Рейтинг@Mail.ru
ВИЧ-инфекция стареет: растет число возрастных пациентов - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230521/vich-infektsiya-stareet-rastet-chislo-vozrastnykh-patsientov-1128814632.html
ВИЧ-инфекция стареет: растет число возрастных пациентов
ВИЧ-инфекция стареет: растет число возрастных пациентов - РИА Новости Крым, 21.05.2023
ВИЧ-инфекция стареет: растет число возрастных пациентов
ВИЧ-инфекцию стали чаще выявлять не у молодежи, а у людей в возрасте старше 30, 50 и даже 70 лет. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сообщила главный РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T08:45
2023-05-21T08:45
вич
минздрав рф
минздрав крыма
татьяна богатырева
здравоохранение в крыму и севастополе
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111486/78/1114867811_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_730b0af3dcb11c43c9f21a1c1467254e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. ВИЧ-инфекцию стали чаще выявлять не у молодежи, а у людей в возрасте старше 30, 50 и даже 70 лет. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сообщила главный внештатный специалист минздрава РК по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Татьяна Богатырева.ВИЧ-позитивные в возрастеПо ее словам, сдать тест на ВИЧ-инфекцию теперь предлагают не только перед операцией и во время беременности, но и в рамках диспансеризации, в поликлиниках. Именно благодаря этому растет число выявленных случаев инфицирования.Мифы и правда о туберкулезе: кого и как лечат в Крыму &gt;&gt;"Раньше на категорию лиц 30+ мы не обращали особого внимания, но теперь, когда обследовать начали массово при любом обращении в поликлинику или при госпитализации, выявляем ВИЧ-инфекцию даже у людей, которым 70 и больше лет", - уточнила Татьяна Богатырева.Тестировать на ВИЧ стали большеКроме того, изменились подходы к первичному скринингу: если ранее тестировалось 7-8% крымчан, то сейчас эта цифра составляет более 27% ежегодно. К концу 2023 года, согласно целевым показателям, должны быть протестированы 32% населения региона, обозначила представитель минздрава.Также Богатырева подчеркнула, что часто люди не знают, что у них есть ВИЧ-инфекция, и не получают необходимого лечения. Но, при своевременном выявлении болезни, еще в бессимптомной стадии, лечение поможет не допустить перехода болезни в стадию СПИДа.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорствуМифы и правда о туберкулезе: кого и как лечат в КрымуМедики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида
https://crimea.ria.ru/20230518/skolko-vich-infitsirovannykh-lyudey-zhivet-v-krymu-1128814118.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111486/78/1114867811_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_a1369205c2f7a67ceffd52b7a0d7b0c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вич, минздрав рф, минздрав крыма, татьяна богатырева, здравоохранение в крыму и севастополе, новости, новости крыма

ВИЧ-инфекция стареет: растет число возрастных пациентов

08:45 21.05.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВрач берет кровь для анализа
Врач берет кровь для анализа - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. ВИЧ-инфекцию стали чаще выявлять не у молодежи, а у людей в возрасте старше 30, 50 и даже 70 лет. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сообщила главный внештатный специалист минздрава РК по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Татьяна Богатырева.

ВИЧ-позитивные в возрасте

"Лидирующей группой по заболеваемости ВИЧ-инфекцией стали граждане в возрасте от 30 до 39 лет, на эту группу приходится 35% случаев. Еще 33% выявленных больных приходится на людей в возрасте от 40 до 49 лет, 18% ВИЧ-инфицированных – это люди старше 50 лет", - сказала Богатырева.

По ее словам, сдать тест на ВИЧ-инфекцию теперь предлагают не только перед операцией и во время беременности, но и в рамках диспансеризации, в поликлиниках. Именно благодаря этому растет число выявленных случаев инфицирования.
Мифы и правда о туберкулезе: кого и как лечат в Крыму >>
"Раньше на категорию лиц 30+ мы не обращали особого внимания, но теперь, когда обследовать начали массово при любом обращении в поликлинику или при госпитализации, выявляем ВИЧ-инфекцию даже у людей, которым 70 и больше лет", - уточнила Татьяна Богатырева.

Тестировать на ВИЧ стали больше

Кроме того, изменились подходы к первичному скринингу: если ранее тестировалось 7-8% крымчан, то сейчас эта цифра составляет более 27% ежегодно. К концу 2023 года, согласно целевым показателям, должны быть протестированы 32% населения региона, обозначила представитель минздрава.
Также Богатырева подчеркнула, что часто люди не знают, что у них есть ВИЧ-инфекция, и не получают необходимого лечения. Но, при своевременном выявлении болезни, еще в бессимптомной стадии, лечение поможет не допустить перехода болезни в стадию СПИДа.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорству
Мифы и правда о туберкулезе: кого и как лечат в Крыму
Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
18 мая, 20:45
Сколько ВИЧ-инфицированных людей живет в Крыму
 
ВИЧМинздрав РФМинздрав КрымаТатьяна БогатыреваЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала