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Менингит в детсадах Севастополя: власти назвали причину роста случаев

Менингит в детсадах Севастополя: власти назвали причину роста случаев - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Менингит в детсадах Севастополя: власти назвали причину роста случаев

Рост зарегистрированных случаев заболевания менингитом, в том числе в детских садах Севастополя, связан с совершенствованием диагностики заболеваний благодаря... РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T16:46

2023-08-28T16:46

2023-08-28T16:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Рост зарегистрированных случаев заболевания менингитом, в том числе в детских садах Севастополя, связан с совершенствованием диагностики заболеваний благодаря работе ПЦР-лаборатории, оставшейся со времен пандемии COVID-19. Об этом, комментируя тему в ходе аппаратного совещания правительства, сообщил замгубернатора Александр Кулагин.По словам Кулагина, среди заболевших энтеровирусным менингитом в Севастополе нет таких, у кого болезнь протекала бы тяжело: преимущественно это легкое или средней тяжести заболевание. "Вообще, в 85% энтеровирусной инфекции проходит бессимптомно", – добавил Кулагин.Увеличение же зарегистрированных случаев заражения менингококковой инфекцией, по словам замгубернатора, связано с наличием в городе аппаратуры, позволяющей выявлять разные виды инфекций, в том числе эту.По словам главного санитарного врача Севастополя Анны Мелюх, на сегодняшний день подтверждено более 100 случаев заражения воспитанников детских садов энтеровирусной инфекций, из которых 75% - менингиты."Это асептический менингит, который в редких случаях вызывает осложнения", – отметила она, заверив, что все необходимые мероприятия по дезинфекции и проведены и в большем нет необходимости.Заслушав доклады, губернатор Михаил Развожаев поручил продолжать контролировать ситуацию.Ранее инфекционист Борис Синицын рассказал об особенностях развития болезни при энтеровирусной и ротавирусной инфекции для разных организмов на примере неординарного случая с ребенком в Сочи. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет заболеваемость детей туберкулезом: причина и что делать В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости педикулезом в Крыму Грипп и новый штамм "короны": ждать ли подъема заболеваемости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, менингит, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, михаил развожаев, дети, общество