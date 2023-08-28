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Менингит в детсадах Севастополя: власти назвали причину роста случаев
Менингит в детсадах Севастополя: власти назвали причину роста случаев - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Менингит в детсадах Севастополя: власти назвали причину роста случаев
Рост зарегистрированных случаев заболевания менингитом, в том числе в детских садах Севастополя, связан с совершенствованием диагностики заболеваний благодаря... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T16:46
2023-08-28T16:46
2023-08-28T16:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Рост зарегистрированных случаев заболевания менингитом, в том числе в детских садах Севастополя, связан с совершенствованием диагностики заболеваний благодаря работе ПЦР-лаборатории, оставшейся со времен пандемии COVID-19. Об этом, комментируя тему в ходе аппаратного совещания правительства, сообщил замгубернатора Александр Кулагин.По словам Кулагина, среди заболевших энтеровирусным менингитом в Севастополе нет таких, у кого болезнь протекала бы тяжело: преимущественно это легкое или средней тяжести заболевание. "Вообще, в 85% энтеровирусной инфекции проходит бессимптомно", – добавил Кулагин.Увеличение же зарегистрированных случаев заражения менингококковой инфекцией, по словам замгубернатора, связано с наличием в городе аппаратуры, позволяющей выявлять разные виды инфекций, в том числе эту.По словам главного санитарного врача Севастополя Анны Мелюх, на сегодняшний день подтверждено более 100 случаев заражения воспитанников детских садов энтеровирусной инфекций, из которых 75% - менингиты."Это асептический менингит, который в редких случаях вызывает осложнения", – отметила она, заверив, что все необходимые мероприятия по дезинфекции и проведены и в большем нет необходимости.Заслушав доклады, губернатор Михаил Развожаев поручил продолжать контролировать ситуацию.Ранее инфекционист Борис Синицын рассказал об особенностях развития болезни при энтеровирусной и ротавирусной инфекции для разных организмов на примере неординарного случая с ребенком в Сочи. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет заболеваемость детей туберкулезом: причина и что делать В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости педикулезом в Крыму Грипп и новый штамм "короны": ждать ли подъема заболеваемости
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севастополь, новости крыма, менингит, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, михаил развожаев, дети, общество
Менингит в детсадах Севастополя: власти назвали причину роста случаев
Власти Севастополя объяснили рост заболеваемости менингитом в детсадах
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Рост зарегистрированных случаев заболевания менингитом, в том числе в детских садах Севастополя, связан с совершенствованием диагностики заболеваний благодаря работе ПЦР-лаборатории, оставшейся со времен пандемии COVID-19. Об этом, комментируя тему в ходе аппаратного совещания правительства, сообщил замгубернатора Александр Кулагин.
По словам Кулагина, среди заболевших энтеровирусным менингитом в Севастополе нет таких, у кого болезнь протекала бы тяжело: преимущественно это легкое или средней тяжести заболевание. "Вообще, в 85% энтеровирусной инфекции проходит бессимптомно", – добавил Кулагин.
Увеличение же зарегистрированных случаев заражения менингококковой инфекцией, по словам замгубернатора, связано с наличием в городе аппаратуры, позволяющей выявлять разные виды инфекций, в том числе эту.
"В инфекционной больнице работает ПЦР-лаборатория. Ее открыли в (период пандемии) COVID-19. Сейчас ковид не сильно актуален, а вот с точки зрения расшифровки всех других видов инфекций – работает активно. Теперь мы выявляем все виды инфекций, поэтому выявляемость увеличилась", – сказал Кулагин.
По словам главного санитарного врача Севастополя Анны Мелюх, на сегодняшний день подтверждено более 100 случаев заражения воспитанников детских садов энтеровирусной инфекций, из которых 75% - менингиты.
"Это асептический менингит, который в редких случаях вызывает осложнения", – отметила она, заверив, что все необходимые мероприятия по дезинфекции и проведены и в большем нет необходимости.
Заслушав доклады, губернатор Михаил Развожаев поручил продолжать контролировать ситуацию.
Ранее инфекционист Борис Синицын рассказал об особенностях развития болезни при энтеровирусной и ротавирусной инфекции для разных организмов на примере неординарного случая с ребенком в Сочи.
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