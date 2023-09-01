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Какими вакцинами от гриппа будут прививать крымчан в этом году - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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Какими вакцинами от гриппа будут прививать крымчан в этом году
Какими вакцинами от гриппа будут прививать крымчан в этом году - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Какими вакцинами от гриппа будут прививать крымчан в этом году
К началу прививочной компании в Крым поступило более 350 тысяч доз вакцины от гриппа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замминистра... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T21:53
2023-09-01T21:53
здоровье
антон лясковский
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. К началу прививочной компании в Крым поступило более 350 тысяч доз вакцины от гриппа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.С 1 сентября в России началась прививочная компании от гриппа. Это ежегодное мероприятие, которое направленно на создание популяционного иммунитета непосредственно перед поднятием эпидсезона, когда в связи с погодными условиями повышается распространение различных респираторных заболеваний.Данные вакцины абсолютно безопасны, эффективны и позволяют существенно снизить заболеваемость, либо переболеть болезнь в легкой форме без опасных для организма осложнений, отметил замминистра.На сегодняшний день между медицинскими учреждениями республики распределено более 350 тысяч доз вакцины. Этого достаточно на первые две-три недели активной вакцинации, добавил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие инфекции очень опасны летом – ответ врачаКак обезопасить себя от гепатита В и С – рекомендации врачаСША начали подготовку к новой пандемии - Минобороны
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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здоровье, антон лясковский, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии
Какими вакцинами от гриппа будут прививать крымчан в этом году

Какие вакцины от гриппа закупил Крым в этом году

21:53 01.09.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает вакцину
Медицинский работник набирает вакцину - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. К началу прививочной компании в Крым поступило более 350 тысяч доз вакцины от гриппа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.
С 1 сентября в России началась прививочная компании от гриппа. Это ежегодное мероприятие, которое направленно на создание популяционного иммунитета непосредственно перед поднятием эпидсезона, когда в связи с погодными условиями повышается распространение различных респираторных заболеваний.

"Основные вакцины "Ультрикс Квадри" (инактивированная расщепленная вакцина, содержащая антигены вируса гриппа типов A (H1N1 и H3N2) и В (линии Yamagata и Victoria), "Совигрипп" (инактивированная противовирусная вакцина), планируются еще поставки "Гриппол Плюс" (трехвалентная субъединичная инактивированная вакцина)", – перечислил Лясковский.

Данные вакцины абсолютно безопасны, эффективны и позволяют существенно снизить заболеваемость, либо переболеть болезнь в легкой форме без опасных для организма осложнений, отметил замминистра.
На сегодняшний день между медицинскими учреждениями республики распределено более 350 тысяч доз вакцины. Этого достаточно на первые две-три недели активной вакцинации, добавил он.
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ЗдоровьеАнтон ЛясковскийНовости КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в России
 
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