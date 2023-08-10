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COVID–19 пошел в рост в Крыму и Севастополе
COVID–19 пошел в рост в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 10.08.2023
COVID–19 пошел в рост в Крыму и Севастополе
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Крыму и Севастополе за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T06:33
2023-08-10T06:33
2023-08-10T06:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Крыму и Севастополе за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.В Севастополе за весь период наблюдения зарегистрировано 102 063 случая ковида, из них 17 – за минувшую семидневку. И это на 88% больше, чем на предыдущей неделе.Во избежание заражения COVID–19 жителям полуострова, а особенно лицам из группы риска, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, при посещении медучреждений.Как сообщалось, рост числа госпитализаций произошел в 24 субъектах Российской Федерации, в том числе в девяти регионах более, чем в среднем по России. Заболеваемость увеличилась в 29 субъектах страны. За неделю в стационары страны поступили 922 человека, скончались от осложнений болезни 43 пациента.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID–19 не отступает: число заболевших выросло в 29 регионах РоссииВ Крыму сняты все ограничения по COVID-19Миру грозит новая пандемия
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, роспотребнадзор, крым, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе
COVID–19 пошел в рост в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за неделю выросла заболеваемость COVID–19
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Крыму и Севастополе за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.
"С начала пандемии на территории Республики Крым зарегистрировано 217 711 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе за истекшую неделю зарегистрировано 39 случаев, что на 18% выше показателя предыдущей недели", - говорится в сообщении ведомства.
В Севастополе за весь период наблюдения зарегистрировано 102 063 случая ковида, из них 17 – за минувшую семидневку. И это на 88% больше, чем на предыдущей неделе.
Во избежание заражения COVID–19 жителям полуострова, а особенно лицам из группы риска, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, при посещении медучреждений.
Как сообщалось, рост числа госпитализаций
произошел в 24 субъектах Российской Федерации, в том числе в девяти регионах более, чем в среднем по России. Заболеваемость увеличилась в 29 субъектах страны. За неделю в стационары страны поступили 922 человека, скончались от осложнений болезни 43 пациента.
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