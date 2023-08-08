https://crimea.ria.ru/20230808/covid19-ne-otstupaet-chislo-zabolevshikh-vyroslo-v-29-regionakh-rossii-1130600480.html

COVID–19 не отступает: число заболевших выросло в 29 регионах России

COVID–19 не отступает: число заболевших выросло в 29 регионах России - РИА Новости Крым, 08.08.2023

COVID–19 не отступает: число заболевших выросло в 29 регионах России

Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 29 регионах России, неделей ранее увеличение количества больных отмечалось в 31... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T20:43

2023-08-08T20:43

2023-08-08T20:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 29 регионах России, неделей ранее увеличение количества больных отмечалось в 31 субъекте. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.За неделю в стационары страны поступили 922 человека, что на 12% меньше показателя предыдущей семидневки. Выздоровели – 3 936. Скончались от осложнений болезни 43 пациента.В Крыму за неделю выявлено 36 новых случаев заражения, в больницы попали 17 пациентов. Выздоровели 78 человек.В Севастополе подтверждено 16 случаев коронавируса. В медучреждения поступили два человека, выздоровели 11. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сняты все ограничения по COVID-19Об этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослымМиру грозит новая пандемия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, роспотребнадзор, новости