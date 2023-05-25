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Крымчанин заплатит максимальный штраф за дискредитацию ВС РФ - РИА Новости Крым, 25.05.2023
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Крымчанин заплатит максимальный штраф за дискредитацию ВС РФ
Крымчанин заплатит максимальный штраф за дискредитацию ВС РФ - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Крымчанин заплатит максимальный штраф за дискредитацию ВС РФ
Житель Бахчисарая заплатит максимальный штраф за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Соответствующее решение принял Бахчисарайский районный суд Республики Крым,... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T18:41
2023-05-25T18:41
происшествия
крым
приговор
армия и флот
вооруженные силы россии
общество
новости
штрафы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Житель Бахчисарая заплатит максимальный штраф за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Соответствующее решение принял Бахчисарайский районный суд Республики Крым, сообщает его пресс-служба.Виновным признан местный житель 1974 года рождения. Как установил суд, мужчина, будучи в одном из местных баров, публично и нецензурно высказывался в отношении руководства России и ее армии.На суде он полностью признал свою вину, при этом утверждал, что "поддерживает действия России относительно проведения специальной военной операции на территории Украины". От штрафа, однако, это его не спасло.Соответствующая статья Кодекса административных правонарушений РФ РФ предусматривает для граждан наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей. Должностным лицам за то же правонарушение могут присудить штраф от 100 до 200 тысяч, юрлицам – от 300 до 500 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка заплатит штраф за дискредитацию российской армии МВД выявило 5 тысяч правонарушений за дискредитацию российской армии 15 лет тюрьмы за фейки о добровольцах в зоне СВО – закон принят
https://crimea.ria.ru/20230418/gosduma-za-diskreditatsiyu-armii-budut-lishat-grazhdanstva-1128241610.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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происшествия, крым, приговор, армия и флот, вооруженные силы россии, общество, новости, штрафы
Крымчанин заплатит максимальный штраф за дискредитацию ВС РФ

Житель Бахчисарая заплатит максимальный штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ

18:41 25.05.2023
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи в зале заседаний
Кресло судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Житель Бахчисарая заплатит максимальный штраф за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Соответствующее решение принял Бахчисарайский районный суд Республики Крым, сообщает его пресс-служба.
Виновным признан местный житель 1974 года рождения. Как установил суд, мужчина, будучи в одном из местных баров, публично и нецензурно высказывался в отношении руководства России и ее армии.
На суде он полностью признал свою вину, при этом утверждал, что "поддерживает действия России относительно проведения специальной военной операции на территории Украины". От штрафа, однако, это его не спасло.

"Суд посчитал, что вина правонарушителя доказана, и его действия подлежат квалификации по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ как публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ. Мужчине назначено максимальное наказание, предусмотренное санкцией", – уточнили в суде.

Соответствующая статья Кодекса административных правонарушений РФ РФ предусматривает для граждан наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей. Должностным лицам за то же правонарушение могут присудить штраф от 100 до 200 тысяч, юрлицам – от 300 до 500 тысяч рублей.
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