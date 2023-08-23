https://crimea.ria.ru/20230823/chp-s-rebenkom-posle-kupaniya-v-more-v-sochi-prokommentiroval-epidemiolog--1130891031.html

ЧП с ребенком после купания в море в Сочи прокомментировал эпидемиолог

ЧП с ребенком после купания в море в Сочи прокомментировал эпидемиолог - РИА Новости Крым, 23.08.2023

ЧП с ребенком после купания в море в Сочи прокомментировал эпидемиолог

Резонансный случай с заболеванием 7-летней девочки после купания в Черном море на одном из пляжей в Сочи нельзя рассматривать как опасность для всех отдыхающих, РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T13:21

2023-08-23T13:21

2023-08-23T13:21

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кфу (крымский федеральный университет)

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борис синицын

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Резонансный случай с заболеванием 7-летней девочки после купания в Черном море на одном из пляжей в Сочи нельзя рассматривать как опасность для всех отдыхающих, поскольку речь может идти об индивидуальных особенностях организма: история нетривиальная. Об этом РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры инфекционных болезней Медицинской академии им. Георгиевского КФУ Борис Синицын.ЧП в СочиНакануне стало известно о резонансном случае с 7-летней девочкой, которая вместе с родителями приехала из Екатеринбурга в Сочи на отдых и после купания в море тяжело заболела. У нее поднялась высокая температур и начались судороги до потери сознания. Когда девочку доставили в местную больницу, она стала кашлять и задыхаться.По словам матери, местные врачи объяснили ей, что такое случается в случае заражения в воде ротавирусной инфекцией. Позже у ребенка начался отек легких, медики откачали из них более двух литров жидкости, больную подключили к аппарату ИВЛ, ее состояние оценивалось как тяжелое.Вечером 22 августа девочка впала в кому. В Министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали, что в Краснодарский край из Екатеринбурга готовятся вылететь специалисты медицины катастроф и детских реаниматологов, и после консилиума будет принято решение о транспортировке больной в медучреждение в родном городе или в Москве.Однако утром 23 августа в сочинских СМИ со ссылкой на медиков появилась информация, что состояние ребенка резко ухудшилось при переносе ее на носилки. Особый случайПо словам Бориса Синицына, на расстоянии, не имея клинической картины, очень сложно судить о конкретном случае, который тем не менее можно назвать нехарактерным для большинства заражений вирусными инфекциями в море. "Подавляющее большинство людей встречаются с такими вирусами, они все время на пляжах. Мы имеем дело с особенностями конкретного организма", – отметил эксперт.Он допустил, что у девочки, получившей такую серьезную реакцию на вирус, может быть иммунодефицит, причем врожденный. Родители вполне могли не знать об этом, отметил эксперт."Конечно, родители могли не знать, потому что специально не проверялись. Диагностика иммунодефицита – это довольно сложное и дорогое дело. Есть такие, при которых организм человека не может сопротивляться против определенного микроорганизма. То есть это индивидуальная чувствительность к определенной инфекции как форма иммунодефицита. А может, была еще какая-то инфекция, которая дала нагрузку на иммунитет. То есть этот случай требует специального эпидемиологического расследования. Я уверен, этим врачи и занимаются", – сказал Синицын.Какие выводы о ситуации с водойЭксперт подчеркнул, что история с болезнью ребенка сегодня подается прессой дозированно и может вызвать панику, для которой нет сегодня никаких оснований."Из одного случая радикальных выводов делать не нужно. Как не нужно строить никаких гипотез, для этого надо иметь медицинское образование. Мы можем говорить только о том, что, да, есть скопления людей на пляжах, идет загрязнение окружающей среды, обмен вирусами. Вода содержит массу микроорганизмов, особенно теплая, летом, и это не секрет. На пляжах Калифорнии, например, обнаружили миллион микроорганизмов. Чем наши пляжи лучше или хуже? Ничем. Всякое возможно. Но говорить о том, что это опасность для всех, массово, что это эпидемия – нет, так нельзя", – заключил эпидемиолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Позор и головотяпство – эксперт ОНФ о стоках на пляже в Щелкино Медики развеяли миф о пользе колы при ротавирусе Как помочь ребенку при кишечной инфекции – советы врача

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

кфу (крымский федеральный университет), сочи, черное море, борис синицын, здравоохранение в россии, мнения