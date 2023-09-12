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Заболевших COVID–19 стало больше в 65 субъектах страны - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Заболевших COVID–19 стало больше в 65 субъектах страны
Заболевших COVID–19 стало больше в 65 субъектах страны - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Заболевших COVID–19 стало больше в 65 субъектах страны
Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 65 регионах России, неделей ранее увеличение числа заболевших было отмечено в 53... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T21:37
2023-09-12T21:37
коронавирус
россия
распространение коронавируса в рф
здоровье
здравоохранение в россии
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 65 регионах России, неделей ранее увеличение числа заболевших было отмечено в 53 субъектах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.Госпитализированы в медучреждения страны 1636 человек, что на 39% больше по сравнению с предыдущей семидневкой.Выздоровели 4509 человек. Скончались от осложнений болезни 10 пациентов.В Крыму за неделю выявлено 47 новых случаев заражения, в больницы попали 11 пациентов. Выздоровел - 41. Летальных исходов не зарегистрировано.В Севастополе подтверждено 63 случая коронавируса. Госпитализированы 10 пациентов, выздоровел 51. Смертельных случаев также не было.По мнению председателя комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета Республики Крым Анны Рубель, в грядущем эпидсезоне не стоит ожидать большой волны коронавируса, аналогичной той, что случилась в 2020-м году. Сформированный коллективный иммунитет не даст этому случиться.Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в свою очередь напомнил, что на эпидемиологическую ситуацию в стране окажет влияние сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, поэтому необходимо пройти вакцинацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывной рост: в Севастополе вдвое выросла заболеваемость COVID–19Грипп и новый штамм "короны": ждать ли подъема заболеваемостиМиру грозит новая пандемия
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РИА Новости Крым
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коронавирус, россия, распространение коронавируса в рф, здоровье, здравоохранение в россии, новости, общество
Заболевших COVID–19 стало больше в 65 субъектах страны

В 65 регионах России выросло число заболевших COVID–19

21:37 12.09.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота прививочного пункта
Работа прививочного пункта - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 65 регионах России, неделей ранее увеличение числа заболевших было отмечено в 53 субъектах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.
Госпитализированы в медучреждения страны 1636 человек, что на 39% больше по сравнению с предыдущей семидневкой.
"Увеличение числа госпитализаций произошло в 52 субъектах России, в том числе в 16 регионах более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 49%. Рост заболеваемости отмечен в 65 субъектах Российской Федерации, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране", - говорится на сайте оперштаба.
Выздоровели 4509 человек. Скончались от осложнений болезни 10 пациентов.
В Крыму за неделю выявлено 47 новых случаев заражения, в больницы попали 11 пациентов. Выздоровел - 41. Летальных исходов не зарегистрировано.
В Севастополе подтверждено 63 случая коронавируса. Госпитализированы 10 пациентов, выздоровел 51. Смертельных случаев также не было.
По мнению председателя комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета Республики Крым Анны Рубель, в грядущем эпидсезоне не стоит ожидать большой волны коронавируса, аналогичной той, что случилась в 2020-м году. Сформированный коллективный иммунитет не даст этому случиться.
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в свою очередь напомнил, что на эпидемиологическую ситуацию в стране окажет влияние сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, поэтому необходимо пройти вакцинацию.
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