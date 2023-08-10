Рейтинг@Mail.ru
COVID–19 пошел в рост в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230810/covid19-poshel-v-rost-v-krymu-i-sevastopole-1130637739.html
COVID–19 пошел в рост в Крыму и Севастополе
COVID–19 пошел в рост в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 10.08.2023
COVID–19 пошел в рост в Крыму и Севастополе
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Крыму и Севастополе за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T06:33
2023-08-10T06:33
коронавирус в крыму
роспотребнадзор
крым
новости крыма
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/15/1121204419_0:84:3122:1840_1920x0_80_0_0_a650445245b118abddf20fa6b0382fd9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Крыму и Севастополе за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.В Севастополе за весь период наблюдения зарегистрировано 102 063 случая ковида, из них 17 – за минувшую семидневку. И это на 88% больше, чем на предыдущей неделе.Во избежание заражения COVID–19 жителям полуострова, а особенно лицам из группы риска, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, при посещении медучреждений.Как сообщалось, рост числа госпитализаций произошел в 24 субъектах Российской Федерации, в том числе в девяти регионах более, чем в среднем по России. Заболеваемость увеличилась в 29 субъектах страны. За неделю в стационары страны поступили 922 человека, скончались от осложнений болезни 43 пациента.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID–19 не отступает: число заболевших выросло в 29 регионах РоссииВ Крыму сняты все ограничения по COVID-19Миру грозит новая пандемия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/15/1121204419_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_1d40032e8b9366d22ce98eacf56b23bf.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в крыму, роспотребнадзор, крым, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе
COVID–19 пошел в рост в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за неделю выросла заболеваемость COVID–19

06:33 10.08.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на Covid-19 в московской школе
Экспресс-тестирование на Covid-19 в московской школе - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Крыму и Севастополе за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.
"С начала пандемии на территории Республики Крым зарегистрировано 217 711 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе за истекшую неделю зарегистрировано 39 случаев, что на 18% выше показателя предыдущей недели", - говорится в сообщении ведомства.
В Севастополе за весь период наблюдения зарегистрировано 102 063 случая ковида, из них 17 – за минувшую семидневку. И это на 88% больше, чем на предыдущей неделе.
Во избежание заражения COVID–19 жителям полуострова, а особенно лицам из группы риска, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, при посещении медучреждений.
Как сообщалось, рост числа госпитализаций произошел в 24 субъектах Российской Федерации, в том числе в девяти регионах более, чем в среднем по России. Заболеваемость увеличилась в 29 субъектах страны. За неделю в стационары страны поступили 922 человека, скончались от осложнений болезни 43 пациента.
Читайте также на РИА Новости Крым:
COVID–19 не отступает: число заболевших выросло в 29 регионах России
В Крыму сняты все ограничения по COVID-19
Миру грозит новая пандемия
 
Коронавирус в КрымуРоспотребнадзорКрымНовости КрымаЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:32Крымский мост: очередь к пунктам досмотра растет
09:17В Алуште наказали аниматоров аквапарка за экстремизм
08:39В Ровненской области уничтожена нефтебаза
08:17В Крым едут учиться сервису - эксперт
08:01В Крыму отметили рост рождаемости и назвали самые популярные имена
07:41Что будет с курсом доллара - мнение эксперта
07:15Ситуация на Крымском мосту на утро четверга
07:02Эксперт спрогнозировал возобновление зерновой сделки в ближайшие месяцы
06:33COVID–19 пошел в рост в Крыму и Севастополе
06:19Массированная атака БПЛА на Севастополь и Москву - что известно
00:01Грозовые дожди: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 10 августа
23:02Главные события и заявления дня: 9 августа
22:19Главные новости Крыма: 9 августа
21:39Названа самая востребованная профессия
21:26В Ханском дворце завершили реставрацию шести объектов из 16
21:11Обстановка на Крымском мосту на вечер среды
21:01Количество пострадавших в Сергиевом Посаде достигло 60 человек
20:49Мэр Ялты рассказала о предварительных итогах курортного сезона-2023 0:29
20:38Чиновники на отечественных авто спасут автопром и всех россиян - эксперт
Лента новостейМолния