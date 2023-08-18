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Детский лагерь Севастополя проверит прокуратура - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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Детский лагерь Севастополя проверит прокуратура
Детский лагерь Севастополя проверит прокуратура - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Детский лагерь Севастополя проверит прокуратура
Детский оздоровительный лагерь “Алькадар” в Севастополе ждет прокурорская проверка, поводом для которой стали сообщения в соцсетях. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T11:33
2023-08-18T11:33
севастополь
прокуратура города севастополя
общество
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детский отдых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Детский оздоровительный лагерь “Алькадар” в Севастополе ждет прокурорская проверка, поводом для которой стали сообщения в соцсетях. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.“По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования”, - отметили в прокуратуре Севастополя.Это уже не первый случай за последние недели, когда детский отдых в лагерях на полуострове привлекает внимание правоохранителей. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, другой инцидент произошел в детском лагере “Мультфильм”, где вожатую отстранили от работы за то, что она оскорбляла отдыхавших в лагере детей из г. Шебекино Белгородской области и записывала оскорбления на видео. Этим инцидентом заинтересовались в СКР, а председатель СК России поручил региональному управлению возбудить уголовное дело по факту произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа детей отравилась парами хлора в санатории в СочиДети после отдыха в Крыму вернутся домой по “зеленому коридору”В Крыму и Севастополе резко выросла заболеваемость педикулезом
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, прокуратура города севастополя, общество, дети, детский отдых, новости крыма
Детский лагерь Севастополя проверит прокуратура

Информацию о нарушениях в детском лагере Севастополя проверит прокуратура

11:33 18.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваПрокуратура Севастополя
Прокуратура Севастополя - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Детский оздоровительный лагерь “Алькадар” в Севастополе ждет прокурорская проверка, поводом для которой стали сообщения в соцсетях. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.
По данным ведомства, в интернете были опубликованы сведения о том, что в лагере нарушены санитарные нормы. Теперь вместе со специалистами из МЧС и Роспотребнадзора прокуратура проверит работу “Алькадара” и оценит, насколько должностные лица детского лагеря исполняют законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Среди прочего сотрудников ведомства интересует, насколько качественно в ДОЛ оказывается медицинская помощь детям, а также как организовано их питание и бытовые условия.
“По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования”, - отметили в прокуратуре Севастополя.
Это уже не первый случай за последние недели, когда детский отдых в лагерях на полуострове привлекает внимание правоохранителей. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, другой инцидент произошел в детском лагере “Мультфильм”, где вожатую отстранили от работы за то, что она оскорбляла отдыхавших в лагере детей из г. Шебекино Белгородской области и записывала оскорбления на видео. Этим инцидентом заинтересовались в СКР, а председатель СК России поручил региональному управлению возбудить уголовное дело по факту произошедшего.
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СевастопольПрокуратура города СевастополяОбществодетиДетский отдыхНовости Крыма
 
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