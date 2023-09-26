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В России за неделю заболели гриппом и ОРВИ более 1,2 млн человек
В России за неделю заболели гриппом и ОРВИ более 1,2 млн человек - РИА Новости Крым, 26.09.2023
В России за неделю заболели гриппом и ОРВИ более 1,2 млн человек
Более 1,2 миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ выявлено в России за последнюю неделю, прививки от гриппа сделали свыше 18 миллионов человек. Об этом... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T15:28
2023-09-26T15:28
2023-09-26T15:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Более 1,2 миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ выявлено в России за последнюю неделю, прививки от гриппа сделали свыше 18 миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.По данным Роспотребнадзора, около 98% установленных респираторных вирусов - вирусы негриппозной этиологии. Доля гриппа составила 1,4 %. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечен во всех возрастных группах.Кроме того, за неделю в стране зарегистрировано свыше 14 тысяч случаев COVID-19, что в 23 раза ниже показателя предыдущего года.В регионах продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито свыше 18 миллионов человек, отметили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму ждут пик подъема заболеваемости гриппом и ОРВИКоронавирус активизируется: что с вакциной от COVID в поликлиниках КрымаПридется ли снова надеть маски из-за COVID-19: ответ Роспотребнадзора
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здоровье, грипп, новости, здравоохранение в россии, роспотребнадзор, орви, россия
В России за неделю заболели гриппом и ОРВИ более 1,2 млн человек
Роспотребнадзор: более 1,2 млн человек за неделю заболели гриппом и ОРВИ в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Более 1,2 миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ выявлено в России за последнюю неделю, прививки от гриппа сделали свыше 18 миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Прогнозируемый рост связан с наступлением осеннего периода, в частности, с установлением холодной погоды на большей территории России, а также с увеличением числа контактов в коллективах. Наиболее высокий уровень заболеваемости выявлен в 26 регионах РФ", - говорится в сообщении ведомства.
По данным Роспотребнадзора, около 98% установленных респираторных вирусов - вирусы негриппозной этиологии. Доля гриппа составила 1,4 %. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечен во всех возрастных группах.
Кроме того, за неделю в стране зарегистрировано свыше 14 тысяч случаев COVID-19, что в 23 раза ниже показателя предыдущего года.
В регионах продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито свыше 18 миллионов человек, отметили в ведомстве.
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