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Сезон гриппа в России начался раньше срока - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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Сезон гриппа в России начался раньше срока
Сезон гриппа в России начался раньше срока - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Сезон гриппа в России начался раньше срока
Сезон гриппа в России в этом году начался раньше, однако высокого роста заболеваемости не ожидается, прививки в регионах есть, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T09:53
2023-09-11T09:53
роспотребнадзор
новости
здоровье
грипп
здравоохранение в россии
здравоохранение в крыму и севастополе
анна попова
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Сезон гриппа в России в этом году начался раньше, однако высокого роста заболеваемости не ожидается, прививки в регионах есть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, к этому времени регионы уже получили около половины необходимого числа вакцин - до 45 процентов. Прививочная компания стартовала. Чтобы не заболеть россиянам необходимо своевременно получить прививки.Профилактическая кампания вакцинации против гриппа стартовала в России с 1 сентября. В Крым уже поступили вакцины "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп", также ожидается завоз "Гриппол Плюс", вакцинация организована на всей территории республики. Для получения прививки гражданам необходимо обратиться в прививочный кабинет по месту жительства. При этом люди из групп риска – старшего возраста, беременные и дети, пациенты с приобретенным иммунодефицитом, хроническими неинфекционными заболеваниями – должны привиться в первую очередь. Также обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы здравоохранения, образования, транспорта, торговли и пищевой промышленности. Читайте также на РИА Новости Крым:Коллективный иммунитет и волна ковида: чего ждать от эпидсезона в КрымуВ Севастополе начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппаБолее миллиона крымчан планируют вакцинировать от гриппа в этом году
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РИА Новости Крым
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96
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роспотребнадзор, новости, здоровье, грипп, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, анна попова, общество
Сезон гриппа в России начался раньше срока

Попова: сезон гриппа в России начался раньше - помогут прививки

09:53 11.09.2023
 
© РИА Новости КрымГрипп
Грипп - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Сезон гриппа в России в этом году начался раньше, однако высокого роста заболеваемости не ожидается, прививки в регионах есть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы видим в этом году более ранее начало. Предполагаем средней интенсивности подъем, который начнется ближе к концу года, обычно это ноябрь-декабрь",- цитирует ресурс Попову.
По ее словам, к этому времени регионы уже получили около половины необходимого числа вакцин - до 45 процентов. Прививочная компания стартовала. Чтобы не заболеть россиянам необходимо своевременно получить прививки.
Профилактическая кампания вакцинации против гриппа стартовала в России с 1 сентября.
В Крым уже поступили вакцины "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп", также ожидается завоз "Гриппол Плюс", вакцинация организована на всей территории республики. Для получения прививки гражданам необходимо обратиться в прививочный кабинет по месту жительства. При этом люди из групп риска – старшего возраста, беременные и дети, пациенты с приобретенным иммунодефицитом, хроническими неинфекционными заболеваниями – должны привиться в первую очередь. Также обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы здравоохранения, образования, транспорта, торговли и пищевой промышленности.
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РоспотребнадзорНовостиЗдоровьеГриппЗдравоохранение в РоссииЗдравоохранение в Крыму и СевастополеАнна ПоповаОбщество
 
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