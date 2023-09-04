https://crimea.ria.ru/20230904/minzdrav-kryma-nazval-perechen-protivopokazaniy-dlya-vaktsinatsii-ot-grippa-1131108353.html

Минздрав Крыма назвал перечень противопоказаний для вакцинации от гриппа

Минздрав Крыма назвал перечень противопоказаний для вакцинации от гриппа - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Минздрав Крыма назвал перечень противопоказаний для вакцинации от гриппа

Общая аллергическая настроенность организма, а также аллергия на куриный белок могут стать причиной отвода от вакцинации от гриппа. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T07:23

2023-09-04T07:23

2023-09-04T07:23

здоровье

минздрав крыма

новости крыма

общество

грипп

ольга барило

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111734/78/1117347876_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_9d98e993edbc8e73dc0741309cbdda63.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Общая аллергическая настроенность организма, а также аллергия на куриный белок могут стать причиной отвода от вакцинации от гриппа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный внештатный терапевт Минздрава Крыма Ольга Барило.В Крыму вакцинацию от гриппа проводят инактивированными вакцинами, которые исключают заражение человека. Непосредственно перед вакцинацией человека осматривает терапевт и выдает своеобразный допуск. В этом случае можно ставить прививку.Временный отвод предоставляется после перенесенных острых заболеваний, либо длительный при хронических заболеваниях в стадии декомпенсации, добавила главный внештатный терапевт региона.При этом преклонный возраст и наличие хронических заболеваний является не противопоказанием, а наоборот - показанием к вакцинации. В частности, в первую очередь прививают людей старшего возраста, беременных и детей, пациентов с приобретенным иммунодефицитом, а также хроническими неинфекционными заболеваниями.Читайте также на РИА новости Крым:Как обезопасить себя от гепатита В и С – рекомендации врачаМенингит в детсадах Севастополя: власти назвали причину роста случаевРоспотребнадзор оценил эпидситуацию в Херсонской области

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, минздрав крыма, новости крыма, общество, грипп, ольга барило, здравоохранение в крыму и севастополе