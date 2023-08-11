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В Крыму вожатую отстранили от работы за оскорбление детей с Белгородчины
В Крыму вожатую отстранили от работы за оскорбление детей с Белгородчины - РИА Новости Крым, 11.08.2023
В Крыму вожатую отстранили от работы за оскорбление детей с Белгородчины
В Крыму вожатую из детского лагеря "Мультфильм" отстранили от работы за видео с оскорблениями в адрес ребят из Белгородской области. Этот факт подтвердили в... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T19:31
2023-08-11T19:31
2023-08-11T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Крыму вожатую из детского лагеря "Мультфильм" отстранили от работы за видео с оскорблениями в адрес ребят из Белгородской области. Этот факт подтвердили в региональном минобразе.В ведомстве отметили, что вожатую приняли на работу в соответствии с действующим трудовым законодательством, и никто из детей и родителей на нее не жаловался, соответствующих жалоб в адрес Министерства образования не поступало.В то же время, как сообщили в прокуратуре Крыма, проверка информации о нарушении прав детей, отдыхающих в этом оздоровительном лагере в Бахчисарайском районе, уже организована.Уточнено, что ход и результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры РК.Ранее сообщалось, что в Алуште уволили аниматоров за песню "Ще не вмерла Украина"Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина оштрафовали на 40 тысяч за тату с гербом УкраиныВ Крыму проукраинского "ждуна" оштрафовали за дискредитацию армии РоссииКрымчанин заплатит максимальный штраф за дискредитацию ВС РФ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости крыма, министерство образования крыма, отдых в крыму, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), прокуратура республики крым, бахчисарайский район
В Крыму вожатую отстранили от работы за оскорбление детей с Белгородчины
Минобраз Крыма: вожатую лагеря "Мультфильм" отстранили от работы
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Крыму вожатую из детского лагеря "Мультфильм" отстранили от работы за видео с оскорблениями в адрес ребят из Белгородской области. Этот факт подтвердили в региональном минобразе.
"В соцсетях вышла информация относительно вожатой из крымского лагеря "Мультфильм", которая снимала на видео оскорбления в адрес ребят из г. Шебекино в Белгородской области. Минобразования РК считает необходимым пояснить, что детское оздоровительное учреждение "Мультфильм" включено в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и имеет все необходимые разрешительные документы на осуществление деятельности по отдыху и оздоровлению детей", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.
В ведомстве отметили, что вожатую приняли на работу в соответствии с действующим трудовым законодательством, и никто из детей и родителей на нее не жаловался, соответствующих жалоб в адрес Министерства образования не поступало.
"На данный момент по информации руководства лагеря <…> отстранена от обязанностей вожатой. Проводится проверка по указанным фактам. Информация передана в соответствующие ведомства", – сказано в сообщении.
В то же время, как сообщили в прокуратуре Крыма, проверка информации о нарушении прав детей, отдыхающих в этом оздоровительном лагере в Бахчисарайском районе, уже организована.
"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации отдыха детей. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Уточнено, что ход и результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры РК.
Ранее сообщалось, что в Алуште уволили аниматоров
за песню "Ще не вмерла Украина"
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