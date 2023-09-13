https://crimea.ria.ru/20230913/covid19-ne-otstupil-v-krymu-fiksiruyut-podem-zabolevaemosti-1131373061.html

COVID–19 не отступил: в Крыму фиксируют подъем заболеваемости

COVID–19 не отступил: в Крыму фиксируют подъем заболеваемости - РИА Новости Крым, 13.09.2023

COVID–19 не отступил: в Крыму фиксируют подъем заболеваемости

Подъем заболеваемости COVID–19 фиксируется на территории Крыма в течение последних двух недель, однако эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая. Об... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T11:36

2023-09-13T11:36

2023-09-13T11:45

наталья пеньковская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. Подъем заболеваемости COVID–19 фиксируется на территории Крыма в течение последних двух недель, однако эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.ВакцинацияПо ее словам, в большинстве случаев люди переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме. Однако с учетом того, что к концу года прогнозируется сезонный рост заболеваемости гриппом, необходимо своевременно вакцинироваться.Также она напомнила, что в республике стартовала иммунизации против гриппа. Планируется привить около 60 % численности населения – в Крыму это более 1 млн человек.Подъем заболеваемости в РоссииОперштаб по борьбе с распространением COVID–19 накануне сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 65 регионах России, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране.Также увеличилось и число госпитализаций – в 52 российских субъектах. Всего за неделю в стационары госпитализировали 1636 пациентов с подтвержденным диагнозом.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболевших COVID–19 стало больше в 65 субъектах страныСезон гриппа в России начался раньше срокаКоллективный иммунитет и волна ковида: чего ждать от эпидсезона в Крыму

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2023

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Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg

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Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg

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