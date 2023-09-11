https://crimea.ria.ru/20230911/sezon-grippa-v-rossii-nachalsya-ranshe-sroka-1131312338.html

Сезон гриппа в России начался раньше срока

Сезон гриппа в России начался раньше срока - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Сезон гриппа в России начался раньше срока

Сезон гриппа в России в этом году начался раньше, однако высокого роста заболеваемости не ожидается, прививки в регионах есть, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T09:53

2023-09-11T09:53

2023-09-11T09:53

роспотребнадзор

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здоровье

грипп

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здравоохранение в крыму и севастополе

анна попова

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Сезон гриппа в России в этом году начался раньше, однако высокого роста заболеваемости не ожидается, прививки в регионах есть, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, к этому времени регионы уже получили около половины необходимого числа вакцин - до 45 процентов. Прививочная компания стартовала. Чтобы не заболеть россиянам необходимо своевременно получить прививки.Профилактическая кампания вакцинации против гриппа стартовала в России с 1 сентября. В Крым уже поступили вакцины "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп", также ожидается завоз "Гриппол Плюс", вакцинация организована на всей территории республики. Для получения прививки гражданам необходимо обратиться в прививочный кабинет по месту жительства. При этом люди из групп риска – старшего возраста, беременные и дети, пациенты с приобретенным иммунодефицитом, хроническими неинфекционными заболеваниями – должны привиться в первую очередь. Также обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы здравоохранения, образования, транспорта, торговли и пищевой промышленности. Читайте также на РИА Новости Крым:Коллективный иммунитет и волна ковида: чего ждать от эпидсезона в КрымуВ Севастополе начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппаБолее миллиона крымчан планируют вакцинировать от гриппа в этом году

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, новости, здоровье, грипп, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, анна попова, общество