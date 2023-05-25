https://crimea.ria.ru/20230525/krymchanin-zaplatit-maksimalnyy-shtraf-za-diskreditatsiyu-vs-rf-1128965031.html

Крымчанин заплатит максимальный штраф за дискредитацию ВС РФ

Крымчанин заплатит максимальный штраф за дискредитацию ВС РФ - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Крымчанин заплатит максимальный штраф за дискредитацию ВС РФ

Житель Бахчисарая заплатит максимальный штраф за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Соответствующее решение принял Бахчисарайский районный суд Республики Крым,... РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T18:41

2023-05-25T18:41

2023-05-25T18:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Житель Бахчисарая заплатит максимальный штраф за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Соответствующее решение принял Бахчисарайский районный суд Республики Крым, сообщает его пресс-служба.Виновным признан местный житель 1974 года рождения. Как установил суд, мужчина, будучи в одном из местных баров, публично и нецензурно высказывался в отношении руководства России и ее армии.На суде он полностью признал свою вину, при этом утверждал, что "поддерживает действия России относительно проведения специальной военной операции на территории Украины". От штрафа, однако, это его не спасло.Соответствующая статья Кодекса административных правонарушений РФ РФ предусматривает для граждан наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей. Должностным лицам за то же правонарушение могут присудить штраф от 100 до 200 тысяч, юрлицам – от 300 до 500 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка заплатит штраф за дискредитацию российской армии МВД выявило 5 тысяч правонарушений за дискредитацию российской армии 15 лет тюрьмы за фейки о добровольцах в зоне СВО – закон принят

https://crimea.ria.ru/20230418/gosduma-za-diskreditatsiyu-armii-budut-lishat-grazhdanstva-1128241610.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым, приговор, армия и флот, вооруженные силы россии, общество, новости, штрафы