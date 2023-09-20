https://crimea.ria.ru/20230920/pridetsya-li-snova-nadet-maski-iz-za-covid-19-otvet-rospotrebnadzora-1131529693.html
Придется ли снова надеть маски из-за COVID-19: ответ Роспотребнадзора
Придется ли снова надеть маски из-за COVID-19: ответ Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Придется ли снова надеть маски из-за COVID-19: ответ Роспотребнадзора
В России пока не планируют вводить ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19, однако локальные профилактические меры могут быть введены в медучреждениях... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T08:59
2023-09-20T08:59
2023-09-20T08:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В России пока не планируют вводить ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19, однако локальные профилактические меры могут быть введены в медучреждениях страны, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.При этом в Роспотребнадзоре рекомендуют россиянам соблюдать профилактику, избегать многолюдных мест, мыть руки и пользоваться антисептиками.Ранее во вторник оперштаб по борьбе с распространением COVID–19 сообщил о росте заболеваемостьиковидом в России. За прошедшую неделю коронавирусная статистика возросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20%.Читайте также на РИА Новости Крым:Коронавирус активизируется: что с вакциной от COVID в поликлиниках КрымаМиру грозит новый мегазаразный штамм COVID-19 – "Пирола"Коллективный иммунитет и волна ковида: чего ждать от эпидсезона в Крыму
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Придется ли снова надеть маски из-за COVID-19: ответ Роспотребнадзора
Роспотребнадзор: ограничительные меры из-за COVID-19 пока не планируются