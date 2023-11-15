Почему в России растет заболеваемость корью
В России отмечается рост заболеваемости корью за счет непривитых граждан – Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В России от кори привиты 77,5% граждан от числа подлежащих иммунизации, но наблюдается очередной циклический подъем, традиционный для кори. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по кори контролируемая. В 2023 году наблюдается очередной циклический подъем, традиционный для кори. На сегодняшний день в ходе текущей кампании привито 77,5% от числа подлежащих иммунизации", – цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в некоторых регионах рост заболеваемости отмечается преимущественно за счет непривитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья.
Для снижения эпидемического подъема специалистами Роспотребнадзора ведется адресная информационно-разъяснительная работа по профилактике, в случаях подозрения на корь проводится эпидемиологическое расследование, а если получено подтверждение заболевания – полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, добавили в ведомстве.
"Благодаря этим мерам свыше 84% очагов заболеваемости были своевременно локализованы и не получили дальнейшего распространения", – подытожили в Роспотребнадзоре.
Также в РФ за неделю отмечен рост заболеваемости коронавирусом на 22%, увеличение числа заболевших зафиксировано в 70 регионах страны. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России новая волна заболеваемости COVID-19, ситуация расценивается специалистами как начало эпидемии. При этом заболеваемость COVID и гриппом в Крыму не превышает эпидпорога. Что касается гриппа, в этом году в стране актуален самый тяжелый по клиническим проявлениям штамм гриппа H1N1 или "свиной" грипп. По словам Поповой, компоненты для этого штамма содержатся в противогриппозной вакцине.
В условиях межсезонья и среднесуточного перепада температур иммунитет особенно подвержен вирусной угрозе, поэтому специалисты советуют прививаться комплексно, а также избегать стрессов и правильно питаться.
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