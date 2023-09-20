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Придется ли снова надеть маски из-за COVID-19: ответ Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Придется ли снова надеть маски из-за COVID-19: ответ Роспотребнадзора
Придется ли снова надеть маски из-за COVID-19: ответ Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Придется ли снова надеть маски из-за COVID-19: ответ Роспотребнадзора
В России пока не планируют вводить ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19, однако локальные профилактические меры могут быть введены в медучреждениях... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T08:59
2023-09-20T08:59
коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В России пока не планируют вводить ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19, однако локальные профилактические меры могут быть введены в медучреждениях страны, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.При этом в Роспотребнадзоре рекомендуют россиянам соблюдать профилактику, избегать многолюдных мест, мыть руки и пользоваться антисептиками.Ранее во вторник оперштаб по борьбе с распространением COVID–19 сообщил о росте заболеваемостьиковидом в России. За прошедшую неделю коронавирусная статистика возросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20%.Читайте также на РИА Новости Крым:Коронавирус активизируется: что с вакциной от COVID в поликлиниках КрымаМиру грозит новый мегазаразный штамм COVID-19 – "Пирола"Коллективный иммунитет и волна ковида: чего ждать от эпидсезона в Крыму
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РИА Новости Крым
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коронавирус, роспотребнадзор, россия, здоровье, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, новости
Придется ли снова надеть маски из-за COVID-19: ответ Роспотребнадзора

Роспотребнадзор: ограничительные меры из-за COVID-19 пока не планируются

08:59 20.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В России пока не планируют вводить ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19, однако локальные профилактические меры могут быть введены в медучреждениях страны, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"В настоящее время вводить ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период", - цитирует ресурс сообщение ведомства.
При этом в Роспотребнадзоре рекомендуют россиянам соблюдать профилактику, избегать многолюдных мест, мыть руки и пользоваться антисептиками.
Ранее во вторник оперштаб по борьбе с распространением COVID–19 сообщил о росте заболеваемостьиковидом в России. За прошедшую неделю коронавирусная статистика возросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20%.
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