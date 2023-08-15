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В Крыму растет заболеваемость детей туберкулезом: причина и что делать - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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В Крыму растет заболеваемость детей туберкулезом: причина и что делать
В Крыму растет заболеваемость детей туберкулезом: причина и что делать - РИА Новости Крым, 15.08.2023
В Крыму растет заболеваемость детей туберкулезом: причина и что делать
Рост показателей заболеваемости туберкулезом у детей, прежде всего подростков, в Крыму обусловлен потоком в республику беженцев из новых регионов РФ с... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T07:02
2023-08-15T07:02
радио "спутник в крыму"
туберкулез
крым
новости крыма
нина яворская
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Рост показателей заболеваемости туберкулезом у детей, прежде всего подростков, в Крыму обусловлен потоком в республику беженцев из новых регионов РФ с соответствующим диагнозом, которые не делали прививки и не имели возможности проходить регулярные профосмотры. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный внештатный детский специалист фтизиатр Минздрава Крыма Нина Яворская.По данным Роспотребнадзора, в России заболеваемость туберкулезом среди детей до 14 лет за последние полгода выросла на 17% по сравнению с прошлым годом.По словам Яворской, в Крыму рост показателей заболеваемости подростков отмечается очень значительный – на 52%. Фиксируется увеличение числа заболевших и среди детей более младшего возраста – на 1,4% по сравнению с прошлым годом.Основная причина, по словам эксперта, связана с особенностями выявления таких больных: по месту их пребывания, а не регистрации. В результате на статистике отражается ситуация, характерная для жителей новых регионов России, которые сейчас проживают в Крыму.Врач подчеркнула, что чаще всего болеют самые маленькие дети - до 3 лет, и подростки 12 – 17 лет.В отношении постоянного населения Крыма рост заболевания туберкулезом сегодня не наблюдается, но "расслабляться не нужно", предупредила эксперт."Потому что туберкулез – это инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, и ввиду того, что были сложности с профилактическим осмотром в соседних наших новых регионах, есть высокий риск инфицирования и у нас, в Республике Крым. И этот риск растет. Поэтому нужно не забывать о профилактических мероприятиях: своевременно обследовать своих детей и следить за своим здоровьем", – сказала врач.Как правило, речь идет о невакцинированных пациентах, среди новорожденных детей-крымчан это порядка 5%, отметила Яворская. В зоне особого риска также дети, имеющие сопутствующие хронические заболевания, добавила она.По словам Яворской, туберкулез может маскироваться под разные заболевания. Среди главных симптомов, позволяющих его заподозрить: постоянная немотивированная слабость и утомляемость, ухудшение и отсутствие аппетита, потеря массы тела, а для малышей – отсутствие прибавки, незначительное, но длительное повышение температуры, продолжительный кашель."Если такие симптомы есть, надо незамедлительно обратиться к врачу. Но, к сожалению, более чем в 50% случаев туберкулез у детей протекает бессимптомно. Для этого и существуют внутрикожные диагностические пробы, чтобы выявить даже не само заболевание, а риск развития заболевания. То есть начало латентной туберкулезной инфекции, так называемого фактора инфицирования. И затем детские специалисты назначают профилактические лечение противотуберкулезными препаратами. Вот это очень важно", – заключила эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:ВИЧ-инфекция стареет: растет число возрастных пациентов Период повышенного риска: как уберечься от кишечной инфекции?
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туберкулез, крым, новости крыма, нина яворская, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, здоровье
В Крыму растет заболеваемость детей туберкулезом: причина и что делать

Врач Яворская: в Крыму стало больше детей с туберкулезом

07:02 15.08.2023
 
© РИА Новости . Фред Гринберг / Перейти в фотобанкВ лаборатории Центрального НИИ туберкулеза
В лаборатории Центрального НИИ туберкулеза - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости . Фред Гринберг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Рост показателей заболеваемости туберкулезом у детей, прежде всего подростков, в Крыму обусловлен потоком в республику беженцев из новых регионов РФ с соответствующим диагнозом, которые не делали прививки и не имели возможности проходить регулярные профосмотры. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила главный внештатный детский специалист фтизиатр Минздрава Крыма Нина Яворская.
По данным Роспотребнадзора, в России заболеваемость туберкулезом среди детей до 14 лет за последние полгода выросла на 17% по сравнению с прошлым годом.
По словам Яворской, в Крыму рост показателей заболеваемости подростков отмечается очень значительный – на 52%. Фиксируется увеличение числа заболевших и среди детей более младшего возраста – на 1,4% по сравнению с прошлым годом.
Основная причина, по словам эксперта, связана с особенностями выявления таких больных: по месту их пребывания, а не регистрации. В результате на статистике отражается ситуация, характерная для жителей новых регионов России, которые сейчас проживают в Крыму.
"Среди детей до 14 лет 25% – это жители Херсонской и Запорожской областей. Среди подростков такой показатель еще выше – 37%". Поскольку диагноз выставлялся в Крымском республиканском клиническом центре фтизиатрии и пульмонологии и в дальнейшем дети получают лечение у нас в центре, эти случаи заболеваемости регистрируются за республикой Крым", – пояснила Яворская.
Врач подчеркнула, что чаще всего болеют самые маленькие дети - до 3 лет, и подростки 12 – 17 лет.
В отношении постоянного населения Крыма рост заболевания туберкулезом сегодня не наблюдается, но "расслабляться не нужно", предупредила эксперт.
"Потому что туберкулез – это инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, и ввиду того, что были сложности с профилактическим осмотром в соседних наших новых регионах, есть высокий риск инфицирования и у нас, в Республике Крым. И этот риск растет. Поэтому нужно не забывать о профилактических мероприятиях: своевременно обследовать своих детей и следить за своим здоровьем", – сказала врач.
Как правило, речь идет о невакцинированных пациентах, среди новорожденных детей-крымчан это порядка 5%, отметила Яворская. В зоне особого риска также дети, имеющие сопутствующие хронические заболевания, добавила она.
По словам Яворской, туберкулез может маскироваться под разные заболевания. Среди главных симптомов, позволяющих его заподозрить: постоянная немотивированная слабость и утомляемость, ухудшение и отсутствие аппетита, потеря массы тела, а для малышей – отсутствие прибавки, незначительное, но длительное повышение температуры, продолжительный кашель.
"Если такие симптомы есть, надо незамедлительно обратиться к врачу. Но, к сожалению, более чем в 50% случаев туберкулез у детей протекает бессимптомно. Для этого и существуют внутрикожные диагностические пробы, чтобы выявить даже не само заболевание, а риск развития заболевания. То есть начало латентной туберкулезной инфекции, так называемого фактора инфицирования. И затем детские специалисты назначают профилактические лечение противотуберкулезными препаратами. Вот это очень важно", – заключила эксперт.
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