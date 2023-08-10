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COVID–19 пошел в рост в Крыму и Севастополе

COVID–19 пошел в рост в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 10.08.2023

COVID–19 пошел в рост в Крыму и Севастополе

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Крыму и Севастополе за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T06:33

2023-08-10T06:33

2023-08-10T06:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Крыму и Севастополе за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.В Севастополе за весь период наблюдения зарегистрировано 102 063 случая ковида, из них 17 – за минувшую семидневку. И это на 88% больше, чем на предыдущей неделе.Во избежание заражения COVID–19 жителям полуострова, а особенно лицам из группы риска, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, при посещении медучреждений.Как сообщалось, рост числа госпитализаций произошел в 24 субъектах Российской Федерации, в том числе в девяти регионах более, чем в среднем по России. Заболеваемость увеличилась в 29 субъектах страны. За неделю в стационары страны поступили 922 человека, скончались от осложнений болезни 43 пациента.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID–19 не отступает: число заболевших выросло в 29 регионах РоссииВ Крыму сняты все ограничения по COVID-19Миру грозит новая пандемия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, роспотребнадзор, крым, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе