому специалисты советуют прививаться комплексно, а также избегать стрессов и правильно питаться.Читайте также на РИА Новости Крым:Без антибиотиков: чем лечить простуды и ОРВИ - советы врачаМегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковидаУченые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, здравоохранение в россии, корь, новости, россия, вакцина, вакцинация