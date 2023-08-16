https://crimea.ria.ru/20230816/kakie-infektsii-ochen-opasny-letom--otvet-vracha-1130623143.html

Какие инфекции очень опасны летом – ответ врача

Какие инфекции очень опасны летом – ответ врача - РИА Новости Крым, 16.08.2023

Какие инфекции очень опасны летом – ответ врача

Лето – пик "расцвета" кишечных инфекций. О том, какие инфекционные заболевания случаются летом и как от них уберечься, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T08:52

2023-08-16T08:52

2023-08-16T08:52

здоровье

кфу (крымский федеральный университет)

борис синицын

отдых

здравоохранение в россии

радио "спутник в крыму"

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Лето – пик "расцвета" кишечных инфекций. О том, какие инфекционные заболевания случаются летом и как от них уберечься, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры инфекционных болезней Медакадемии КФУ им. В.И. Вернадского Борис Синицын.Кишечник летом под угрозой"Нередко летом, когда возникают благоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов, можно столкнуться с шигеллезом, так еще называют дизентерию. Это расстройство кишечника, связанное с инфекцией. Путь передачи фекально-оральный, когда испражнения одного человека попадают с продуктами питания или через грязные руки в рот другого человека", - рассказал Синицын.Когда потребление патогенных микроорганизмов происходит в избытке – это подрывает естественный иммунитет человека. Риск заразиться инфекцией возрастает на курорте, где много людей, особенно в местах общественного питания. Убережет от болезни строгое соблюдение правил личной гигиены.При этом Синицын отметил, что термическая обработка продуктов является достаточной для уничтожения этих опасных микроорганизмов.Довольно тяжелым кишечным заболеванием, которое может передаваться с продуктами животного происхождения, является сальмонеллез. Заболевание сопровождается сильной диареей. Не допустить инфекции также поможет термическая обработка продуктов, уточнил эксперт.Особо опасной инфекцией является холера, но только в эпидемический период, и только в определенных местах земного шара, особенно в Африке и Индии, где вода в водоемах может прогреваться до +35 градусов, сказал Синицын. И отметил, что в наших широтах вспышек этого заболевания все же бояться не стоит.Как выбрать кафе на курортеПо словам Синицына, желая отобедать в том или ином заведении общественного питания, нужно в первую очередь обратить внимание на туалет, если там чистота и порядок, регулярно проводится дезинфекция, то в таком кафе питаться можно.Кроме того, необходимо посмотреть, много ли пыли вокруг. Дело в том, что пыль является высокоактивным абсорбентом, и все микроорганизмы, которые циркулируют в воздухе, в ней сохраняются. Также важно обратить внимание на внешний вид - руки и одежду людей, которые вас обслуживают.Инфекция "сидит" в горлеТак, употребление холодной воды, особенно сладких напитков, и охлаждение горла – это фактор, способствующий возникновению воспаления верхних дыхательных путей, катаральных и даже гнойничковых заболеваний верхних дыхательных путей."Есть ферменты, которые "работают" только при температуре +38 градусов. Употребление холодной воды или напитка, или просто холодный воздух от кондиционера, может привести к переохлаждению, к выключению целой группы ферментов верхних дыхательных путей, когда утрачиваются защитные возможности слизистых и развиваются простудные заболевания", - объяснил врач.После пляжа надо мытьсяПосле морских ванн обязательно нужно принять душ, это поможет смыть некоторое количество микроорганизмов и, тем самым, уменьшит вероятность заражения различными кишечными инфекциями, отметил эксперт.При этом эксперт все же заверил, что человек не так уже беззащитен перед кишечными инфекциями, как может показаться. Так, пот обладает бактерицидной активностью, в слизистых тоже есть защита. И не всякий микроорганизм выживет на коже или слизистых человека, объяснил он. Особенно, если человек ведет здоровый образ жизни и не употребляет в избытке спиртное.Ранее главный внештатный детский специалист, оториноларинголог министерства здравоохранения Республики Крым Наталья Стадничук, рассказала, что одной из причин заболевания ЛОР-органов является ныряние в море. Вода задерживается в пазухах носа и становится питательной средой для развития микроорганизмов, которые вызывают воспаление. Далее инфекция спускается ниже и попадает на миндалины, гланды, что может привести к развитию ангины. Поскольку ухо "дышит" через нос, то воспалительный процесс переходит и в него.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых на море без вреда для здоровья: советы ЛОР-врачаКак не перегреться в жаруУхудшение слуха: что делать

https://crimea.ria.ru/20220418/vrach-predupredil-bol-v-gorle-vliyaet-na-serdtse-1122970507.html

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здоровье, кфу (крымский федеральный университет), борис синицын, отдых, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе