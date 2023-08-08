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COVID–19 не отступает: число заболевших выросло в 29 регионах России - РИА Новости Крым, 08.08.2023
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COVID–19 не отступает: число заболевших выросло в 29 регионах России
COVID–19 не отступает: число заболевших выросло в 29 регионах России - РИА Новости Крым, 08.08.2023
COVID–19 не отступает: число заболевших выросло в 29 регионах России
Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 29 регионах России, неделей ранее увеличение количества больных отмечалось в 31... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T20:43
2023-08-08T20:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 29 регионах России, неделей ранее увеличение количества больных отмечалось в 31 субъекте. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.За неделю в стационары страны поступили 922 человека, что на 12% меньше показателя предыдущей семидневки. Выздоровели – 3 936. Скончались от осложнений болезни 43 пациента.В Крыму за неделю выявлено 36 новых случаев заражения, в больницы попали 17 пациентов. Выздоровели 78 человек.В Севастополе подтверждено 16 случаев коронавируса. В медучреждения поступили два человека, выздоровели 11. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сняты все ограничения по COVID-19Об этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослымМиру грозит новая пандемия
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COVID–19 не отступает: число заболевших выросло в 29 регионах России

Оперштаб: в 29 регионах России выросло число заболевших COVID–19

20:43 08.08.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 29 регионах России, неделей ранее увеличение количества больных отмечалось в 31 субъекте. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.

"Увеличение числа госпитализаций произошло в 24 субъектах Российской Федерации, в том числе в девяти регионах более, чем в среднем по России. Рост заболеваемости отмечен в 29 субъектах страны, в том числе в девяти регионах более, чем в среднем по стране", – говорится на сайте оперштаба.

За неделю в стационары страны поступили 922 человека, что на 12% меньше показателя предыдущей семидневки. Выздоровели – 3 936. Скончались от осложнений болезни 43 пациента.
В Крыму за неделю выявлено 36 новых случаев заражения, в больницы попали 17 пациентов. Выздоровели 78 человек.
В Севастополе подтверждено 16 случаев коронавируса. В медучреждения поступили два человека, выздоровели 11. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано.
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