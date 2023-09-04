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Минздрав Крыма назвал перечень противопоказаний для вакцинации от гриппа
Минздрав Крыма назвал перечень противопоказаний для вакцинации от гриппа - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Минздрав Крыма назвал перечень противопоказаний для вакцинации от гриппа
Общая аллергическая настроенность организма, а также аллергия на куриный белок могут стать причиной отвода от вакцинации от гриппа. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T07:23
2023-09-04T07:23
2023-09-04T07:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Общая аллергическая настроенность организма, а также аллергия на куриный белок могут стать причиной отвода от вакцинации от гриппа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный внештатный терапевт Минздрава Крыма Ольга Барило.В Крыму вакцинацию от гриппа проводят инактивированными вакцинами, которые исключают заражение человека. Непосредственно перед вакцинацией человека осматривает терапевт и выдает своеобразный допуск. В этом случае можно ставить прививку.Временный отвод предоставляется после перенесенных острых заболеваний, либо длительный при хронических заболеваниях в стадии декомпенсации, добавила главный внештатный терапевт региона.При этом преклонный возраст и наличие хронических заболеваний является не противопоказанием, а наоборот - показанием к вакцинации. В частности, в первую очередь прививают людей старшего возраста, беременных и детей, пациентов с приобретенным иммунодефицитом, а также хроническими неинфекционными заболеваниями.Читайте также на РИА новости Крым:Как обезопасить себя от гепатита В и С – рекомендации врачаМенингит в детсадах Севастополя: власти назвали причину роста случаевРоспотребнадзор оценил эпидситуацию в Херсонской области
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здоровье, минздрав крыма, новости крыма, общество, грипп, ольга барило, здравоохранение в крыму и севастополе
Минздрав Крыма назвал перечень противопоказаний для вакцинации от гриппа
Противопоказания к вакцинации от гриппа перечислили в Минздраве РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Общая аллергическая настроенность организма, а также аллергия на куриный белок могут стать причиной отвода от вакцинации от гриппа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный внештатный терапевт Минздрава Крыма Ольга Барило.
В Крыму вакцинацию от гриппа проводят инактивированными вакцинами, которые исключают заражение человека. Непосредственно перед вакцинацией человека осматривает терапевт и выдает своеобразный допуск. В этом случае можно ставить прививку.
"При этом существует и противопоказания к вакцинации. К ним относится общая аллергическая настроенность, аллергические реакции в анамнезе, в том числе на куриный белок", – перечислила Барило, отметив, что в этом случае врач выпишет постоянный отвод.
Временный отвод предоставляется после перенесенных острых заболеваний, либо длительный при хронических заболеваниях в стадии декомпенсации, добавила главный внештатный терапевт региона.
При этом преклонный возраст и наличие хронических заболеваний является не противопоказанием, а наоборот - показанием к вакцинации. В частности, в первую очередь прививают людей старшего возраста, беременных и детей, пациентов с приобретенным иммунодефицитом, а также хроническими неинфекционными заболеваниями.
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