https://crimea.ria.ru/20231108/nachalo-epidemii--popova-o-situatsii-s-covid-19-v-rossii-1132648144.html

"Начало эпидемии" – Попова о ситуации с COVID-19 в России

"Начало эпидемии" – Попова о ситуации с COVID-19 в России - РИА Новости Крым, 08.11.2023

"Начало эпидемии" – Попова о ситуации с COVID-19 в России

Новая волна заболеваемости COVID-19 фиксируется в России, ситуация расценивается специалистами как начало эпидемии. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T13:30

2023-11-08T13:30

2023-11-08T13:30

анна попова

роспотребнадзор

распространение коронавируса в рф

коронавирус

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грипп

орви

свиной грипп

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Новая волна заболеваемости COVID-19 фиксируется в России, ситуация расценивается специалистами как начало эпидемии. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации."Если говорить о ковиде, то на сегодняшний день мы видим вторую, более высокую волну, чем первая, которая была в сентябре. Недельная регистрация сейчас 35-36 тысяч, и это вдвое больше, чем месяц назад", - сказала Попова.Тройка антилидеров по COVID-19Около 30% от общего числа заболевших приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, отметила Попова. По оценкам специалистов, далее заболеваемость будет распространяться и по другим регионам России.В связи с этим в регионах проводятся противоэпидемические мероприятия, в поликлиниках сформированы запасы необходимых лекарств на случай роста числа заболевших, подготовлено достаточное количество коек. Также профилактические меры начинают действовать в дошкольных и учебных заведениях."Начинают работать фильтры, детей осматривают и измеряют температуру. Если этого не делают – это нарушение. Они (сотрудники учреждений – ред.) должны оценить состояние здоровья ребенка и измерить температуру", - проинформировала она.Ситуация с гриппом и ОРВИА с гриппом и респираторными инфекциями после сентябрьского подъема ситуация стабилизировалась. Тем не менее, число заболевших остается высоким.На данный момент в стране циркулируют риновирусы, парагрипп, растет количество случаев гриппа. В их числе - гонконгский и свиной грипп, а также вирус типа В."Также мы выявляем грипп В. Сегодня в циркуляции присутствуют все его варианты, что говорит о том, что он пока только разгоняется и набирает силу", - констатировала она.В России продолжается прививочная кампания против гриппа. Как отметила Руководитель Роспотребнадзора, на сегодняшний день вакцинировано уже более 60,2 млн человек, это более 40% от численности населения страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Свиной грипп в России: поможет ли вакцинацияКакую вакцину от гриппа выбрать и кому нельзя делать прививки - ученыйМегазаразная "Пирола": Онищенко открыл правду о новом штамме ковида

https://crimea.ria.ru/20231022/bez-antibiotikov-chem-lechit-prostudy-i-orvi---sovety-vracha-1132172657.html

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