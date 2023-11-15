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Почему в России растет заболеваемость корью - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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Почему в России растет заболеваемость корью
Почему в России растет заболеваемость корью - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Почему в России растет заболеваемость корью
В России от кори привиты 77,5% граждан от числа подлежащих иммунизации, но наблюдается очередной циклический подъем, традиционный для кори. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T07:43
2023-11-15T07:43
здоровье
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В России от кори привиты 77,5% граждан от числа подлежащих иммунизации, но наблюдается очередной циклический подъем, традиционный для кори. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в некоторых регионах рост заболеваемости отмечается преимущественно за счет непривитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья.Для снижения эпидемического подъема специалистами Роспотребнадзора ведется адресная информационно-разъяснительная работа по профилактике, в случаях подозрения на корь проводится эпидемиологическое расследование, а если получено подтверждение заболевания – полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, добавили в ведомстве.Также в РФ за неделю отмечен рост заболеваемости коронавирусом на 22%, увеличение числа заболевших зафиксировано в 70 регионах страны. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России новая волна заболеваемости COVID-19, ситуация расценивается специалистами как начало эпидемии. При этом заболеваемость COVID и гриппом в Крыму не превышает эпидпорога. Что касается гриппа, в этом году в стране актуален самый тяжелый по клиническим проявлениям штамм гриппа H1N1 или "свиной" грипп. По словам Поповой, компоненты для этого штамма содержатся в противогриппозной вакцине.В условиях межсезонья и среднесуточного перепада температур иммунитет особенно подвержен вирусной угрозе, поэтому специалисты советуют прививаться комплексно, а также избегать стрессов и правильно питаться.Читайте также на РИА Новости Крым:Без антибиотиков: чем лечить простуды и ОРВИ - советы врачаМегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковидаУченые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для Крыма
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здоровье, здравоохранение в россии, корь, новости, россия, вакцина, вакцинация
Почему в России растет заболеваемость корью

В России отмечается рост заболеваемости корью за счет непривитых граждан – Роспотребнадзор

07:43 15.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В России от кори привиты 77,5% граждан от числа подлежащих иммунизации, но наблюдается очередной циклический подъем, традиционный для кори. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по кори контролируемая. В 2023 году наблюдается очередной циклический подъем, традиционный для кори. На сегодняшний день в ходе текущей кампании привито 77,5% от числа подлежащих иммунизации", – цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в некоторых регионах рост заболеваемости отмечается преимущественно за счет непривитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья.
Для снижения эпидемического подъема специалистами Роспотребнадзора ведется адресная информационно-разъяснительная работа по профилактике, в случаях подозрения на корь проводится эпидемиологическое расследование, а если получено подтверждение заболевания – полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, добавили в ведомстве.

"Благодаря этим мерам свыше 84% очагов заболеваемости были своевременно локализованы и не получили дальнейшего распространения", – подытожили в Роспотребнадзоре.

Также в РФ за неделю отмечен рост заболеваемости коронавирусом на 22%, увеличение числа заболевших зафиксировано в 70 регионах страны. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России новая волна заболеваемости COVID-19, ситуация расценивается специалистами как начало эпидемии. При этом заболеваемость COVID и гриппом в Крыму не превышает эпидпорога. Что касается гриппа, в этом году в стране актуален самый тяжелый по клиническим проявлениям штамм гриппа H1N1 или "свиной" грипп. По словам Поповой, компоненты для этого штамма содержатся в противогриппозной вакцине.
В условиях межсезонья и среднесуточного перепада температур иммунитет особенно подвержен вирусной угрозе, поэтому специалисты советуют прививаться комплексно, а также избегать стрессов и правильно питаться.
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