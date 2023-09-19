https://crimea.ria.ru/20230919/rezkiy-rost-po-covid19-v-rossii-zabolevshikh-stalo-bolshe-v-70-regionakh-1131516185.html

Резкий рост по COVID–19 в России: заболевших стало больше в 70 регионах

Резкий рост по COVID–19 в России: заболевших стало больше в 70 регионах - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Резкий рост по COVID–19 в России: заболевших стало больше в 70 регионах

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20%. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T11:56

2023-09-19T11:56

2023-09-19T11:56

россия

крым

севастополь

коронавирус

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124303990_0:176:1528:1036_1920x0_80_0_0_7a21e8a31211fbd670d89f68c4516827.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20%. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.За минувшую семидневку в медучреждения страны госпитализированы 1973 человека.Выздоровели 7280 человек, что на 61% больше показателя прошлой недели. Скончались от осложнений болезни 14 человек.COVID–19 в Крыму и СевастополеВ Крыму за неделю выявлено 52 новых случая заражения, в больницы попали 13 пациентов. Выздоровели – 50. Летальных исходов не зарегистрировано.В Севастополе подтвержден 81 случай коронавируса. Госпитализированы 14 пациентов, выздоровели 60. Смертельных случаев также не было.Подъем заболеваемости ковидом на полуострове фиксируется в последние недели . По данным руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Натальи Пеньковской, темп прироста каждую неделю составляет 22%. Однако на данный момент эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая.Новый штамм "Пирола"Новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма "Омикрон", он более заразный, сообщила накануне пресс-служба Роспотребнадзора. Вместе с тем в ведомстве отметили, что первые лабораторные исследования, проведенные в Китае и Швеции, говорят о том, что этот вариант, возможно, не настолько умеет обходить иммунную защиту, как это было заявлено ранее некоторыми учеными. Кроме того, на данный момент он не рассматривается специалистами как "второе пришествие Омикрона".Читайте также на РИА Новости Крым:Миру грозит новый мегазаразный штамм COVID-19 – "Пирола"COVID–19 не отступил: в Крыму фиксируют подъем заболеваемостиКоронавирус активизируется: что с вакциной от COVID в поликлиниках Крыма

россия

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, крым, севастополь, коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, новости