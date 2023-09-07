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В Севастополе начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа
В Севастополе начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа - РИА Новости Крым, 06.09.2023
В Севастополе начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа
Привиться от гриппа в Севастополе теперь можно не только в поликлиниках, но и в трех мобильных пунктах вакцинации. Об этом сообщили в департаменте... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-07T06:48
2023-09-07T06:48
2023-09-06T21:27
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людмила знаменская
грипп
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Привиться от гриппа в Севастополе теперь можно не только в поликлиниках, но и в трех мобильных пунктах вакцинации. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения.С 9 до 18 часов работают пункты, расположенные на площади Нахимова и у главного входа в ТЦ "Апельсин".С 9 до 19 можно привиться в ТЦ "Муссон" (прием ведется на этаже кинотеатра). Отмечается, что пункты работают без выходных, предварительная запись не требуется, при себе нужно иметь паспорт.Ранее главный внештатный аллерголог-иммунолог Минздрава Крыма Людмила Знаменская назвала вакцинацию самым эффективным на сегодняшний день специфическим методом защиты от инфекционных заболеваний, перечислив также необходимые общие действенные способы укрепления организма к зиме. Читайте также на РИА Новости Крым:Кому обязательно вакцинироваться от гриппа - в Крыму назвали группы риска Минздрав Крыма назвал перечень противопоказаний для вакцинации от гриппа Какими вакцинами от гриппа будут прививать крымчан в этом году
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В Севастополе начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа
В Севастополе заработали три мобильных пункта вакцинации от гриппа