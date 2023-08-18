Детский лагерь Севастополя проверит прокуратура
Информацию о нарушениях в детском лагере Севастополя проверит прокуратура
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваПрокуратура Севастополя
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Детский оздоровительный лагерь “Алькадар” в Севастополе ждет прокурорская проверка, поводом для которой стали сообщения в соцсетях. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.
По данным ведомства, в интернете были опубликованы сведения о том, что в лагере нарушены санитарные нормы. Теперь вместе со специалистами из МЧС и Роспотребнадзора прокуратура проверит работу “Алькадара” и оценит, насколько должностные лица детского лагеря исполняют законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Среди прочего сотрудников ведомства интересует, насколько качественно в ДОЛ оказывается медицинская помощь детям, а также как организовано их питание и бытовые условия.
“По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования”, - отметили в прокуратуре Севастополя.
Это уже не первый случай за последние недели, когда детский отдых в лагерях на полуострове привлекает внимание правоохранителей. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, другой инцидент произошел в детском лагере “Мультфильм”, где вожатую отстранили от работы за то, что она оскорбляла отдыхавших в лагере детей из г. Шебекино Белгородской области и записывала оскорбления на видео. Этим инцидентом заинтересовались в СКР, а председатель СК России поручил региональному управлению возбудить уголовное дело по факту произошедшего.
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