https://crimea.ria.ru/20230926/v-rossii-za-nedelyu-zaboleli-grippom-i-orvi-bolee-12-mln-chelovek-1131674835.html

В России за неделю заболели гриппом и ОРВИ более 1,2 млн человек

В России за неделю заболели гриппом и ОРВИ более 1,2 млн человек - РИА Новости Крым, 26.09.2023

В России за неделю заболели гриппом и ОРВИ более 1,2 млн человек

Более 1,2 миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ выявлено в России за последнюю неделю, прививки от гриппа сделали свыше 18 миллионов человек. Об этом... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T15:28

2023-09-26T15:28

2023-09-26T15:28

здоровье

грипп

новости

здравоохранение в россии

роспотребнадзор

орви

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Более 1,2 миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ выявлено в России за последнюю неделю, прививки от гриппа сделали свыше 18 миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.По данным Роспотребнадзора, около 98% установленных респираторных вирусов - вирусы негриппозной этиологии. Доля гриппа составила 1,4 %. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечен во всех возрастных группах.Кроме того, за неделю в стране зарегистрировано свыше 14 тысяч случаев COVID-19, что в 23 раза ниже показателя предыдущего года.В регионах продолжается всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито свыше 18 миллионов человек, отметили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму ждут пик подъема заболеваемости гриппом и ОРВИКоронавирус активизируется: что с вакциной от COVID в поликлиниках КрымаПридется ли снова надеть маски из-за COVID-19: ответ Роспотребнадзора

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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здоровье, грипп, новости, здравоохранение в россии, роспотребнадзор, орви, россия