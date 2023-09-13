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COVID–19 не отступил: в Крыму фиксируют подъем заболеваемости - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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COVID–19 не отступил: в Крыму фиксируют подъем заболеваемости
COVID–19 не отступил: в Крыму фиксируют подъем заболеваемости - РИА Новости Крым, 13.09.2023
COVID–19 не отступил: в Крыму фиксируют подъем заболеваемости
Подъем заболеваемости COVID–19 фиксируется на территории Крыма в течение последних двух недель, однако эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая. Об... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T11:36
2023-09-13T11:45
наталья пеньковская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. Подъем заболеваемости COVID–19 фиксируется на территории Крыма в течение последних двух недель, однако эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.ВакцинацияПо ее словам, в большинстве случаев люди переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме. Однако с учетом того, что к концу года прогнозируется сезонный рост заболеваемости гриппом, необходимо своевременно вакцинироваться.Также она напомнила, что в республике стартовала иммунизации против гриппа. Планируется привить около 60 % численности населения – в Крыму это более 1 млн человек.Подъем заболеваемости в РоссииОперштаб по борьбе с распространением COVID–19 накануне сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 65 регионах России, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране.Также увеличилось и число госпитализаций – в 52 российских субъектах. Всего за неделю в стационары госпитализировали 1636 пациентов с подтвержденным диагнозом.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболевших COVID–19 стало больше в 65 субъектах страныСезон гриппа в России начался раньше срокаКоллективный иммунитет и волна ковида: чего ждать от эпидсезона в Крыму
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наталья пеньковская, новости крыма, роспотребнадзор, крым, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, коронавирус
COVID–19 не отступил: в Крыму фиксируют подъем заболеваемости

Роспотребнадзор: в Крыму зафиксирован подъем заболеваемости COVID–19

11:36 13.09.2023 (обновлено: 11:45 13.09.2023)
 
Коронавирус
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Корреспондент регионального подразделения МИА Россия сегодня в Симферополе Евгения Мартыненко
Евгения Мартыненко
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. Подъем заболеваемости COVID–19 фиксируется на территории Крыма в течение последних двух недель, однако эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

"На сегодняшний день эпидситуация по заболеваемости, в том числе ковидом, контролируемая и управляемая. В течение двух последних недель мы наблюдаем небольшой подъем заболеваемости коронавирусом, темп прироста по сравнению с каждой неделей +22%. Но на прошлой неделе зарегистрировано 50 случаев заболевания на полуострове, а мы помним цифры, когда число заболевших превышало тысячу в сутки", – рассказала она.

Вакцинация

По ее словам, в большинстве случаев люди переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме. Однако с учетом того, что к концу года прогнозируется сезонный рост заболеваемости гриппом, необходимо своевременно вакцинироваться.

"В основном это легкие формы заболевания. Тем не менее, нужно помнить все основные правила профилактики, о которых мы говорили в период подъема ковида, и об иммунизации против этого заболевания. В группе риска – граждане старшего возраста и лица, страдающие хроническими заболеваниями", – добавила глава ведомства.

Также она напомнила, что в республике стартовала иммунизации против гриппа. Планируется привить около 60 % численности населения – в Крыму это более 1 млн человек.

Подъем заболеваемости в России

Оперштаб по борьбе с распространением COVID–19 накануне сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 65 регионах России, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране.
Также увеличилось и число госпитализаций – в 52 российских субъектах. Всего за неделю в стационары госпитализировали 1636 пациентов с подтвержденным диагнозом.
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