https://crimea.ria.ru/20230901/kakimi-vaktsinami-ot-grippa-budut-privivat-krymchan-v-etom-godu-1131104248.html

Какими вакцинами от гриппа будут прививать крымчан в этом году

Какими вакцинами от гриппа будут прививать крымчан в этом году - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Какими вакцинами от гриппа будут прививать крымчан в этом году

К началу прививочной компании в Крым поступило более 350 тысяч доз вакцины от гриппа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замминистра... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T21:53

2023-09-01T21:53

2023-09-01T21:53

здоровье

антон лясковский

новости крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости Крым. К началу прививочной компании в Крым поступило более 350 тысяч доз вакцины от гриппа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.С 1 сентября в России началась прививочная компании от гриппа. Это ежегодное мероприятие, которое направленно на создание популяционного иммунитета непосредственно перед поднятием эпидсезона, когда в связи с погодными условиями повышается распространение различных респираторных заболеваний.Данные вакцины абсолютно безопасны, эффективны и позволяют существенно снизить заболеваемость, либо переболеть болезнь в легкой форме без опасных для организма осложнений, отметил замминистра.На сегодняшний день между медицинскими учреждениями республики распределено более 350 тысяч доз вакцины. Этого достаточно на первые две-три недели активной вакцинации, добавил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие инфекции очень опасны летом – ответ врачаКак обезопасить себя от гепатита В и С – рекомендации врачаСША начали подготовку к новой пандемии - Минобороны

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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