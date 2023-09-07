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Взрывной рост: в Севастополе вдвое выросла заболеваемость COVID–19 - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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Взрывной рост: в Севастополе вдвое выросла заболеваемость COVID–19
Взрывной рост: в Севастополе вдвое выросла заболеваемость COVID–19 - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Взрывной рост: в Севастополе вдвое выросла заболеваемость COVID–19
Число новых случаев заболевания коронавирусом в Севастополе за неделю выросло более, чем в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-07T08:04
2023-09-06T21:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Число новых случаев заболевания коронавирусом в Севастополе за неделю выросло более, чем в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Вместе с тем в Крыму за этот же период выявлен 41 случай, это на 5% выше показателя предыдущей семидневки.Во избежание заражения ковидом жителям полуострова, а особенно пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений.Ранее оперштаб по борьбе с распространением COVID–19 сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 53 регионах России, в том числе в 10 регионах более, чем в среднем по стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост по COVID–19 продолжается: в 53 регионах РФ выросло число заболевшихГрипп и новый штамм "короны": ждать ли подъема заболеваемостиCOVID–19 пошел в рост в Крыму и Севастополе
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Взрывной рост: в Севастополе вдвое выросла заболеваемость COVID–19

Роспотребнадзор: в Севастополе за неделю вдвое выросла заболеваемость COVID–19

08:04 07.09.2023
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Число новых случаев заболевания коронавирусом в Севастополе за неделю выросло более, чем в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

"В Севастополе за весь период наблюдения зарегистрировано 102181 случай коронавирусной инфекции, в том числе за истекшую неделю 60 случаев. Это на 114% выше, чем на предыдущей неделе", - сообщается на сайте ведомства.

Вместе с тем в Крыму за этот же период выявлен 41 случай, это на 5% выше показателя предыдущей семидневки.
Во избежание заражения ковидом жителям полуострова, а особенно пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений.
Ранее оперштаб по борьбе с распространением COVID–19 сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 53 регионах России, в том числе в 10 регионах более, чем в среднем по стране.
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