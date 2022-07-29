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Медики развеяли миф о пользе колы при ротавирусе - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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Медики развеяли миф о пользе колы при ротавирусе
Медики развеяли миф о пользе колы при ротавирусе - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Медики развеяли миф о пользе колы при ротавирусе
Употребление колы при ротавирусной инфекции не только не облегчает состояние, а может и навредить. Об этом заявила врач-методист кубанского Центра общественного РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T21:13
2022-07-29T21:13
общество
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Употребление колы при ротавирусной инфекции не только не облегчает состояние, а может и навредить. Об этом заявила врач-методист кубанского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Екатерина Стасюк.По словам врача, распространенному утверждению, что от обезвоживания и ротавируса спасает кола, нет никаких подтверждений. Более того, этот способ даже потенциально опасен, утверждает она, поскольку в напитке содержатся далеко небезвредная ортофосфорная кислота, много сахара и кофеина."Тот же сахар, между прочим, способствует усилению диареи, поэтому, если вы пьете колу в качестве профилактики, она только усугубит симптомы ротавируса. Кофеин, в свою очередь, способен навредить ослабленному организму и обладает мочегонным действием, провоцируя обезвоживание", - цитирует медика минздрав Кубани в своем Telegram-канале.В то же время в коле отсутствуют такие микроэлементы, как натрий и калий, которые очень нужны при обезвоживании организма.Эффективным методом при инфекции будет промывание желудка, которое позволит удалить максимум токсинов из организма. Надо как можно больше пить, а вот есть не следует. Также медик советует воздержаться от приема обезболивающих препаратов."В качестве средства, хорошо зарекомендовавшего себя при отравлениях и ротавирусе, можно использовать энтеросорбенты – активированный уголь, который имеется практически в каждой аптечке, и более современные препараты подобного рода. Такие лекарства поглощают и связывают токсичные вещества и вирусы, попавшие в желудочно-кишечный тракт", - заключила врач.
https://crimea.ria.ru/20220413/infektsionist-rasskazala-ob-opasnosti-rotavirusnoy-infektsii-1122927071.html
https://crimea.ria.ru/20220613/devyat-strashnykh-voprosov-o-virusakh-gde-i-kto-ikh-mozhet-podkhvatit-1123509250.html
https://crimea.ria.ru/20220412/vaktsina-ot-rotavirusa-dlya-detey-poyavitsya-v-rossii-1122921493.html
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РИА Новости Крым
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общество, совет эксперта, здоровье
Медики развеяли миф о пользе колы при ротавирусе

Минздрав Кубани: пить колу при ротавирусе опасно, нужно промыть желудок и выпить сорбенты

21:13 29.07.2022
 
© РИА Новости . Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкЗавод по выпуску колы
Завод по выпуску колы - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Анатолий Медведь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Употребление колы при ротавирусной инфекции не только не облегчает состояние, а может и навредить. Об этом заявила врач-методист кубанского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Екатерина Стасюк.
По словам врача, распространенному утверждению, что от обезвоживания и ротавируса спасает кола, нет никаких подтверждений. Более того, этот способ даже потенциально опасен, утверждает она, поскольку в напитке содержатся далеко небезвредная ортофосфорная кислота, много сахара и кофеина.
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"Тот же сахар, между прочим, способствует усилению диареи, поэтому, если вы пьете колу в качестве профилактики, она только усугубит симптомы ротавируса. Кофеин, в свою очередь, способен навредить ослабленному организму и обладает мочегонным действием, провоцируя обезвоживание", - цитирует медика минздрав Кубани в своем Telegram-канале.
В то же время в коле отсутствуют такие микроэлементы, как натрий и калий, которые очень нужны при обезвоживании организма.
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"Так что миф о чудесных свойствах колы – не что иное, как очередной хитрый маркетинговый ход производителей, вестись на который, лично я бы ни в коем случае не советовала", - заявила Стасюк.
Эффективным методом при инфекции будет промывание желудка, которое позволит удалить максимум токсинов из организма. Надо как можно больше пить, а вот есть не следует. Также медик советует воздержаться от приема обезболивающих препаратов.
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"В качестве средства, хорошо зарекомендовавшего себя при отравлениях и ротавирусе, можно использовать энтеросорбенты – активированный уголь, который имеется практически в каждой аптечке, и более современные препараты подобного рода. Такие лекарства поглощают и связывают токсичные вещества и вирусы, попавшие в желудочно-кишечный тракт", - заключила врач.
 
ОбществоСовет экспертаЗдоровье
 
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