https://crimea.ria.ru/20230811/v-krymu-vozhatuyu-otstranili-ot-raboty-za-oskorblenie-detey-s-belgorodchiny-1130686084.html

В Крыму вожатую отстранили от работы за оскорбление детей с Белгородчины

В Крыму вожатую отстранили от работы за оскорбление детей с Белгородчины - РИА Новости Крым, 11.08.2023

В Крыму вожатую отстранили от работы за оскорбление детей с Белгородчины

В Крыму вожатую из детского лагеря "Мультфильм" отстранили от работы за видео с оскорблениями в адрес ребят из Белгородской области. Этот факт подтвердили в... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T19:31

2023-08-11T19:31

2023-08-11T19:31

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отдых в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Крыму вожатую из детского лагеря "Мультфильм" отстранили от работы за видео с оскорблениями в адрес ребят из Белгородской области. Этот факт подтвердили в региональном минобразе.В ведомстве отметили, что вожатую приняли на работу в соответствии с действующим трудовым законодательством, и никто из детей и родителей на нее не жаловался, соответствующих жалоб в адрес Министерства образования не поступало.В то же время, как сообщили в прокуратуре Крыма, проверка информации о нарушении прав детей, отдыхающих в этом оздоровительном лагере в Бахчисарайском районе, уже организована.Уточнено, что ход и результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры РК.Ранее сообщалось, что в Алуште уволили аниматоров за песню "Ще не вмерла Украина"Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина оштрафовали на 40 тысяч за тату с гербом УкраиныВ Крыму проукраинского "ждуна" оштрафовали за дискредитацию армии РоссииКрымчанин заплатит максимальный штраф за дискредитацию ВС РФ

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

бахчисарайский район

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, министерство образования крыма, отдых в крыму, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), прокуратура республики крым, бахчисарайский район