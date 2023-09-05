https://crimea.ria.ru/20230905/rost-po-covid19-prodolzhaetsya-v-53-regionakh-rf-vyroslo-chislo-zabolevshikh-1131171349.html

Рост по COVID–19 продолжается: в 53 регионах РФ выросло число заболевших

Рост по COVID–19 продолжается: в 53 регионах РФ выросло число заболевших - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Рост по COVID–19 продолжается: в 53 регионах РФ выросло число заболевших

Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 53 регионах России, неделей ранее увеличение числа заболевших было отмечено в 46... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T20:32

2023-09-05T20:32

2023-09-05T20:22

распространение коронавируса в рф

коронавирус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 53 регионах России, неделей ранее увеличение числа заболевших было отмечено в 46 субъектах. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.Госпитализированы в медучреждения страны 1172 человека, это на 13% больше показателя прошлой недели.Выздоровели 3655 человек, скончались от осложнений болезни 16 пациентов.В Крыму за неделю выявлено 45 новых случаев заражения, в больницы попали 15 пациентов. Выздоровели 34. Летальных исходов не зарегистрировано.В Севастополе подтверждено 48 случаев коронавируса. Госпитализированы девять пациентов, выздоровели 24. Скончался один человек с подтвержденным диагнозом.Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп и новый штамм "короны": ждать ли подъема заболеваемостиCOVID–19 пошел в рост в Крыму и СевастополеКолоть или не колоть: грозят ли России эпидемии из-за отказа от прививок

https://crimea.ria.ru/20230904/minzdrav-kryma-nazval-perechen-protivopokazaniy-dlya-vaktsinatsii-ot-grippa-1131108353.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, коронавирус, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, здоровье, новости, общество, россия