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В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости педикулезом в Крыму - РИА Новости Крым, 19.08.2023
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В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости педикулезом в Крыму
В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости педикулезом в Крыму - РИА Новости Крым, 19.08.2023
В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости педикулезом в Крыму
Более высокая, чем прежде, температура в Крыму летом способствует быстрому распространению паразитов у заболевших педикулезом людей, а рост контактов... РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T10:10
2023-08-19T10:10
роспотребнадзор
радио "спутник в крыму"
педикулез
светлана листопад
крым
севастополь
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Более высокая, чем прежде, температура в Крыму летом способствует быстрому распространению паразитов у заболевших педикулезом людей, а рост контактов увеличивает скорость передачи заражения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора РК и Севастополю Светлана Листопад. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Крыму и Севастополе резко выросла заболеваемость педикулезом среди детей. Так, в республике за минувшие семь месяцев зафиксировано более 280 случаев, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, а в Севастополе – 81 случай, что втрое больше прежнего показателя. Среди заболевших в республике 90% – несовершеннолетние, в Севастополе их 81%. Причина распространения педикулеза преимущественно среди детей заключается в том, что они не так осторожны при использовании чужих вещей, как взрослые, объясняет Листопад. Даже попадание одной особи паразитического насекомого на личную вещь, а потом на тело означает заражение, которое достигает наибольшей активности благодаря размножению вшей через 20 дней. При этом сегодняшняя статистика на самом деле не такая пугающая, как раньше, отметила эксперт.Проще потому, что в аптеках появились доступные препараты, которые заразившийся, обнаружив проблему, может приобрести и вылечиться в домашних условиях самостоятельно, не обращаясь к врачу, добавила эксперт. Она подчеркнула, что педикулез сам по себе не проходит – необходимо лечение. По словам Листопад, если раньше вшивость считалась болезнью, которой можно было заразиться из-за окружающих асоциальных условий, антисанитарии, то теперь это не так: "Да это способствует, но это не единственный фактор, который может привести к заболеванию педикулезом как у детей, так и у взрослых. Заболевание перестало быть социальным". Повышение заболеваемости педикулезом в Крыму представитель Роспотребнадзора объяснила высокой температурой в Крыму летом и естественным ростом контактов, в том числе новых, в этот период отдыха, каникул и отпусков. В преддверии нового учебного года в Роспотребнадзоре предупреждают о важности профилактики педикулеза во избежание роста заболеваемости на фоне формирования новых коллективов в школах и детсадах. Помимо поддержания гигиены, медик рекомендует регулярные осмотры головы – самостоятельные и, в случае сомнения, у специалистов. Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму растет заболеваемость детей туберкулезом: причина и что делать Детский лагерь Севастополя проверит прокуратура Группа детей отравилась парами хлора в санатории в Сочи
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роспотребнадзор, педикулез, светлана листопад, крым, севастополь, новости
В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости педикулезом в Крыму

Листопад: росту заболеваемости педикулезом в Крыму способствует высокая температура

10:10 19.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПарикмахерская
Парикмахерская - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Более высокая, чем прежде, температура в Крыму летом способствует быстрому распространению паразитов у заболевших педикулезом людей, а рост контактов увеличивает скорость передачи заражения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора РК и Севастополю Светлана Листопад.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Крыму и Севастополе резко выросла заболеваемость педикулезом среди детей.
Так, в республике за минувшие семь месяцев зафиксировано более 280 случаев, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, а в Севастополе – 81 случай, что втрое больше прежнего показателя. Среди заболевших в республике 90% – несовершеннолетние, в Севастополе их 81%.
Причина распространения педикулеза преимущественно среди детей заключается в том, что они не так осторожны при использовании чужих вещей, как взрослые, объясняет Листопад. Даже попадание одной особи паразитического насекомого на личную вещь, а потом на тело означает заражение, которое достигает наибольшей активности благодаря размножению вшей через 20 дней.
При этом сегодняшняя статистика на самом деле не такая пугающая, как раньше, отметила эксперт.

"Еще 10-15 лет назад эти цифры были в десятки раз выше. Во-первых, потому что выявление проводилось преимущественно в коллективах, регулярно. Во-вторых, обработка производилась только в специализированных местах, соответственно, и регистрация была выше. Сегодня это все проще происходит", – поделилась Листопад.

Проще потому, что в аптеках появились доступные препараты, которые заразившийся, обнаружив проблему, может приобрести и вылечиться в домашних условиях самостоятельно, не обращаясь к врачу, добавила эксперт. Она подчеркнула, что педикулез сам по себе не проходит – необходимо лечение.
По словам Листопад, если раньше вшивость считалась болезнью, которой можно было заразиться из-за окружающих асоциальных условий, антисанитарии, то теперь это не так: "Да это способствует, но это не единственный фактор, который может привести к заболеванию педикулезом как у детей, так и у взрослых. Заболевание перестало быть социальным".
Повышение заболеваемости педикулезом в Крыму представитель Роспотребнадзора объяснила высокой температурой в Крыму летом и естественным ростом контактов, в том числе новых, в этот период отдыха, каникул и отпусков.
"Повышенная температура тела, перегрев является благоприятным для более активной миграции паразита, к тому же физическая нагрузка летом больше, и рост контактов также влияет", – сказала Листопад.
В преддверии нового учебного года в Роспотребнадзоре предупреждают о важности профилактики педикулеза во избежание роста заболеваемости на фоне формирования новых коллективов в школах и детсадах. Помимо поддержания гигиены, медик рекомендует регулярные осмотры головы – самостоятельные и, в случае сомнения, у специалистов.
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Радио "Спутник в Крыму"РоспотребнадзорПедикулезСветлана ЛистопадКрымСевастопольНовости
 
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