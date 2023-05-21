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ВИЧ-инфекция стареет: растет число возрастных пациентов

ВИЧ-инфекция стареет: растет число возрастных пациентов - РИА Новости Крым, 21.05.2023

ВИЧ-инфекция стареет: растет число возрастных пациентов

ВИЧ-инфекцию стали чаще выявлять не у молодежи, а у людей в возрасте старше 30, 50 и даже 70 лет. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сообщила главный РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T08:45

2023-05-21T08:45

2023-05-21T08:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. ВИЧ-инфекцию стали чаще выявлять не у молодежи, а у людей в возрасте старше 30, 50 и даже 70 лет. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сообщила главный внештатный специалист минздрава РК по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Татьяна Богатырева.ВИЧ-позитивные в возрастеПо ее словам, сдать тест на ВИЧ-инфекцию теперь предлагают не только перед операцией и во время беременности, но и в рамках диспансеризации, в поликлиниках. Именно благодаря этому растет число выявленных случаев инфицирования.Мифы и правда о туберкулезе: кого и как лечат в Крыму >>"Раньше на категорию лиц 30+ мы не обращали особого внимания, но теперь, когда обследовать начали массово при любом обращении в поликлинику или при госпитализации, выявляем ВИЧ-инфекцию даже у людей, которым 70 и больше лет", - уточнила Татьяна Богатырева.Тестировать на ВИЧ стали большеКроме того, изменились подходы к первичному скринингу: если ранее тестировалось 7-8% крымчан, то сейчас эта цифра составляет более 27% ежегодно. К концу 2023 года, согласно целевым показателям, должны быть протестированы 32% населения региона, обозначила представитель минздрава.Также Богатырева подчеркнула, что часто люди не знают, что у них есть ВИЧ-инфекция, и не получают необходимого лечения. Но, при своевременном выявлении болезни, еще в бессимптомной стадии, лечение поможет не допустить перехода болезни в стадию СПИДа.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорствуМифы и правда о туберкулезе: кого и как лечат в КрымуМедики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида

https://crimea.ria.ru/20230518/skolko-vich-infitsirovannykh-lyudey-zhivet-v-krymu-1128814118.html

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