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Взрывной рост: в Севастополе вдвое выросла заболеваемость COVID–19

Взрывной рост: в Севастополе вдвое выросла заболеваемость COVID–19 - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Взрывной рост: в Севастополе вдвое выросла заболеваемость COVID–19

Число новых случаев заболевания коронавирусом в Севастополе за неделю выросло более, чем в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-07T08:04

2023-09-07T08:04

2023-09-06T21:53

коронавирус в крыму

новости крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

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распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Число новых случаев заболевания коронавирусом в Севастополе за неделю выросло более, чем в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Вместе с тем в Крыму за этот же период выявлен 41 случай, это на 5% выше показателя предыдущей семидневки.Во избежание заражения ковидом жителям полуострова, а особенно пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений.Ранее оперштаб по борьбе с распространением COVID–19 сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 53 регионах России, в том числе в 10 регионах более, чем в среднем по стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост по COVID–19 продолжается: в 53 регионах РФ выросло число заболевшихГрипп и новый штамм "короны": ждать ли подъема заболеваемостиCOVID–19 пошел в рост в Крыму и Севастополе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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