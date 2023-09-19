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Резкий рост по COVID–19 в России: заболевших стало больше в 70 регионах - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Резкий рост по COVID–19 в России: заболевших стало больше в 70 регионах
Резкий рост по COVID–19 в России: заболевших стало больше в 70 регионах - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Резкий рост по COVID–19 в России: заболевших стало больше в 70 регионах
Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20%. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T11:56
2023-09-19T11:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20%. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.За минувшую семидневку в медучреждения страны госпитализированы 1973 человека.Выздоровели 7280 человек, что на 61% больше показателя прошлой недели. Скончались от осложнений болезни 14 человек.COVID–19 в Крыму и СевастополеВ Крыму за неделю выявлено 52 новых случая заражения, в больницы попали 13 пациентов. Выздоровели – 50. Летальных исходов не зарегистрировано.В Севастополе подтвержден 81 случай коронавируса. Госпитализированы 14 пациентов, выздоровели 60. Смертельных случаев также не было.Подъем заболеваемости ковидом на полуострове фиксируется в последние недели . По данным руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Натальи Пеньковской, темп прироста каждую неделю составляет 22%. Однако на данный момент эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая.Новый штамм "Пирола"Новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма "Омикрон", он более заразный, сообщила накануне пресс-служба Роспотребнадзора. Вместе с тем в ведомстве отметили, что первые лабораторные исследования, проведенные в Китае и Швеции, говорят о том, что этот вариант, возможно, не настолько умеет обходить иммунную защиту, как это было заявлено ранее некоторыми учеными. Кроме того, на данный момент он не рассматривается специалистами как "второе пришествие Омикрона".Читайте также на РИА Новости Крым:Миру грозит новый мегазаразный штамм COVID-19 – "Пирола"COVID–19 не отступил: в Крыму фиксируют подъем заболеваемостиКоронавирус активизируется: что с вакциной от COVID в поликлиниках Крыма
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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россия, крым, севастополь, коронавирус, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, новости
Резкий рост по COVID–19 в России: заболевших стало больше в 70 регионах

Резкий рост заболеваемости COVID–19 зафиксирован в России – оперштаб

11:56 19.09.2023
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20%. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.
За минувшую семидневку в медучреждения страны госпитализированы 1973 человека.
"Увеличение числа госпитализаций произошло в 42 субъектах России, в том числе в 20 регионах выше, чем в среднем по РФ. Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 48%. Рост заболеваемости отмечен в 70 регионах, в том числе в 13 субъектах выше, чем средний показатель по стране", - говорится в сообщении.
Выздоровели 7280 человек, что на 61% больше показателя прошлой недели. Скончались от осложнений болезни 14 человек.

COVID–19 в Крыму и Севастополе

В Крыму за неделю выявлено 52 новых случая заражения, в больницы попали 13 пациентов. Выздоровели – 50. Летальных исходов не зарегистрировано.
В Севастополе подтвержден 81 случай коронавируса. Госпитализированы 14 пациентов, выздоровели 60. Смертельных случаев также не было.
Подъем заболеваемости ковидом на полуострове фиксируется в последние недели . По данным руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Натальи Пеньковской, темп прироста каждую неделю составляет 22%. Однако на данный момент эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая.

Новый штамм "Пирола"

Новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма "Омикрон", он более заразный, сообщила накануне пресс-служба Роспотребнадзора. Вместе с тем в ведомстве отметили, что первые лабораторные исследования, проведенные в Китае и Швеции, говорят о том, что этот вариант, возможно, не настолько умеет обходить иммунную защиту, как это было заявлено ранее некоторыми учеными. Кроме того, на данный момент он не рассматривается специалистами как "второе пришествие Омикрона".
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