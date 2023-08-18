https://crimea.ria.ru/20230818/detskiy-lager-sevastopolya-proverit-prokuratura-1130803410.html

Детский лагерь Севастополя проверит прокуратура

Детский лагерь Севастополя проверит прокуратура - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Детский лагерь Севастополя проверит прокуратура

Детский оздоровительный лагерь “Алькадар” в Севастополе ждет прокурорская проверка, поводом для которой стали сообщения в соцсетях. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T11:33

2023-08-18T11:33

2023-08-18T11:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Детский оздоровительный лагерь “Алькадар” в Севастополе ждет прокурорская проверка, поводом для которой стали сообщения в соцсетях. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.“По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования”, - отметили в прокуратуре Севастополя.Это уже не первый случай за последние недели, когда детский отдых в лагерях на полуострове привлекает внимание правоохранителей. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, другой инцидент произошел в детском лагере “Мультфильм”, где вожатую отстранили от работы за то, что она оскорбляла отдыхавших в лагере детей из г. Шебекино Белгородской области и записывала оскорбления на видео. Этим инцидентом заинтересовались в СКР, а председатель СК России поручил региональному управлению возбудить уголовное дело по факту произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа детей отравилась парами хлора в санатории в СочиДети после отдыха в Крыму вернутся домой по “зеленому коридору”В Крыму и Севастополе резко выросла заболеваемость педикулезом

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, общество, дети, детский отдых, новости крыма