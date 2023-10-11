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Какую вакцину от гриппа выбрать и кому нельзя делать прививки - ученый
Какую вакцину от гриппа выбрать и кому нельзя делать прививки - ученый - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Какую вакцину от гриппа выбрать и кому нельзя делать прививки - ученый
Российские вакцины от гриппа эффективны и безопасны, при этом импортные состоят из тех же компонентов, поэтому выбрать можно любую, если у пациента нет... РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T06:43
2023-10-11T06:43
2023-10-11T08:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Российские вакцины от гриппа эффективны и безопасны, при этом импортные состоят из тех же компонентов, поэтому выбрать можно любую, если у пациента нет противопоказаний к вакцинации. Об этом во вторник в международном мультимедийном пресс-центре "Россия cегодня" рассказал директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.Какую вакцину выбратьПри этом, по его словам, доверие к российским вакцинам укрепляет тот факт, что именно Россия (а до этого СССР) была пионером исследований в этой области, поэтому ученый убежден в эффективности и безопасности отечественных прививок.Что касается комбинированных прививок, которые могли бы защищать одновременно от гриппа и коронавируса, такие разработки, по словам ученого, ведутся и в ближайшие несколько лет соответствующие препараты могут стать доступными.Кому нельзя прививаться"Противопоказаний для вакцинации два: первое - аллергия к яичному белку, если вакцина изготовлена с использованием куриных эмбрионов. Второе - текущее заболевание. После выздоровления должно пройти две недели. В остальных случаях вакцинация показана, поскольку предотвратит осложнения", - продолжает эксперт.Особенно актуальны прививки для пожилых людей, беременных женщин, детей и людей с заболеваниями органов дыхания, особенно если речь идет об астме и хроническом бронхите, так как в этой категории осложнения могут быть наиболее трудными. По словам Лиознова, в последние годы россияне стали ответственнее подходить к вопросу вакцинации, антиваксеров становится меньшеРанее сообщалось, что в Крыму прививки от гриппа получили более полумиллиона человек, из низ более 130 тысяч - дети. Для создания коллективного иммунитета в республике запланировано вакцинировать 1 092 000 человек. Иммунизация проводится препаратами "Ультрикс квадривалент", "Гриппол квадривалент" и "Совигрипп" - эти вакцины защищают от актуальных в этом сезоне штаммов гриппа. Кроме того, в поликлиниках региона можно получить прививку "Спутник Лайт" от коронавируса. Читайте также на РИА Новости Крым:Можно ли в Крыму получить вакцину от коронавируса – ответы поликлиникВ России за неделю заболели гриппом и ОРВИ более 1,2 млн человекВрач назвал способ привить россиян от коронавируса быстрее
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крым, вакцина, вакцинация, грипп, общество, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, коронавирус
Какую вакцину от гриппа выбрать и кому нельзя делать прививки - ученый
Директор НИИ гриппа Лиознов: российские вакцины от гриппа эффективны и безопасны
06:43 11.10.2023 (обновлено: 08:49 11.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Российские вакцины от гриппа эффективны и безопасны, при этом импортные состоят из тех же компонентов, поэтому выбрать можно любую, если у пациента нет противопоказаний к вакцинации. Об этом во вторник в международном мультимедийном пресс-центре "Россия cегодня" рассказал директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.
Какую вакцину выбрать
"В целом все вакцины против гриппа одинаковы. Эксперты ВОЗ в феврале объявляют, из каких вирусов должна состоять вакцина на новый сезон. Поэтому и импортная, и наша - все имеют практически одинаковый состав по штамму содержания. Все они только на один год, в следующем будут новые", - констатирует Лиознов.
При этом, по его словам, доверие к российским вакцинам укрепляет тот факт, что именно Россия (а до этого СССР) была пионером исследований в этой области, поэтому ученый убежден в эффективности и безопасности отечественных прививок.
Что касается комбинированных прививок, которые могли бы защищать одновременно от гриппа и коронавируса, такие разработки, по словам ученого, ведутся и в ближайшие несколько лет соответствующие препараты могут стать доступными.
Кому нельзя прививаться
"Противопоказаний для вакцинации два: первое - аллергия к яичному белку, если вакцина изготовлена с использованием куриных эмбрионов. Второе - текущее заболевание. После выздоровления должно пройти две недели. В остальных случаях вакцинация показана, поскольку предотвратит осложнения", - продолжает эксперт.
Особенно актуальны прививки для пожилых людей, беременных женщин, детей и людей с заболеваниями органов дыхания, особенно если речь идет об астме и хроническом бронхите, так как в этой категории осложнения могут быть наиболее трудными. По словам Лиознова, в последние годы россияне стали ответственнее подходить к вопросу вакцинации, антиваксеров становится меньше
"В большинстве люди здраво подходят к вопросу вакцинации, к ее значению. Но я хочу еще раз послать сигнал: вакцинация безопасна и эффективна для предупреждения ряда заболеваний и для сохранения жизни", - заключил ученый.
Ранее сообщалось
, что в Крыму прививки от гриппа получили более полумиллиона человек, из низ более 130 тысяч - дети. Для создания коллективного иммунитета в республике запланировано вакцинировать 1 092 000 человек. Иммунизация проводится препаратами "Ультрикс квадривалент", "Гриппол квадривалент" и "Совигрипп" - эти вакцины защищают от актуальных в этом сезоне штаммов гриппа. Кроме того, в поликлиниках региона можно получить прививку "Спутник Лайт" от коронавируса.
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