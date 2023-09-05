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Рост по COVID–19 продолжается: в 53 регионах РФ выросло число заболевших - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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Рост по COVID–19 продолжается: в 53 регионах РФ выросло число заболевших
Рост по COVID–19 продолжается: в 53 регионах РФ выросло число заболевших - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Рост по COVID–19 продолжается: в 53 регионах РФ выросло число заболевших
Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 53 регионах России, неделей ранее увеличение числа заболевших было отмечено в 46... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T20:32
2023-09-05T20:22
распространение коронавируса в рф
коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 53 регионах России, неделей ранее увеличение числа заболевших было отмечено в 46 субъектах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.Госпитализированы в медучреждения страны 1172 человека, это на 13% больше показателя прошлой недели.Выздоровели 3655 человек, скончались от осложнений болезни 16 пациентов.В Крыму за неделю выявлено 45 новых случаев заражения, в больницы попали 15 пациентов. Выздоровели 34. Летальных исходов не зарегистрировано.В Севастополе подтверждено 48 случаев коронавируса. Госпитализированы девять пациентов, выздоровели 24. Скончался один человек с подтвержденным диагнозом.Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп и новый штамм "короны": ждать ли подъема заболеваемостиCOVID–19 пошел в рост в Крыму и СевастополеКолоть или не колоть: грозят ли России эпидемии из-за отказа от прививок
https://crimea.ria.ru/20230904/minzdrav-kryma-nazval-perechen-protivopokazaniy-dlya-vaktsinatsii-ot-grippa-1131108353.html
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Рост по COVID–19 продолжается: в 53 регионах РФ выросло число заболевших

Оперштаб: в 53 регионах России выросло число заболевших COVID–19

20:32 05.09.2023
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 53 регионах России, неделей ранее увеличение числа заболевших было отмечено в 46 субъектах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.
Госпитализированы в медучреждения страны 1172 человека, это на 13% больше показателя прошлой недели.
"Увеличение числа госпитализаций произошло в 36 субъектах Российской Федерации, в том числе в 11 регионах более, чем в среднем по России. Рост заболеваемости отмечен в 53 субъектах Российской Федерации, в том числе в 10 регионах более, чем в среднем по стране", - сообщается на сайте оперштаба.
Выздоровели 3655 человек, скончались от осложнений болезни 16 пациентов.
В Крыму за неделю выявлено 45 новых случаев заражения, в больницы попали 15 пациентов. Выздоровели 34. Летальных исходов не зарегистрировано.
В Севастополе подтверждено 48 случаев коронавируса. Госпитализированы девять пациентов, выздоровели 24. Скончался один человек с подтвержденным диагнозом.
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